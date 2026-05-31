Golazo de Maxloren Castro para el 2-1 en Sporting Cristal vs Cienciano por Torneo Apertura de Liga 1 2026

El extremo 'celeste' colgó al portero rival y logró el 2-1 parcial en Cusco - Crédito: L1MAX.

En un partido no apto para cardíacos, Sporting Cristal se puso en ventaja por dos goles a uno frente a Cienciano en el marco de la fecha 17 del Torneo Apertura de la Liga 1.

El autor de del segundo tanto rimense fue el joven atacante Maxloren Castro a los 45+1 de la primera mitad.

Todo comenzó luego de un tiro de esquina a favor de la visita que el portero del elenco cusqueño no fuera capas de alejar apropiadamente el peligro de su portería.

De eso se aprovechó Castro para sombrear el balón y, pesar de los esfuerzos de la última línea del ‘papá’, y convertir el segundo tanto del Soprting Cristal.

El primer gol de Cristal: la acción individual de Gabriel Santana

El volante definió con mucha calidad luego de una gran jugada por el lado derecho del campo - Crédito: L1MAX.

El 0-1 llegó a los 27 minutos en una secuencia que empezó con un saque lateral por izquierda. Cristiano da Silva puso la pelota en juego y conectó con Gustavo Cazonatti, que devolvió la pared para el defensor brasileño. La acción se ensució en un intento de despeje y Rafael Lutiger apareció para cortar con un cabezazo que alivió el área.

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Cienciano recuperó y trató de salir con pases cortos. Claudio Núñez tomó la segunda jugada y habilitó a Gonzalo Aguirre, que giró el sentido del ataque hacia la zona defensiva. El volante, de 23 años, jugó en largo hacia Marcos Martinich, quien cabeceó al centro, aunque Cazonatti ganó la disputa y se quedó con el balón.

En esa recuperación, Gabriel Santana se ofreció como apoyo y recibió para asociarse por dentro. La pelota pasó por Martín Távara, que filtró hacia Yoshimar Yotún. El capitán devolvió de primera con un toque corto para Santana y la jugada se abrió sobre la derecha.

Santana avanzó por ese carril, soportó la barrida de Aguirre y siguió en diagonal hasta acomodarse para su zurda. Desde esa posición, sacó un remate cruzado y esquinado que superó el alcance del arquero Gonzalo Falcón. La pelota terminó dentro del arco y el visitante se puso arriba en el marcador.

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Tras el tanto, Santana celebró de rodillas sobre el césped, en una imagen de desahogo por un tramo personal marcado por lesiones y un rendimiento por debajo de lo esperado. Sus compañeros se acercaron de inmediato para acompañarlo en el festejo.

El autogol de Rafael Lutiger que igualó el partido

El defensa marcó en propia puerta y permitió el empate de los cusqueños por Torneo Apertura 2026 - Crédito: L1MAX.

La respuesta de Cienciano se apoyó en el aumento de presencia en campo rival y en el uso del balón detenido como vía para incomodar. Sporting Cristal, dirigido por Zé Ricardo, atravesaba un pasaje favorable después de la apertura del marcador, con manejo de la ventaja y circulación sin urgencias. Ese control se fue diluyendo conforme el local adelantó líneas.

A los 34 minutos, el “papá” consiguió un tiro de esquina desde la derecha. Cristian Souza ejecutó el córner con un envío cerrado al centro del área, dirigido a la zona donde esperaba Kevin Becerra. En la trayectoria, Lutiger se anticipó para despejar y cortar la intención del cabezazo.

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El defensor celeste no logró impactar como buscaba. En lugar de alejar, terminó desviando la pelota hacia su propio arco y el balón se metió sin que Diego Enríquez pudiera intervenir. El 1-1 quedó sellado en una acción inesperada que alteró el desarrollo del partido.

La jugada dejó una reacción inmediata de sorpresa en la defensa rimense. En el otro lado, los jugadores de Cienciano celebraron un empate que llegó por un error fortuito, en un momento en que Sporting Cristal todavía sostenía la ventaja obtenida minutos antes con el disparo de Santana.