ONPE reafirma transparencia del sistema de cómputo de resultados de las Elecciones Generales 2026

Funcionarios de la ONPE monitorean el conteo oficial de votos de las Elecciones Presidenciales Perú 2024 en su centro de cómputo, con pantallas mostrando resultados y avances de candidatos presidenciales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) emitió un comunicado para responder a la creciente desconfianza ciudadana y a las críticas dirigidas contra el sistema de cómputo de resultados utilizado en las Elecciones Generales 2026. La institución atribuye el clima de recelo tanto al desconocimiento sobre el funcionamiento de sus sistemas informáticos como a la reacción ante los incidentes registrados el pasado 12 de abril.

“El sistema de cómputo de votos que utiliza la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) está recibiendo críticas y cuestionamientos que se originan, por un lado, en el desconocimiento de su propio funcionamiento y, por otro lado, en el descontento por los eventos ocurridos el día 12 de abril”, inicia el pronunciamiento.

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El comunicado consigna que, antes de la jornada electoral, se ejecutaron acciones de verificación independientes sobre el software utilizado en el cómputo de votos. Una auditoría externa a cargo de M&T International, que se extendió durante 168 días calendario a partir del 13 de noviembre de 2025, examinó la calidad del código fuente, la documentación técnica y la resistencia del sistema a eventuales vulnerabilidades.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) emite un comunicado oficial detallando la transparencia y auditoría de su sistema de cómputo de votos para las Elecciones Generales 2026. (Foto: ONPE)

Los informes de la auditoría, señala la ONPE, confirmaron la operatividad confiable de los sistemas y su idoneidad para su uso en un proceso electoral nacional. Este aspecto se presenta como el sustento técnico ante las inquietudes expuestas por la población y los actores políticos sobre posibles irregularidades.

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En respuesta a la pregunta clave sobre la integridad del proceso electoral 2026 y la legitimidad de los resultados, el pronunciamiento de la ONPE enfatiza tres acciones concretas: la apertura de sesiones informativas a organizaciones políticas y medios, la auditoría externa de sus sistemas informáticos, y la organización de simulacros de cómputo que permitieron verificar en la práctica la transmisión y el procesamiento seguro de datos. Según la entidad, estas acciones buscan garantizar que las cifras publicadas en su portal puedan ser monitoreadas por partidos, misiones de observación y la ciudadanía, manteniendo así la consigna de transparencia institucional.

El experto en procesos electorales, Fernando Rodríguez Patrón, explica en Exitosa por qué la renuncia de Piero Corvetto a la jefatura de la ONPE es legalmente válida. Además, analiza la demora récord en la entrega de resultados y las decisiones controvertidas del Jurado Nacional de Elecciones. | Exitosa Noticias

ONPE convocó a partidos para explicar el sistema de cómputo electoral

La ONPE informó que convocó a los representantes técnicos de las 36 organizaciones políticas que participaron en las elecciones para una sesión informativa el 25 de marzo en la “Sala Multipropósito” de su sede central. Durante este encuentro, los especialistas del organismo expusieron el funcionamiento de los tres sistemas informáticos utilizados: la Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE), el Sistema de Cómputo Electoral y el Sistema de Presentación de Resultados.

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El comunicado precisa que los personeros técnicos recibieron una invitación para realizar consultas más especializadas y que incluso se les ofreció el acceso al código fuente de los sistemas, un recurso reservado habitualmente para garantizar un control técnico exhaustivo.

Entre los partidos asistentes figuraron Fuerza Popular, Juntos por el Perú, Partido SíCreo, Perú Libre, Partido Morado y Avanza País – Partido de Integración Social, entre otros. “Durante los días posteriores, también estuvieron en la “Sala Multipropósito” miembros del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Defensoría del Pueblo, el Centro Carter y la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea”, precisa el pronunciamiento.

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La ONPE comunica la robustez de su sistema de cómputo electoral, auditado externamente y presentado a partidos políticos y observadores, para las Elecciones Generales de 2026.

El 26 de marzo, los sistemas informáticos fueron presentados ante los medios de comunicación, en una jornada en la que se mostró en detalle la infraestructura digital electoral y sus medidas de seguridad.

Auditoría externa acreditó la seguridad de los sistemas de cómputo electoral

Un punto central del informe de la ONPE es la mencionada auditoría técnica, realizada por M&T International, con una duración de 168 días. El objetivo específico, citado por la entidad, fue “obtener evidencia técnica objetiva sobre el comportamiento funcional, el nivel de exposición a amenazas y vulnerabilidades, así como la calidad del código fuente y la documentación asociada” de los tres sistemas informáticos electorales.

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La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) comunica los resultados de la auditoría externa y el simulacro de su sistema de cómputo electoral, confirmando su óptimo funcionamiento para las Elecciones Generales 2026.

La evaluación siguió estándares internacionales precisos: la norma ISO/IEC 27007, el marco de ciberseguridad del NIST (Cybersecurity Framework) y las metodologías de OWASP como Application Security Verification Standard (ASVS), Web Security Testing Guide (WSTG) y Desktop App Security. Los dictámenes recopilados por la empresa auditora refieren que “las tres soluciones tecnológicas presentaban un funcionamiento estable y concluían que se encontraban en condiciones adecuadas y confiables para su utilización en las Elecciones Generales 2026”.

La entidad electoral señaló que esta auditoría externa tuvo como destinatarios a los actores políticos, la comunidad internacional y la sociedad civil, como parte de la estrategia para transparentar el proceso electoral y reducir el margen de incertidumbre pública sobre el procesamiento digital de los votos.

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Simulacro del sistema de cómputo electoral contó con participación de partidos políticos

El 5 de abril, la ONPE llevó a cabo un simulacro oficial del sistema de cómputo, evento en el que participaron personeros técnicos acreditados, entre ellos Johnny Laureano Collazos (Fuerza Popular), Félix Eladio Tamani Guerra (Perú Primero), Fernando Maldonado (Partido del Buen Gobierno), César Abelardo Rojas Shimeda (Ahora Nación), Percy Levi Sandoval Valverde (FREPAP). Así como Alberto Juan Bautista Merino, personero legal del Partido de los Trabajadores y Emprendedores, y la jefa de la Oficina de Control Institucional (OCI), María Idrogo Diaz. Durante la jornada, pudo comprobarse el correcto funcionamiento del software y de los mecanismos de transmisión segura de datos, como destacó la ONPE en su comunicación.

Este comunicado de la ONPE detalla las acciones realizadas para asegurar la transparencia y confiabilidad del sistema de cómputo de resultados de las Elecciones Generales de 2026, incluyendo la apertura a personeros y observadores.

El 12 de abril se habilitó una “Sala de Personeros y Observadores” para uso de partidos políticos y veedores nacionales e internacionales. Desde ese espacio, los técnicos de las organizaciones políticas pudieron monitorear en tiempo real los resultados emitidos por el sistema informático.

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En el sitio web oficial de la ONPE se publican las imágenes digitalizadas de cada acta generada por los miembros de mesa, una práctica implementada desde el año 2001 que busca facilitar la fiscalización ciudadana sobre los resultados escrutados. Según el comunicado, “la democracia se sostiene en el respeto a las instituciones, y a los resultados electorales”, y la entidad reafirma su compromiso de “continuar mejorando cada una de sus actividades, de la mano con los actores políticos y la ciudadanía responsable”.