Perú

Profesora recibe amenazas de muerte tras denunciar escándalo sexual del director de la UGEL Jaén: “Me piden que calle”

La docente Zoila Llanos afirmó que tras dar a conocer el caso comenzó a recibir mensajes intimidatorios y advirtió que hasta ahora no hubo respuesta oficial de las autoridades educativas

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La docente Zoila Llanos afirmó que tras dar a conocer el caso comenzó a recibir mensajes intimidatorios y advirtió que hasta ahora no hubo respuesta oficial de las autoridades educativas

Una docente de Jaén (Cajamarca) denunció este domingo haber recibido amenazas de muerte tras exponer un presunto escándalo sexual que implica al actual director de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de esa jurisdicción, Zacarías Espinosa Cano.

En diálogo con Exitosa, Zoila Llanos cuestionó la falta de pronunciamiento tanto de la institución como del Ministerio de Educación después de presentar una acusación contra el funcionario por haber sido hallado en la vía pública manteniendo relaciones íntimas con una “postulante a la entidad”.

“Soy una maestra que he sido amenazada de muerte por una persona que tiene intereses aquí (...) el director viene realizando este tipo de acciones que dejan ensombrecer mucho el sector educación, siendo él la máxima autoridad administrativa”, declaró a la emisora.

Agregó que existen pruebas sobre la conducta de Espinosa Cano, quien, según su testimonio, fue sorprendido “en vía pública” realizando “exhibiciones de contenido sexual”. Tras difundirse la denuncia, la profesora comenzó a recibir mensajes intimidatorios a través de WhatsApp.

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Cajamarca

Llanos dijo haber recibido un audio con una amenaza directa contra su vida. “La amenaza de muerte dice: ‘Deja de llamarte justiciera’. Y no es que me autollame justiciera, sino es el tema de que nosotros, como dentro de la legitimidad, la ciudadanía, estamos obligados a que el funcionario público que ejerce este cargo público debe tener la probidad, la idoneidad del cargo”, expresó.

“Lo que me piden es que me calle y que no me vuelva a meter, dice, en temas que no me incumben”, añadió. La UGEL Jaén no ha emitido comentarios al respecto, aunque en la víspera el funcionario implicado participó en la Primera Audiencia Pública Regional Cajamarca 2026.

La jornada estuvo a cargo del gobernador regional, Roger Guevara Rodríguez, quien presentó ante la ciudadanía los avances, obras, proyectos y acciones de gestión desarrolladas por el Gobierno Regional para la población, reforzando principios de transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas, según informó en su cuenta de Facebook.

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