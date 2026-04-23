El turismo en Perú vive su mejor primer trimestre desde la prepandemia: más de 800 mil extranjeros llegaron en lo que va del 2026

Belén, con sus pintorescas casas y su mercado flotante, es una parada obligada en Iquitos. Aquí, el comercio, la pesca y el turismo se entrelazan en un ambiente único a orillas del Amazonas. (AI)

La llegada de turistas internacionales al Perú muestra señales de recuperación sostenida en el arranque del 2026. De acuerdo con cifras oficiales del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), entre enero y marzo ingresaron al país 823.863 visitantes extranjeros, lo que representa un crecimiento de 3,5% frente al mismo periodo del año anterior. Este avance se traduce en casi 28 mil turistas adicionales y confirma una tendencia positiva para uno de los sectores más golpeados en años recientes.

El dinamismo del turismo en Perú no solo se refleja en el incremento interanual, sino también en su comparación con la etapa prepandemia. Según el Mincetur, el flujo registrado en el primer trimestre del 2026 equivale al 74,7% de los niveles alcanzados en 2019, lo que evidencia una recuperación progresiva, aunque aún incompleta. En este contexto, destinos emblemáticos como Machu Picchu continúan posicionándose como el principal atractivo para los visitantes internacionales.

Chile y Estados Unidos lideran llegada de turistas al Perú

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El informe oficial revela que el crecimiento de la llegada de turistas extranjeros fue impulsado principalmente por mercados clave de la región y Norteamérica. Chile se mantiene como el principal país emisor, con más de 209 mil visitantes, lo que representa el 25,3% del total. Le sigue Estados Unidos, con alrededor de 143 mil turistas (17,4%), consolidándose como el segundo mercado más importante.

Otros países que destacan en el flujo turístico hacia el Perú son Ecuador (67 mil turistas), Bolivia (53 mil), Colombia (40 mil) y Brasil (33 mil). En conjunto, estas seis naciones concentran el 66,1% de todas las llegadas internacionales, lo que evidencia una fuerte dependencia de mercados regionales y cercanos.

A nivel de bloques, Sudamérica lidera ampliamente con el 53,1% del total, equivalente a más de 437 mil turistas internacionales. Por su parte, Norteamérica representa el 22,5%, mientras que Europa alcanza el 15,3%. Regiones como Asia (5,4%) y Centroamérica (2,5%) completan la distribución, reflejando un interés más diversificado, aunque aún concentrado en zonas específicas.

Pese a su liderazgo, el mercado chileno registró una ligera caída de 2,9% en comparación con el 2025. No obstante, en relación al 2019, muestra una recuperación del 59,1%, lo que indica que todavía existe margen para seguir creciendo en este segmento. En contraste, Estados Unidos presentó un incremento del 6,4%, consolidando su peso estratégico para el turismo receptivo peruano.

Aeropuerto Jorge Chávez concentra casi el 60% de ingresos

Perú tendrá nuevas rutas aéreas y más frecuencias de vuelos a Europa, Estados Unidos y el Caribe - LAP

En cuanto a las rutas de acceso, el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez se mantiene como la principal puerta de entrada al país. Durante el primer trimestre del 2026, este terminal concentró el 59,4% del total de llegadas, con más de 489 mil turistas internacionales, lo que significó un crecimiento interanual de 5,7%.

Otros puntos de ingreso relevantes son el Puesto de Control Fronterizo Santa Rosa en Tacna, que registró el 19,8% del flujo (163 mil turistas), y el Centro Binacional de Atención de Frontera (CEBAF) de Tumbes, con el 7,5% (62 mil visitantes). Asimismo, el control fronterizo Desaguadero/Carancas en Puno alcanzó el 5,8% (48 mil turistas), consolidando la importancia de las fronteras terrestres, especialmente para visitantes sudamericanos.

En paralelo, el reporte también da cuenta de un aumento en la salida de turistas peruanos al extranjero. Entre enero y marzo de este año, un total de 942.777 peruanos viajaron fuera del país, lo que representa un crecimiento de 5,2% respecto al 2025 y un incremento de 9,1% en comparación con el 2019.

Los destinos preferidos por los peruanos continúan siendo países de la región. Chile lidera ampliamente con 276 mil viajeros, seguido de Bolivia (107 mil), Estados Unidos (105 mil), España (84 mil) y Colombia (83 mil). En términos regionales, el 64,6% de los viajes al exterior tuvo como destino países de Sudamérica, confirmando la cercanía geográfica y los menores costos como factores clave en la elección.

Este comportamiento simultáneo, de mayor llegada de turistas extranjeros y aumento de viajes de peruanos al exterior, refleja un escenario de reactivación en el sector turismo, impulsado por la mejora de la conectividad aérea, la apertura de fronteras y la recuperación de la demanda internacional.