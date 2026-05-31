Última encuesta presidencial Datum: Keiko Fujimori 39,8% y Roberto Sánchez 35,9%, pero voto de indecisos llega a casi 25%

Keiko Fujimori y Roberto Sánchez debaten acaloradamente con el Palacio de Gobierno de fondo, en un tenso encuentro presidencial que marca la campaña. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Keiko Fujimori llega al debate presidencial de este domingo 31 de mayo con una ventaja en el simulacro de votación de la encuestadora Datum para el diario El Comercio. En votos emitidos, la candidata de Fuerza Popular obtuvo 39,7%, frente a 35,4% para Roberto Sánchez de Juntos por el Perú. En ese mismo ejercicio, el voto en blanco alcanzó 14,4% y el voto viciado llegó a 10,5%, una fotografía que confirma que la definición de la segunda vuelta se juega no solo en la preferencia por los candidatos, sino también en el volumen de electores que aún podrían inclinarse por opciones no válidas o terminar sin decisión firme.

En la lectura de votos válidos —es decir, excluyendo blanco y viciado— la distancia se estrecha y el resultado se invierte en proporciones: Fujimori sube a 52,9% y Sánchez a 47,1%. La diferencia entre ambos enfoques es clave para interpretar el momento electoral: mientras el simulacro en votos emitidos permite medir la preferencia en un escenario más parecido al acto de sufragio con sus opciones “blanco” y “viciado”, el cálculo de válidos ofrece una mirada de competencia directa entre candidaturas cuando el elector finalmente decide por uno u otro.

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Keiko Fujimori y Roberto Sánchez son representados en un debate intenso frente a la fachada nocturna del Palacio de Gobierno de Perú, reflejando tensión política. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Territorio partido en dos

El simulacro de Datum describe un país con clivajes regionales nítidos. En Lima, Fujimori lidera con 44,3% frente a 26,2% de Sánchez. En el norte, también se impone con 47,7% sobre 30,6%. En cambio, el candidato de Juntos por el Perú toma ventaja en el centro con 44,6% frente a 34,2%, y amplía esa superioridad en el sur, donde marca 52,7% contra 27,3%. En el oriente, la competencia se vuelve más ajustada, pero Sánchez aparece adelante con 39,5% frente a 30,3%.

Estos datos ayudan a entender por qué el debate de la noche no se observa solo como una disputa de estilos, sino como un evento capaz de mover indecisos y consolidar bastiones. El propio estudio pregunta por la influencia del debate presidencial en la decisión de voto: 35% respondió que será “muy decisivo” y 22% que será “bastante decisivo”. En total, 57% afirma que el cara a cara puede tener un impacto alto en su decisión. En el otro extremo, 16% lo considera “poco decisivo” y 20% “nada decisivo” (36% en conjunto), mientras 7% no sabe.

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Los candidatos presidenciales Keiko Fujimori y Roberto Sánchez se esfuerzan por captar el voto de los indecisos a solo diez días de las elecciones, buscando asegurar el apoyo popular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Intención de voto: ventaja y segmentos donde se juega el giro

En la lámina de “intención de voto en segunda vuelta” (con desglose), Datum vuelve a ubicar a Fujimori arriba: 39,8% para ella y 35,9% para Sánchez; el segmento de blanco/viciado aparece en 13,8% y el no sabe en 10,5%. El principal mensaje político es que la diferencia existe, pero no es irreversible: el bloque de electores que no se inclina por ninguno de los dos —por anulación, voto en blanco o indecisión— sigue siendo voluminoso y puede decidir el resultado final.

Por edades, el estudio muestra dinámicas que sugieren competencia por generaciones: en el segmento 18–24, Fujimori marca 43,6% y Sánchez 31,4%; en 35–44, el candidato de Juntos por el Perú aparece adelante con 45,8% frente a 30,1% de Fujimori; en 45–54, Fujimori vuelve a liderar con 44,2% contra 33,7%. La distribución sugiere que ninguna campaña puede permitirse errores en el debate: el movimiento de pocos puntos, en segmentos con niveles relevantes de blanco/viciado y “no sabe”, puede redefinir la narrativa de la recta final.

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En el desglose por sexo, también se observa un patrón: entre hombres, Sánchez aparece por encima con 39,8% frente a 37,8%; entre mujeres, Fujimori lidera con 41,9% frente a 32,1%. En el plano territorial, la intención por macrorregión reproduce el mapa del simulacro: Fujimori se impone en Lima/Callao y norte, mientras Sánchez domina con claridad en el sur y toma ventaja en el centro.

Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, candidatos peruanos, se miran desafiantes en un ring de boxeo, simbolizando la intensa contienda electoral previa a la segunda vuelta con guantes naranja y rojo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Razones del por qué votan por Keiko y Sánchez

Datum también indaga por la razón principal de voto en quienes se inclinan por cada candidatura. Entre votantes de Fujimori, la razón más mencionada es “tiene un buen plan de gobierno” (20%), seguida de “mejorará la economía del país” (14%). En tercer lugar aparece un motivo de corte negativo: “para que no gane Roberto Sánchez” (12%), al mismo nivel que “reducirá la inseguridad” (12%).

En el caso de Sánchez, la razón que encabeza el listado es “para que no gane Keiko Fujimori” (20%), seguida por “tiene un buen plan de gobierno” (18%) y “mejorará la economía del país” (11%). La lectura es nítida: el antivoto funciona como combustible relevante en ambos electorados, y el debate puede inclinar la balanza si logra alterar percepciones de competencia, equipo, plan y gobernabilidad.

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Infografía detalla las principales razones por las cuales los electores peruanos apoyan a Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, destacando sus planes de gobierno, la economía y el antivoto como factores decisivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Conocimiento de candidatos y evaluación de propuestas

En conocimiento del candidato presidencial, Datum muestra una brecha significativa: 94% dice conocer a Keiko Fujimori y 76% a Roberto Sánchez. En cambio, el conocimiento de los candidatos vicepresidenciales es mucho menor: en Fuerza Popular, 73% no sabe quiénes son y 27% sí; en Juntos por el Perú, 71% no sabe y 29% sí.

Cuando se pregunta por “quién tiene las mejores propuestas” por tema, Fujimori aparece adelante en economía (53% frente a 23%), obras de infraestructura (47% frente a 24%), educación (46% frente a 27%), seguridad ciudadana (46% frente a 27%) y salud (45% frente a 25%). Y sobre el “ganador del debate entre equipos técnicos”, Datum registra que 50% considera que ganó Fuerza Popular, 31% Juntos por el Perú, con 10% de empate y 9% de no sabe.

Keiko Fujimori y Roberto Sánchez representados en un enfrentamiento político, destacando la dualidad de sus propuestas en el panorama electoral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Comparativo con Ipsos

La lectura de Datum se parece a la de Ipsos difundida hoy: Ipsos ubica a Fujimori con 39% y a Sánchez con 35%, con 14% de blanco/viciado y 12% de no precisa en su segunda medición de mayo; además, muestra un quiebre territorial consistente: en “interior” Sánchez supera a Fujimori (41% vs 32%), mientras en Lima Fujimori amplía distancia (54% vs 23%).

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En síntesis, ambas encuestadoras coinciden en una constante: Fujimori entra al debate con ventaja, pero el escenario sigue abierto por tres razones verificables en los datos: el tamaño de blanco/viciado e indecisos, la fractura regional y el peso del debate como evento potencialmente decisivo para más de la mitad del electorado. El desempeño de esta noche, en un contexto de confianza electoral deteriorada y un mapa de apoyo territorial fragmentado, puede redefinir no solo el resultado, sino la narrativa de gobernabilidad que cada candidatura necesita consolidar en la última semana.