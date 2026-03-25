Perú

Machu Picchu enfrenta la sobrecarga turística: estas son las medidas del nuevo plan

El aumento desordenado de la oferta turística en los alrededores ya impacta el entorno y la convivencia con la población local

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Nuevo plan de Machu Picchu apunta al turismo descontrolado como riesgo principal
Nuevo plan de Machu Picchu apunta al turismo descontrolado como riesgo principal

El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP) aprobó el Plan Maestro 2026-2031 del Santuario Histórico de Machu Picchu, el principal instrumento de gestión para uno de los destinos más visitados del país. La norma, oficializada el 23 de marzo de 2026, actualiza las reglas para ordenar el turismo y proteger tanto el patrimonio cultural como la biodiversidad.

El documento llega en un contexto de alta demanda turística y creciente presión sobre el santuario. Por ello, uno de sus ejes centrales es identificar y enfrentar el turismo desorganizado, considerado una amenaza de alta magnitud y con efectos potencialmente irreversibles sobre la ciudadela inca.

Turismo desbordado: cómo afecta a la ciudadela inca

El plan es claro: cuando el turismo no se planifica ni se regula adecuadamente, deja de ser un beneficio y se convierte en un riesgo. Entre los principales problemas detectados está el ingreso excesivo de visitantes por encima de la capacidad de carga, lo que genera saturación en espacios clave.

A esto se suma la falta de control en circuitos y horarios, que provoca aglomeraciones y un uso intensivo de determinadas zonas. En la práctica, esto se traduce en desgaste acelerado de caminos, senderos y recintos arqueológicos.

Patrimonio en riesgo: plan maestro de Machu Picchu advierte sobre deterioro y caos turístico
Patrimonio en riesgo: plan maestro de Machu Picchu advierte sobre deterioro y caos turístico

El documento también advierte sobre conductas inadecuadas, como tocar o subirse a estructuras, que dañan directamente el patrimonio. Asimismo, la presión sobre servicios básicos como agua, transporte y manejo de residuos se incrementa con el flujo desordenado de visitantes.

Otro impacto visible es la erosión del suelo y la proliferación de musgos y líquenes, favorecida por la interacción constante de personas y cambios en las condiciones microclimáticas. Incluso, el desorden en la gestión de residuos, sobre todo en rutas no oficiales, agrava el problema.

Consecuencias: patrimonio en riesgo y experiencia deteriorada

Las consecuencias del turismo desbordado ya están identificadas en el plan maestro. La más grave es el daño irreversible a elementos arqueológicos y naturales, lo que compromete la integridad del santuario.

Esto no solo afecta la conservación, sino también la experiencia del visitante. La saturación de espacios reduce la calidad del recorrido y pone en riesgo el valor del destino. A largo plazo, esto puede impactar su reconocimiento internacional como patrimonio mundial.

Además, el crecimiento desordenado de servicios turísticos, como hospedajes y restaurantes en zonas cercanas, genera presión sobre el entorno y puede derivar en conflictos sociales con las comunidades locales.

Imagen dividida: a la izquierda, personas bajo lonas azules en una carretera; a la derecha, vista aérea de la ciudadela de Machu Picchu entre montañas
El Ministerio Público de Perú investiga la ocupación ilegal de terrenos en la carretera Hiram Bingham, que conecta Machu Picchu Pueblo con la Ciudadela Inca, en un contexto de tensión social. (Composición: Infobae Perú)

El plan también advierte sobre un mayor riesgo de incidentes o emergencias debido a la sobrecarga de visitantes, lo que obliga a reforzar medidas de control y prevención.

Las medidas del plan para ordenar el turismo

Frente a este escenario, el Plan Maestro 2026-2031 plantea una serie de acciones para reducir el impacto del turismo desorganizado y avanzar hacia un modelo sostenible en el Santuario Histórico de Machu Picchu.

Una de las principales medidas es la regulación estricta del ingreso de visitantes. Esto incluye la definición y actualización de la capacidad de carga, así como el control riguroso de la venta de boletos y el uso de sistemas de monitoreo.

También se propone diversificar y ordenar los circuitos turísticos, promoviendo rutas alternas y horarios escalonados para evitar la concentración de personas en áreas críticas. La señalización y la habilitación progresiva de nuevos espacios forman parte de esta estrategia.

El plan contempla además la actualización constante de las normas de visita y la aplicación de sanciones para quienes no las cumplan. Esto incluye tanto a turistas como a operadores y guías.

En paralelo, se busca fortalecer la infraestructura y los servicios, mejorar la gestión de residuos y promover formas de turismo de bajo impacto, como el ecoturismo o el turismo comunitario.

El Sernanp oficializó un pago adicional para ingresar a Machu Picchu con fines turísticos. (Composición: Infobae)
El Sernanp oficializó un pago adicional para ingresar a Machu Picchu con fines turísticos. (Composición: Infobae)

Otro eje clave es la educación. El documento plantea campañas de sensibilización dirigidas a visitantes, trabajadores del sector y población local, con el objetivo de reforzar el respeto por el patrimonio.

Finalmente, se establece un sistema de monitoreo permanente y la actualización de estudios técnicos, como la capacidad de carga, para ajustar las decisiones de gestión.

El mensaje del plan es directo: ordenar el turismo no es opcional. Es una condición necesaria para asegurar que el Santuario Histórico de Machu Picchu pueda seguir recibiendo visitantes sin poner en riesgo su conservación.

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