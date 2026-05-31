Piero Hincapié encendió las alarmas en la final de la Champions League a dos semanas del debut de Ecuador en el Mundial 2026

La final de la UEFA Champions League disputada en Budapest dejó un momento de preocupación para Ecuador cuando restaban apenas dos minutos para que concluyera el primer tiempo suplementario. Piero Hincapié, uno de los futbolistas más importantes de la selección dirigida por Sebastián Beccacece, evidenció problemas físicos que hicieron temer una lesión a tan solo dos semanas del inicio del Mundial 2026.
El defensor del Arsenal comenzó a mostrar señales de incomodidad durante el tiempo extra y, en determinado momento, tuvo dificultades para mantenerse apoyado con normalidad sobre ambas piernas. La situación generó inquietud inmediata tanto en el cuerpo técnico de los ‘gunners’ como en los aficionados ecuatorianos, que observaban con atención el estado físico de una de las piezas fundamentales de la ‘tri’.
Ante las molestias, Hincapié solicitó el cambio y buscó comunicarse con el banquillo. Sin embargo, el conjunto dirigido por Mikel Arteta ya había agotado todas las modificaciones permitidas, por lo que el zaguero se vio obligado a permanecer en el terreno de juego pese a las evidentes dificultades físicas que atravesaba en ese momento.
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Piero Hincapié pidió su cambio en la final de la Champions, pero no Arsenal ya no contaba con más modificaciones. Crédito: Diario Olé Ecuador.
Afortunadamente para los intereses de Ecuador, el central logró sobreponerse a la situación y completar los minutos restantes del compromiso. Aunque disminuido físicamente, permaneció en el campo hasta el final del tiempo suplementario y también fue parte de la tanda de penales que terminó definiendo al campeón de Europa.
Finalmente, el Paris Saint-Germain se impuso desde los doce pasos y logró conquistar un nuevo título continental, convirtiéndose en bicampeón de la Champions League. Una vez concluido el encuentro, comenzaron a conocerse detalles más tranquilizadores sobre el estado del ecuatoriano.
Las primeras informaciones apuntaron a que la molestia sufrida por Hincapié habría sido producto de un fuerte calambre derivado del desgaste acumulado durante los 120 minutos de juego y no de una lesión muscular de consideración. De confirmarse ese diagnóstico, el defensor no tendría inconvenientes para incorporarse a la preparación de Ecuador con vistas al Mundial de Norteamérica 2026.
La noticia supone un enorme alivio para los hinchas ecuatorianos, que consideran a Hincapié una pieza indispensable dentro del esquema de Sebastián Beccacece. Su capacidad para desempeñarse como central o lateral y su experiencia en la élite europea lo convierten en uno de los líderes de la actual generación de la ‘tri’.
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Tras la ceremonia de premiación, el defensor protagonizó además una imagen destacada al encontrarse con su compatriota Wilian Pacho, a quien saludó y felicitó por la obtención del título. Ambos jugadores han firmado temporadas históricas con sus respectivos clubes y llegan como pilares fundamentales de una selección ecuatoriana que aspira a ser una de las revelaciones de la próxima Copa del Mundo.
Fixture y partidos de Ecuador en el Mundial 2026
La selección ecuatoriana debutará en un partido muy decisivo de su grupo. Los norteños chocarán con Costa Marfil el domingo 14 de junio de 2026, en un duelo que -probablemente- defina al segundo clasificado de este pelotón, ya que Alemania es el llamado a ser el líder de la tabla.
Después, los sudamericanos tendrán un cotejo más accesible con Curazao, que participará en su primera edición de la Copa del Mundo. La ‘familia azul’ dejó en el camino a Jamaica, Trinidad y Tobago, y Bermudas en el proceso clasificatorio de Concacaf.
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Finalmente, Ecuador sostendrá el encuentro más difícil de su grupo. Al frente tendrá a Alemania, que quiere retomar protagonismo y ganar esta edición del máximo certamen de la FIFA, luego de quedar eliminada en fase de grupos por segunda vez consecutiva en Qatar 2022.
Este es el fixture de la ‘tri’ en el Mundial 2026:
- Fecha 1: Costa de Marfil vs Ecuador (domingo 14 de junio / 18:00 horas / Houston Stadium)
- FechA 2: Curazao vs Ecuador (sábado 20 de junio / 19:00 horas/ Kansas City Stadium)
- Fecha 3: Ecuador vs Alemania (jueves 25 de junio / 15:00 horas / Philadelphia Stadium)
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