Comandante PNP de Ayacucho es investigado por presunto abastecimiento de municiones a organización narco

Capturan a jefe policial en Ayacucho: el comandante PNP Arturo Cárdenas López fue detenido en su oficina dentro del Complejo Policial de Huamanga. Composición: Infobae / Tingo María Noticias

La captura de un alto mando policial en Ayacucho abrió una nueva línea de investigación sobre los vínculos entre redes criminales dedicadas al narcotráfico y funcionarios encargados de combatir ese mismo delito. El caso coloca bajo escrutinio los mecanismos de control dentro de las instituciones de seguridad en una región estratégica para la producción de cocaína en el país.

Las pesquisas fiscales y policiales apuntan a que un oficial con responsabilidades clave en el ámbito pericial habría utilizado su posición para favorecer a una organización criminal vinculada al tráfico ilícito de drogas. La investigación se centra en presuntas entregas de armamento y municiones destinadas a una red que operaba en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM).

La intervención se produjo en el propio centro de labores del oficial. La medida respondió a una investigación desarrollada por la Dirección Antidrogas (Dirandro) y el Ministerio Público, entidades que reunieron evidencias a partir de interceptaciones telefónicas y labores de seguimiento.

PUBLICIDAD

Investigación identifica presunto suministro de armamento

Imagen Ilustrativa Infobae

El comandante PNP Arturo Cárdenas López, jefe del Departamento de Criminalística de Ayacucho, fue detenido en su despacho ubicado en el Complejo Policial del jirón 28 de Julio, en Huamanga. De acuerdo con la investigación fiscal y policial, el oficial presuntamente abastecía de armas y municiones a la organización encabezada por Raúl Avendaño López, alias “Viejo”, señalado como uno de los principales operadores del narcotráfico en el VRAEM.

Las pesquisas indican que la organización criminal mantenía una estructura destinada a obtener material bélico para fortalecer sus operaciones. Según la Fiscalía y la Dirandro, parte de ese abastecimiento se coordinaba mediante contactos directos con el oficial investigado.

Antes de su detención, Cárdenas desempeñaba funciones relacionadas con el apoyo científico a las investigaciones penales. Su labor consistía en proporcionar pruebas periciales para el esclarecimiento de distintos delitos, incluido el narcotráfico, una actividad de alta incidencia en la región.

La investigación tomó fuerza a partir de escuchas telefónicas autorizadas judicialmente. Durante el monitoreo de las comunicaciones de Raúl Avendaño López, los agentes detectaron reiteradas conversaciones con una persona identificada como “Tío”.

Según las transcripciones citadas en la investigación, el narcotraficante solicitó en una de las comunicaciones: “‘Tío’, necesitamos 500 pepas de 38 y larga”, expresión que, de acuerdo con los investigadores, hacía referencia a municiones y proyectiles para fusil.

PUBLICIDAD

Las interceptaciones continuaron revelando nuevos requerimientos. El 23 de abril quedó registrada otra conversación atribuida a Avendaño: “‘Tío’, ahorita necesito dos mil cápsulas, para juguete largo. ¡Es urgente! ¡Que lo lleven a mi tienda y luego que te yapeen!”.

Para los agentes antidrogas, la reiteración de estos pedidos permitió establecer que el alias “Tío” correspondía presuntamente al comandante Arturo Cárdenas, quien mantenía comunicación con integrantes de la organización criminal.

Seguimiento en Huamanga reforzó las sospechas

Caso Huancavelica: liberan a militares investigados por homicidio

Además de las interceptaciones telefónicas, la investigación incorporó labores de vigilancia y seguimiento. Uno de los episodios considerados relevantes ocurrió cuando agentes de inteligencia observaron los movimientos de Diego Zanabria Valer, identificado como yerno de Raúl Avendaño.

De acuerdo con la investigación, Zanabria ingresó al Complejo Policial de Huamanga y se dirigió a la oficina ocupada por el comandante Cárdenas. Tras permanecer algunos minutos en el lugar, abandonó las instalaciones portando una mochila.

Poco después, los agentes intervinieron a Zanabria. Durante la diligencia encontraron 850 municiones calibre 7.62 para fusil. Según la Fiscalía y la Dirandro, este operativo permitió reforzar la hipótesis de que el oficial investigado era el contacto mencionado en las conversaciones interceptadas.

PUBLICIDAD

Los investigadores sostienen que la coordinación de las entregas se realizaba incluso dentro de dependencias policiales, circunstancia que forma parte de las evidencias evaluadas por el Ministerio Público.

Detención y reacción del oficial investigado

La captura del jefe del Departamento de Criminalística se ejecutó con participación de efectivos policiales. La intervención ocurrió en su centro de trabajo y frente a otros integrantes de la institución.

Según la información recogida en la investigación, al momento de la detención Cárdenas rechazó las acusaciones y manifestó: “¡Esto es un error! ¡Aquí hay una equivocación! ¡Se han confundido de persona! ¡Yo soy un comandante de la Policía Nacional del Perú!”.

Sin embargo, cuando la fiscal Yvonne Aguilar Polar le comunicó los cargos relacionados con el presunto suministro de armas y municiones a la organización de Raúl Avendaño López, el oficial dejó de responder, de acuerdo con la información consignada en el expediente citado.

La Fiscalía y la Dirandro continúan con las diligencias para determinar el alcance de la presunta participación del comandante Cárdenas dentro de la estructura criminal investigada y establecer las responsabilidades correspondientes.