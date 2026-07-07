Bonificación extraordinaria de EsSalud: ¿Cuánto dinero adicional recibirás con tu gratificación de julio?

Trabajadores privados recibirán pago adicional en julio por bonificación extraordinaria de EsSalud| Foto: Gemini IA

Los trabajadores del sector privado en Perú recibirán en julio una bonificación extraordinaria junto a la gratificación por Fiestas Patrias, en cumplimiento de la Ley n.° 27735 y su reglamento. El plazo para el abono vence el 15 de julio, según informó la Cámara de Comercio de Lima (CCL) a través de su Centro Legal.

El beneficio está dirigido a quienes cuentan con contrato a plazo indeterminado, sujetos a modalidad, a tiempo parcial y trabajadores del hogar, de acuerdo con la normativa vigente. Álvaro Gálvez, gerente del Centro Legal de la CCL, indicó que “este beneficio corresponde a los trabajadores con contrato a plazo indeterminado, sujetos a modalidad (temporales), a tiempo parcial (part time) y trabajadores del hogar, conforme a su normativa vigente”.

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Para determinar el monto de la gratificación, se considera el sueldo que percibe el trabajador al finalizar el semestre. Foto: Bloomberg

Bonificación extraordinaria por EsSalud y EPS

Además de la gratificación regular, la normativa exige el pago de una bonificación extraordinaria equivalente al 9 % del monto de la gratificación para trabajadores afiliados a EsSalud. Para quienes están afiliados a una Entidad Prestadora de Salud (EPS), la bonificación es del 6,75 %. Este pago adicional debe realizarse junto con la gratificación y busca compensar el aporte que el empleador dejará de abonar durante ese mes a la seguridad social.

Las horas extras forman parte del cálculo de la gratificación cuando se han percibido en, al menos, tres de los seis meses del semestre. En ese caso, el promedio de los montos por horas extras se suma a la remuneración base para definir el monto final del beneficio.

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Una mano recibe un sobre de gratificación junto a billetes de soles peruanos y una calculadora en una mesa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cálculo de la gratificación

Para recibir el monto íntegro de la gratificación, el trabajador debe haber laborado durante todo el semestre comprendido entre enero y junio de 2026. Si la persona trabajó menos tiempo, el pago será proporcional: un sexto de la remuneración por cada mes completo trabajado.

Los empleados de microempresas también pueden acceder a la gratificación si la empresa no se encuentra inscrita en el Registro de la Micro y Pequeña Empresa (Remype), o si su contratación fue previa a la inscripción de la empresa en dicho registro.

Quedan excluidos de este beneficio quienes hayan trabajado menos de un mes al 30 de junio, los trabajadores independientes que emiten recibos por honorarios, los empleados de microempresas contratados después de la inscripción de la empresa en el Remype y los trabajadores del régimen agrario, ya que estos últimos perciben una remuneración integral.

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¿Qué sucede con los incumplimentos de pagos?

El incumplimiento del pago de la gratificación por parte del empleador se considera una infracción grave en el ámbito laboral. La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) es la entidad encargada de sancionar estas faltas, aplicando multas que varían según el tamaño de la empresa y la cantidad de trabajadores afectados. De acuerdo con el Decreto Supremo n.° 008-2020-TR, las sanciones económicas se establecen en función de si la empresa es micro, pequeña, mediana o grande.

Para 2026, el valor de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) asciende a S/5500, lo que determina que las multas pueden ir desde S/8635 hasta S/143 660.

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