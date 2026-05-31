Ricardo Lagos y el mal momento dirigencial de FC Cajamarca tras empate con Alianza Lima: “Como jugadores merecemos un respeto”

(FC Cajamarca)

Ricardo “Richie” Lagos valoró el empate 1-1 de Cajamarca FC frente a Alianza Lima y sostuvo que su equipo cerró la temporada con una racha de cinco partidos invicto pese a dificultades ajenas al campo de juego. El futbolista remarcó que el punto “es muy importante” por la exigencia del rival y evitó profundizar sobre los problemas internos.

“Nosotros, como siempre lo decimos, venimos paso a paso”, señaló Lagos tras el encuentro, al explicar que “habían sucedido muchas cosas (…) extradeportivas que afectaron mucho al plantel”. En ese marco, resaltó el cierre del tramo final del torneo: “Cerramos (…) los últimos cinco partidos sin perder, que es lo importante, para tener ritmo deportivo también”.

Un punto ante un rival exigente

(FC Cajamarca)

Lagos consideró que la igualdad ante Alianza Lima reflejó lo ocurrido en el juego. “Este empate yo creo que fue justo también. Los dos equipos han propuesto y (…) se llevó un punto que es muy importante ante un equipo muy duro”, afirmó.

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El jugador insistió en el valor del resultado por el contexto competitivo del rival y por la necesidad de sostener una línea futbolística estable hacia lo que viene. En su lectura, Cajamarca FC alcanzó un cierre de temporada que les permitió mantener “ritmo deportivo”, pese a un escenario interno que, según admitió, condicionó al grupo en diferentes momentos.

Consultado por el tramo final del partido y por una acción puntual, Lagos evitó instalar una polémica. “Son cosas de fútbol”, dijo, y añadió que, si el foco quedara puesto en los reclamos, “todos los equipos se terminarían quejando”. Sobre la misma jugada, describió: “Justo estamos ahí forcejeando y me patea”, pero eligió bajar el tono y concentrarse en el resultado obtenido.

Los problemas fuera de la cancha y el respeto al plantel

Ante la pregunta sobre si los asuntos extradeportivos podrían influir en la conformación del equipo para el Torneo Clausura, Lagos se mostró cauto. “La verdad no sabría decirte”, respondió, al mencionar que en el entorno “se hablan” y “se especulan muchas cosas” sobre situaciones “duras” que ocurrieron.

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En lo personal, explicó, prefiere no dar detalles: “No me gusta hablar mucho de esos temas. Siempre lo mantuve muy a la interna”, sostuvo. Aun así, reconoció el impacto: “Puedo decirte que sí han afectado mucho (…) al fútbol más que nada, a nosotros”.

En esa línea, puso el foco en el trato hacia los futbolistas y describió al plantel como un grupo de trabajadores. “Dentro de todo somos trabajadores, pero merecemos un respeto también”, afirmó, en un mensaje que buscó desligar las dificultades internas de cualquier excusa deportiva, aunque sin negar el efecto en el rendimiento.

Las frases del jugador se apoyaron en una idea reiterada durante la entrevista: la necesidad de preservar el orden institucional y el cuidado del vestuario. Sin mencionar nombres ni responsabilidades, Lagos dejó claro que los problemas se arrastraron durante la campaña y que el equipo intentó sostener su competitividad hasta el final.

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Continuidad, decisiones dirigenciales y el cruce con Alianza

(FC Cajamarca)

Sobre su futuro, Lagos no dio una definición. “No lo sé todavía. Estamos viendo eso”, indicó. Además, apuntó a un escenario abierto en la plantilla: “Como dijo Erdán, hay muchos jugadores que se iban a ir”, expresó, antes de remarcar que aguardan determinaciones internas.

“Estamos esperando a ver qué pasa, a ver qué decide la dirigencia, que dentro de todo son los que deciden”, señaló, con una referencia directa a la responsabilidad de la conducción del club en el armado del plantel para el segundo semestre. El futbolista volvió a insistir en su condición laboral: “Nosotros somos trabajadores, nos dedicamos a esto y esperemos que todo mejore”.

El empate ante Alianza Lima también tuvo un componente personal para Lagos, quien reconoció su simpatía por el club rival. “Yo soy hincha de Alianza”, dijo, al describir el cruce como especial por los vínculos previos. “Tenía muchos compañeros, pero uno es profesional. Uno tiene respeto a los compañeros”, agregó.

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En ese tramo, relató que dentro del campo se vive con intensidad. “Se juega su vida, como has visto, me he podido pelear con todos, pero queda ahí dentro del campo. Eso no pasa a mayores”, sostuvo, al marcar límites entre la fricción propia del partido y lo que ocurre fuera del juego.

Al final de la charla, el propio Lagos amplió la incertidumbre que rodea al plantel de Cajamarca FC con miras al segundo semestre: “Es muy incierto ahorita (…) lo que está pasando con los jugadores ahí. Las decisiones que tomar para el segundo semestre”, afirmó, sin precisar plazos ni condiciones sobre su continuidad.

El cuadro 'blanquiazul' rescató un empate de visita tras ir perdiendo 1-0 - Crédito: L1MAX.