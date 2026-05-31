Profesora recibe amenazas de muerte tras denunciar escándalo sexual del director de la UGEL Jaén: “Me piden que calle”

Una docente de Jaén (Cajamarca) denunció este domingo haber recibido amenazas de muerte tras exponer un presunto escándalo sexual que implica al actual director de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de esa jurisdicción, Zacarías Espinosa Cano.
En diálogo con Exitosa, Zoila Llanos cuestionó la falta de pronunciamiento tanto de la institución como del Ministerio de Educación después de presentar una acusación contra el funcionario por haber sido hallado en la vía pública manteniendo relaciones íntimas con una “postulante a la entidad”.
“Soy una maestra que he sido amenazada de muerte por una persona que tiene intereses aquí (...) el director viene realizando este tipo de acciones que dejan ensombrecer mucho el sector educación, siendo él la máxima autoridad administrativa”, declaró a la emisora.
Agregó que existen pruebas sobre la conducta de Espinosa Cano, quien, según su testimonio, fue sorprendido “en vía pública” realizando “exhibiciones de contenido sexual”. Tras difundirse la denuncia, la profesora comenzó a recibir mensajes intimidatorios a través de WhatsApp.
PUBLICIDAD
Llanos dijo haber recibido un audio con una amenaza directa contra su vida. “La amenaza de muerte dice: ‘Deja de llamarte justiciera’. Y no es que me autollame justiciera, sino es el tema de que nosotros, como dentro de la legitimidad, la ciudadanía, estamos obligados a que el funcionario público que ejerce este cargo público debe tener la probidad, la idoneidad del cargo”, expresó.
“Lo que me piden es que me calle y que no me vuelva a meter, dice, en temas que no me incumben”, añadió. La UGEL Jaén no ha emitido comentarios al respecto, aunque en la víspera el funcionario implicado participó en la Primera Audiencia Pública Regional Cajamarca 2026.
La jornada estuvo a cargo del gobernador regional, Roger Guevara Rodríguez, quien presentó ante la ciudadanía los avances, obras, proyectos y acciones de gestión desarrolladas por el Gobierno Regional para la población, reforzando principios de transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas, según informó en su cuenta de Facebook.
PUBLICIDAD
Más Noticias
Sporting Cristal 0-0 Cienciano EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Cusco por Torneo Apertura de Liga 1 2026
El estadio Inca Garcilaso de la Vega será escenario de un atractivo enfrentamiento entre dos equipos que atraviesan momentos diferentes en el campeonato doméstico. Sigue las incidencias en tiempo real
Encuesta presidencial de Ipsos: Keiko Fujimori gana en Lima con 52,2% pero Roberto Sánchez domina el Perú rural con 53,9%
El simulacro del 29 y 30 de mayo revela un país partido en dos: la candidata de Fuerza Popular concentra su ventaja en la capital y el norte, mientras el candidato de Juntos por el Perú lidera en el campo y el sur con amplios márgenes.
Temblor hoy en Perú EN VIVO: Último sismo y reporte del IGP del domingo 31 de mayo de 2026
El país vivió una serie de movimientos telúricos recientes, de acuerdo con los datos del Instituto Geofísico del Perú, lo que motiva nuevas recomendaciones sobre simulacros y acciones de prevención
Encuesta presidencial de Datum: Keiko Fujimori 39,8% y Roberto Sánchez 35,9%, pero voto de indecisos llega a casi 25%
El simulacro de votación de Datum muestra una ventaja de 3,9 puntos para la candidata de Fuerza Popular en votos emitidos y un escenario más estrecho si se miran los votos válidos. El debate presidencial de este 31 de mayo aparece como un factor decisivo para 57% del electorado
Debate presidencial 2026: Cierre de calles, avenidas y seguridad extrema en Lima hoy, domingo 31 de mayo
La realización del evento político en el Centro de Convenciones, en San Borja, motivó el bloqueo temporal de accesos cercanos, medida destinada a garantizar la protección de participantes y la normalidad en la transmisión según disposiciones del JNE
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD