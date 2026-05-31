‘Me caigo de risa Perú’: fecha y hora de estreno, el regreso de José Peláez y los 12 famosos que desafiarán la gravedad

¡La espera terminó! José Peláez y 12 famosos están de vuelta para hacerte reír a carcajadas. Prepárate para nuevos juegos, el estreno del 'Escenario Inclinado' y momentos inolvidables donde no hay miedo ni vergüenza. ¡Solo pura diversión! Video: Latina

El lunes 1 de junio a las 21:00 horas, Latina Televisión estrenará ‘Me caigo de risa Perú’, el formato de comedia e improvisación que reúne a 12 figuras del espectáculo nacional en desafíos cómicos y juegos de agilidad mental.

José Peláez, conductor reconocido por su paso en producciones familiares, lidera este proyecto que apuesta por el humor y la espontaneidad como eje central. El programa está basado en el formato internacional ‘Anything Goes’ y busca renovar la oferta de entretenimiento en la pantalla peruana.

‘Me caigo de risa Perú’ se aleja de las competencias tradicionales de destreza o talento para proponer una dinámica centrada en la improvisación, el humor físico y la interacción entre celebridades.

Dinámica del formato: humor, improvisación y el ‘escenario inclinado’

El programa propone una estructura diferente a la de los realities convencionales. A lo largo de cada emisión, los 12 participantes, divididos en equipos, se enfrentan a pruebas cómicas que exigen rapidez mental, espontaneidad y capacidad para reírse de sí mismos. La regla principal es divertirse y lograr que el público también lo haga.

PUBLICIDAD

José Peláez retorna a la conducción como líder de 'Me caigo de risa Perú', una apuesta con dinámicas centradas en el escenario inclinado y retos de agilidad mental.

La prueba más característica es el “escenario inclinado”, una habitación especialmente construida con una inclinación de 45 grados, donde los famosos deben interpretar escenas improvisadas luchando por mantener el equilibrio. Esta dinámica fomenta situaciones inesperadas y caídas, lo que incrementa el grado de desafío y el componente humorístico. Además, el programa incluye otros juegos rápidos enfocados en canto, memoria y retos físicos, según ha ido revelando Latina.

Durante una reciente presentación en el programa ‘Yo Soy: Grandes Batallas 2026′, parte del elenco adelantó detalles sobre las pruebas que enfrentarán. Manuel Gold afirmó: “Nos cuelgan del aire, nos electrocutan, nos meten la cabeza en el agua, pero todo vale la pena para entretener a las familias peruanas”. En ese mismo evento, Angie Arizaga expresó su entusiasmo por el proyecto: “Mi nueva familia, mi nueva casa”.

Elenco: 12 participantes y el regreso de José Peláez a la conducción

La llamada ‘Familia Disfuncional’ está integrada por personalidades reconocidas de la televisión, la actuación, la música, el modelaje y el deporte. Cada uno aporta su experiencia y estilo a las dinámicas del programa.

PUBLICIDAD

El programa de humor 'Me caigo de risa Perú' debuta en Latina Televisión con 12 reconocidas figuras del espectáculo nacional en desafíos cómicos.

José Peláez (conductor): Comunicador y presentador con trayectoria en televisión familiar. Ha liderado programas de concursos y espacios de entretenimiento en Latina como ‘El Gran Chef Famosos’.

Renzo Schuller: Actor y conductor, conocido por su participación en espacios de competencia y programas juveniles.

César Ritter: Actor de cine, teatro y televisión, reconocido por su trabajo en series de comedia y dramas nacionales.

Rodrigo Sánchez Patiño: Actor con experiencia en producciones teatrales, de cine y televisión, tanto de corte dramático como humorístico.

Manuel Gold: Actor y comediante, destacado en cine y televisión, figura habitual en proyectos de improvisación y humor.

Emilram Cossío: Actor con trayectoria en teatro, cine y televisión, se ha desempeñado en roles cómicos y dramáticos.

Angie Arizaga: Modelo y locutora, conocida por su participación en ‘Esto es Guerra’.

Alicia Mercado: Actriz vinculada a la televisión y el teatro, con participación en producciones dramáticas y de comedia.

Korina Rivadeneira: Modelo y actriz de origen venezolano, con presencia en realities y programas de entretenimiento.

Luciana Arispe: Actriz de teatro y televisión, reconocida en la escena local por su versatilidad.

Eduardo Romay: Deportista profesional de vóley, integrante de la selección nacional, aporta el componente atlético al elenco.

Lita Pezo: Cantante y artista, participante en concursos de talento musical, suma su experiencia escénica al grupo.

Julio Díaz: Improvisador y actor, conocido en la escena de la comedia y el teatro de improvisación.

Te presentamos a los 12 famosos que conformarán la nueva familia de 'Me Caigo de Risa'. Acompáñalos en esta aventura llena de juegos, improvisación y mucha diversión. César Ritter, Korina Rivadeneira, Renzo Schuller y muchos más artistas son parte del elenco que está listo para el gran estreno. Video: Instagram Me caigo de risa

La producción de Latina Televisión subraya que el objetivo del espacio es generar un ambiente de apoyo y competencia sana, enfocado en divertir a toda la familia. La propuesta televisiva busca combinar entretenimiento, espontaneidad y talento en un espectáculo diseñado para el horario estelar.

El estreno de ‘Me caigo de risa Perú’ marca el regreso de José Peláez a la conducción y la incorporación de un formato internacional que ha tenido éxito en múltiples países. Cada uno de los integrantes fue elegido por su capacidad para improvisar y su disposición para enfrentar retos físicos y cómicos.

El programa se emitirá todos los días, de lunes a viernes, a las 9:00 p.m., a través de la señal de Latina Televisión. La expectativa por el estreno se refleja en las redes sociales y en la respuesta del público ante la presentación del elenco, quienes prometen sorpresas y momentos memorables en cada episodio.

PUBLICIDAD