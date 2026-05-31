ONPE pone a prueba su sistema de cómputo electoral y acelera preparativos para la segunda vuelta presidencial

Dos manos depositan sobres en una urna de la ONPE durante una jornada electoral en Perú, con la bandera nacional difusa al fondo, simbolizando la participación ciudadana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A una semana de la segunda vuelta presidencial 2026, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) intensificó las acciones para garantizar el correcto desarrollo de los comicios del próximo 7 de junio. Como parte de este proceso, el organismo electoral realizó un simulacro nacional destinado a verificar el funcionamiento del Sistema de Cómputo Electoral, una de las herramientas clave para el procesamiento y difusión de los resultados oficiales.

La jornada también se desarrolla en paralelo al despliegue del material electoral hacia las diferentes regiones del país y a las capacitaciones dirigidas a los ciudadanos que ejercerán funciones como miembros de mesa. Estas actividades forman parte de la recta final de preparación para una elección que definirá al próximo presidente del Perú entre los candidatos que disputarán el balotaje.

ONPE verifica seguridad y funcionamiento del sistema que procesará los resultados

Personal de la ONPE procesa diligentemente documentos electorales utilizando escáneres y computadoras en un centro de operaciones, con una mujer en primer plano concentrada en su labor. (ONPE)

La ONPE llevó a cabo este domingo 31 de mayo el simulacro oficial del Sistema de Cómputo Electoral (SCE), con el objetivo de comprobar la operatividad del software que será utilizado durante la jornada electoral y evaluar la seguridad de los mecanismos de transmisión de datos desde los centros de votación hacia los centros de cómputo.

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La actividad se inició en la sede central del organismo electoral con la verificación de la versión del sistema y la denominada “puesta a cero” de los servidores nacionales. Este procedimiento consiste en eliminar todos los registros almacenados durante pruebas anteriores para que el sistema inicie desde cero el procesamiento de actas electorales de ensayo.

Según informó la entidad, esta acción no solo se ejecutó en Lima, sino también en los 126 centros de cómputo instalados en igual número de Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) distribuidas a nivel nacional.

Durante el simulacro también se realizaron pruebas de contingencia frente a eventuales interrupciones del suministro eléctrico, con el propósito de asegurar que el procesamiento de resultados continúe sin inconvenientes ante cualquier situación imprevista.

Asimismo, representantes de la ONPE, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) y los personeros técnicos de las organizaciones políticas participantes supervisaron el desarrollo de la actividad y participaron en la firma de las actas correspondientes.

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El ensayo incluyó además el procesamiento de actas electorales de prueba y la comparación de resultados entre los centros de cómputo seleccionados, con el fin de verificar la precisión y consistencia de la información generada por el sistema.

ONPE avanzó con la distribución de material electoral

ONPE entrega material electoral a Cancillería para elecciones en el extranjero. (Foto: ONPE)

Mientras se desarrollaban estas pruebas tecnológicas, la ONPE continuó avanzando con la distribución del material que será utilizado durante la jornada electoral. De acuerdo con el organismo, hasta el 31 de mayo, 45 ODPE ya habían recibido los paquetes electorales que posteriormente serán enviados a los locales de votación de sus respectivas jurisdicciones.

El material comprende las cédulas de sufragio, actas electorales, cabinas de votación y demás implementos indispensables para el desarrollo de la elección presidencial.

Paralelamente, el organismo electoral mantiene las jornadas de capacitación presencial para los miembros de mesa titulares y suplentes, quienes deberán conducir el proceso en cada mesa de sufragio el próximo 7 de junio.

Durante estas sesiones, los participantes reciben instrucciones detalladas sobre las tres etapas fundamentales de la jornada electoral: la instalación de la mesa, el desarrollo de la votación y el escrutinio de los votos. Para ello, trabajan con materiales similares a los que utilizarán el día de los comicios.

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Con estas actividades, la ONPE busca asegurar que tanto los sistemas informáticos como la logística electoral y el personal involucrado se encuentren preparados para el desarrollo de la segunda vuelta presidencial, una de las jornadas electorales más importantes del calendario político peruano.