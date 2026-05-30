Cajamarca lidera la expulsión migratoria: más de 729 mil personas dejaron la región, según resultados del Censo 2025

Según el INEI, 729.509 personas nacidas en Cajamarca residen fuera de su región, siendo Lima, La Libertad y Lambayeque los principales destinos de esta migración interna peruana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cajamarca se consolidó como el principal departamento expulsor de población del país, según los primeros resultados de los Censos Nacionales 2025 presentados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). El estudio revela que 729.509 personas nacidas en esta región residen actualmente en otros departamentos del Perú, convirtiéndola en el territorio con el mayor volumen de emigrantes a nivel nacional.

La información corresponde a la denominada “migración de toda la vida”, indicador que identifica a las personas que nacieron en un departamento distinto al lugar donde viven actualmente. Los datos muestran que la movilidad de los cajamarquinos continúa siendo un fenómeno de gran magnitud y que ha contribuido significativamente a la redistribución de la población en el territorio nacional.

De acuerdo con el documento Primeros Resultados de los Censos Nacionales 2025, presentado por el INEI, Cajamarca concentra el mayor número de emigrantes internos del país, reflejando una tendencia histórica de desplazamiento hacia regiones con mayores oportunidades económicas, educativas y laborales.

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Numerosas personas de Cajamarca abordan buses de transporte interprovincial estacionados en la plaza principal, preparándose para sus viajes bajo un cielo parcialmente nublado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿A dónde migraron los cajamarquinos?

El principal destino de los cajamarquinos que dejaron su región es Lima. En la capital residen actualmente 233.048 personas nacidas en Cajamarca, cifra que representa el 31,9 % del total de emigrantes.

Sin embargo, el fenómeno migratorio no se concentra únicamente en Lima. Los resultados censales muestran que la población cajamarquina se ha asentado principalmente en regiones del norte del país y en otros importantes centros urbanos.

De acuerdo con el INEI, los 729.509 cajamarquinos que residen fuera de su región se distribuyen en los siguientes departamentos:

Lima: 233.048 personas (31,9 %)

La Libertad: 131.001 personas (18,0 %)

Lambayeque: 129.088 personas (17,7 %)

San Martín: 104.015 personas (14,3 %)

Amazonas: 49.316 personas (6,8 %)

Provincia Constitucional del Callao: 21.096 personas (2,9 %)

Áncash: 13.949 personas (1,9 %)

Piura: 13.182 personas (1,8 %)

Loreto: 6.188 personas (0,8 %)

Ucayali: 4.465 personas (0,6 %)

Arequipa: 3.918 personas (0,5 %)

Junín: 3.872 personas (0,5 %)

Huánuco: 3.567 personas (0,5 %)

Ica: 3.280 personas (0,4 %)

Tumbes: 2.780 personas (0,4 %)

Madre de Dios: 1.657 personas (0,2 %)

Cusco: 1.122 personas (0,2 %)

Resto de departamentos: 3.965 personas (0,5 %)

Cajamarca es la región que más población pierde en el país: 729.509 personas viven fuera de su territorio. (Foto: INIE)

Norte del país concentra mayor migración

Los datos revelan una marcada concentración geográfica de la migración cajamarquina. Solo Lima, La Libertad, Lambayeque y San Martín reúnen a 597.152 personas nacidas en Cajamarca, equivalentes al 81,9 % del total de emigrantes registrados por el INEI.

Asimismo, los ocho principales destinos —Lima, La Libertad, Lambayeque, San Martín, Amazonas, Callao, Áncash y Piura— concentran el 95,2 % de toda la emigración procedente de Cajamarca. Esto demuestra que los flujos migratorios mantienen una fuerte orientación hacia Lima y las regiones vecinas del norte peruano.

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La cercanía geográfica, las oportunidades laborales y comerciales, así como las redes familiares construidas durante décadas, figuran entre los factores que explican la preferencia de los cajamarquinos por estas regiones de destino.

Personas con ropa urbana normal se agrupan en un terminal terrestre con autobuses de larga distancia y vendedores ambulantes en una plaza con edificios coloniales de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Migración transforma la demografía nacional

Los resultados forman parte del capítulo de migración interna de los Censos Nacionales 2025, donde el INEI concluye que la movilidad poblacional continúa siendo uno de los principales factores que explican los cambios en la distribución territorial de la población peruana.

El organismo estadístico señala que se vienen fortaleciendo nuevos polos regionales de atracción poblacional, mientras persiste la salida de habitantes desde diversos departamentos andinos. En ese contexto, Cajamarca destaca como el caso más representativo del país debido al elevado número de personas que han establecido su residencia fuera de su región de origen.

Un grupo de Cajamarquinos con ropa urbana y mochilas se prepara para abordar un autobús interprovincial, migrando hacia otras regiones del Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La magnitud de esta emigración plantea importantes desafíos para Cajamarca, especialmente en materia de desarrollo económico, generación de empleo y retención de población joven. Los resultados censales muestran que, pese a los cambios demográficos registrados en el país durante las últimas décadas, la región continúa siendo el principal punto de origen de la migración interna peruana.

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