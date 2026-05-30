Segunda vuelta 2026: Capacitación a miembros de mesa será este domingo 31 de mayo en 4 mil locales

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) anunció la convocatoria a más de 4 mil instituciones educativas en todo el país para desarrollar, este domingo 31 de mayo, la capacitación presencial dirigida a los miembros de mesa que participarán en la segunda vuelta presidencial 2026.
El objetivo es que los ciudadanos sorteados conozcan y practiquen las funciones que asumirán el próximo 7 de junio, día de la votación.
Entre las 8:00 y las 13:00 horas, especialistas electorales orientarán a los asistentes sobre los procedimientos de instalación de mesas, emisión del sufragio y escrutinio de votos.
Los convocados, titulares y suplentes, fueron seleccionados el 29 de enero, según lo dispuesto por la Ley Orgánica de Elecciones. Tal como detalló la ONPE, en esta segunda vuelta no habrá un nuevo sorteo; quienes conformaron las mesas en la primera jornada electoral repiten su función.
En Lima Metropolitana y Callao, 155 colegios funcionarán como sedes de capacitación, mientras que en provincias se han habilitado 3 882 locales adicionales. Entre los puntos emblemáticos figuran Nuestra Señora de Guadalupe, Hipólito Unanue y otros centros ubicados en distritos con alta concentración de electores. El listado completo de sedes puede consultarse en la web oficial del organismo electoral.
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En paralelo a la jornada presencial, los miembros de mesa pueden optar por capacitarse en las 126 oficinas descentralizadas de procesos electorales (ODPE) o en dependencias habilitadas en distritos y centros poblados.
También está disponible la modalidad virtual mediante la plataforma ONPEduca. Este abanico de opciones pretende facilitar el acceso a la formación, adaptándose a diferentes contextos y necesidades.
El sistema de miembros de mesa, base para la transparencia y agilidad del proceso, involucra a 834 660 ciudadanos sorteados en todo el país.
Los listados completos de locales para la jornada de capacitación en Lima Metropolitana y Callao, así como en provincias pueden visualizarse en los siguientes enlaces:
- https://www.onpe.gob.pe/modElecciones/elecciones/SEP2026/Locales-jornada-capacitacion-Lima-Callao.pdf
- https://www.onpe.gob.pe/modElecciones/elecciones/SEP2026/Locales-jornada-capacitacion-Provincia.pdf
- Cambios en el proceso y sanciones por incumplimiento
La segunda vuelta introduce una modificación relevante para los responsables de mesa en la capital: el conteo de votos será completamente manual, ya que no se utilizará la Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE). De este modo, la capacitación cobra mayor importancia para evitar errores en el procesamiento de los resultados. A nivel nacional, se prevé la instalación de 90.223 mesas de sufragio.
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La participación en la jornada de capacitación no solo es una oportunidad para conocer los procedimientos, sino también una obligación para quienes han sido sorteados. La ONPE ha recordado que los ciudadanos que ejerzan el cargo de miembro de mesa el 7 de junio recibirán un incentivo económico de S/ 165,00.
Además, quienes incumplan esta responsabilidad enfrentarán una multa de S/ 275, equivalente al 5% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente. El sistema de multas se aplica tanto a los titulares como a los suplentes que no se presenten a cumplir su deber.
En el contexto de la segunda elección presidencial, también se penaliza a los electores que no acudan a votar. El monto de la sanción varía según la clasificación socioeconómica del distrito consignado en el DNI, contemplando tres escalas: S/ 27,50 para distritos en pobreza extrema, S/ 55,00 para pobreza no extrema y S/ 110,00 para zonas no pobres. Además del pago, el incumplimiento puede generar restricciones para realizar trámites oficiales.
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