Hasta 9 dólares cuestan las figuritas de Messi y Cristiano para el álbum Panini del Mundial 2026 en Perú y completarlo demandaría unos US$1.200

La llegada de una nueva edición del álbum oficial del Mundial volvió a movilizar a miles de aficionados en Perú. En distintos puntos de Lima, coleccionistas, familias y seguidores del fútbol participan en jornadas de intercambio de figuritas con el objetivo de completar una colección que, en esta ocasión, destaca por su tamaño y por los costos que implica reunir todas sus páginas.
La edición dedicada al Mundial 2026 no solo amplió el número de selecciones participantes, sino también la cantidad de cromos necesarios para completar el álbum. Esta característica incrementó la demanda de sobres y figuritas individuales, además de impulsar un mercado paralelo de intercambio y venta que concentra a cientos de personas durante los fines de semana.
Entre las piezas más buscadas aparecen las figuritas de las principales estrellas del fútbol mundial. En especial, las de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, cuyos cromos alcanzan valores muy superiores al resto debido a su escasez y al interés que generan entre los coleccionistas.
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Messi y Cristiano lideran la lista de figuritas más cotizadas
En los espacios de intercambio instalados en Lima, las figuritas de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo figuran entre las más difíciles de conseguir. Comerciantes consultados indicaron que estos cromos pueden venderse por 30 soles cada uno, equivalente a poco más de 9 dólares al tipo de cambio actual.
Uno de los vendedores explicó que las estrellas del torneo mantienen una cotización diferenciada frente al resto de figuras. “Las estrellas como Ronaldo, Messi, Kane, están cotizados en treinta soles”, señaló.
La demanda también responde a la relevancia deportiva de ambos futbolistas. El coleccionista Miguel Montalvo sostuvo que esta edición posee un valor especial porque podría representar la última participación mundialista de las dos figuras. “Es su último mundial. De ambos, y de hecho en este mundial llegan a los seis mundiales cada uno. Eso lo hace un récord”, afirmó.
Según relató, la dificultad para encontrarlos también influye en el precio. El especialista indicó que abrió numerosos sobres antes de obtener la figurita de Messi, situación que comparten muchos coleccionistas.
Una edición más grande y costosa que las anteriores
El Mundial 2026 contará con más selecciones participantes que las ediciones previas. De acuerdo con Miguel Montalvo, esta ampliación sumó dieciséis equipos adicionales, hecho que incrementó la cantidad total de figuritas necesarias para completar la colección.
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“Eso hace que sean más figuritas y por ende lo hace mucho más caro. Más caro de conseguir también”, explicó.
El aumento del contenido repercute directamente en el presupuesto de los aficionados. Algunos coleccionistas reconocieron inversiones de entre 400 y 500 soles para completar álbumes recientes, mientras otros optan por intercambiar repetidas para reducir gastos.
De acuerdo con la información difundida en el reportaje, un coleccionista promedio necesitaría alrededor de 1.045 sobres para llenar completamente el álbum. Esa cantidad representa un desembolso cercano a los 4.200 soles, cifra que explica el crecimiento de los encuentros destinados al canje de figuritas.
El intercambio se convierte en la principal estrategia de ahorro
La búsqueda de cromos faltantes reúne cada semana a familias completas en espacios tradicionales como el centro de Lima y el parque Kennedy. Padres, hijos y aficionados de distintas edades llegan con listas detalladas para intercambiar repetidas y evitar la compra de nuevos sobres.
Los asistentes destacan que el intercambio permite avanzar más rápido en la colección y controlar el gasto. Durante estas reuniones se observan negociaciones permanentes entre coleccionistas que comparan números disponibles y verifican cuáles aún necesitan.
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La práctica mantiene una tradición que acompaña al álbum mundialista desde hace décadas. Los participantes continúan utilizando métodos clásicos para registrar avances, desde listas impresas hasta marcas realizadas con resaltador sobre los catálogos de control.
Mientras tanto, en las calles de Lima, la atención permanece concentrada en objetivos más inmediatos: encontrar las figuritas faltantes, completar selecciones enteras y conseguir los codiciados cromos de Messi y Cristiano Ronaldo, las piezas más buscadas de una edición que moviliza a miles de aficionados en todo el país.
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