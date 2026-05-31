Golazo de Gabriel Santana tras gran jugada individual en Sporting Cristal vs Cienciano por Liga 1 2026

El volante definió con mucha calidad luego de una gran jugada por el lado derecho del campo - Crédito: L1MAX.

Sporting Cristal se medía en condición de visitante ante Cienciano en un duelo correspondiente a la última fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Desde el principio, los dueños de casa intentaron dominar aprovechando los 3,362 metros sobre el nivel del mar de Cusco, aunque los ‘celestes’ no se amilanaron y trataron de beneficiarse de los contragolpes. Justamente, en un ataque efectivo, el conjunto ‘rimense’ se puso en ventaja con un golazo de Gabriel Santana, quien realizó una gran jugada individual.

Esta acción se llevó a cabo a los 27 minutos. Cristiano da Silva ejecutó un saque lateral desde la izquierda y jugó con Gustavo Cazonatti, que se apoyó en el defensa brasileño, quien luego no tuvo un buen despeje con su pierna menos hábil, hasta que Rafel Lutiger alejó el peligro con un cabezazo.

Claudio Núñez sacó ventaja del saque para el ‘papá’ y descargó con Gonzalo Aguirre, que bajó el juego del equipo local hacia la defensa. Luego de unos instantes, el volante de 23 años mandó un balón largo para Marcos Martinich, que cabeceó hacia el medio, aunque ‘Cazo’ se hizo con el esférico.

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Gabriel Santana apareció como opción de pase y se hizo con el balón, pero luego se apoyó en el medio con Martín Távara, quien filtró el pase para Yoshimar Yotún. El capitán de Sporting Cristal le dejó el balón para Santana con un toque sutil. El exfutbolista de Mirassol se proyectó por la banda derecha y, pese a la barrida de Aguirre, siguió galopando en diagonal hasta perfilarse para su pie izquierdo y sacar un esquinado disparo que el portero Gonzalo Falcón no alcanzó a desviar.

La gran jugada de Gabriel Santana para su golazo en Cienciano vs Sporting Cristal.

Apenas el balón ingresó al arco de Cienciano, Gabriel Santana tuvo una emotiva celebración, ya que se arrodilló sobre el césped del estadio Inca Garcilaso de la Vega en señal de desahogo por el mal momento que viene pasando a nivel individual con varias lesiones de por medio y un rendimiento alejado de las expectativas. Sus compañeros no dudaron en mostrarle su respaldo en ese instante.

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