Gobierno suspende temporalmente la pesca de bonito: ¿A qué se debe?

Produce informó la suspensión de las actividades relacionadas con este recurso en toda la costa peruana, medida que implica la paralización de sus operaciones a nivel nacional. Foto: Revista Pesca y Medio Ambiente

La pesca y el desembarque de bonito quedaron temporalmente paralizados en todo el litoral peruano, luego de que la actividad alcanzara un nivel de captura cercano al límite establecido para garantizar la conservación de esta especie durante el 2026. La medida fue comunicada por el Ministerio de la Producción (Produce), que dispuso la interrupción de las operaciones vinculadas a este recurso en todos los puntos de la costa nacional.

La decisión responde al cumplimiento de los parámetros fijados para la actual temporada pesquera. Según informó el sector, ya se ha alcanzado el 90% del Máximo Rendimiento Sostenible (MRS) previsto para el bonito, umbral que activa mecanismos de control orientados a evitar una explotación excesiva y a preservar la disponibilidad futura del recurso.

Medida busca evitar la sobreexplotación

La restricción fue aplicada por la Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción en el marco de las disposiciones de ordenamiento pesquero aprobadas para este año. Dichas normas establecieron límites máximos de captura con el objetivo de mantener una extracción compatible con la capacidad de recuperación natural de la especie.

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Desde Produce señalaron que la determinación se sustenta en criterios técnicos y científicos que permiten monitorear el estado de las poblaciones marinas y regular su aprovechamiento. En ese contexto, el viceministro de Pesca y Acuicultura, Jesús Barrientos, destacó la importancia de respetar las cuotas establecidas para garantizar la sostenibilidad de la actividad.

De acuerdo con el sector, la captura de bonito ya llegó al 90% del Máximo Rendimiento Sostenible (MRS) establecido para esta especie. Foto: Eroski Consumer

“Las cuotas de captura se establecen sobre la base de criterios técnicos y científicos para asegurar la sostenibilidad del recurso bonito y evitar su sobreexplotación. El cumplimiento de estas medidas es fundamental para proteger el equilibrio del ecosistema marino y garantizar la continuidad de la pesca artesanal en beneficio de miles de familias peruanas”, afirmó.

No hay puntos habilitados para desembarque

Como parte de la suspensión, Produce precisó que actualmente no existe ningún lugar autorizado para recibir desembarques de bonito en el país. Esto se debe a que también dejó de tener vigencia la relación de desembarcaderos que contaban con autorización para operar con esta especie.

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La entidad recordó que la paralización de la extracción se produjo de manera progresiva, conforme se verificaba el cumplimiento de los topes de captura asignados a las diferentes flotas habilitadas. Estas acciones forman parte de los mecanismos de control previstos por la autoridad pesquera para administrar el recurso de forma ordenada.

Llamado al cumplimiento de las disposiciones

El ministerio exhortó a todos los actores involucrados en la cadena productiva, incluyendo armadores, transportistas, operadores de desembarcaderos, comerciantes, mercados, restaurantes y plantas procesadoras, a acatar las restricciones vigentes.

En el marco de esta suspensión, Produce indicó que no hay ningún punto habilitado a nivel nacional para el desembarque de bonito. Foto: Facebook

Asimismo, la cartera reafirmó que continuará desarrollando labores de supervisión y fiscalización a lo largo de la costa peruana. El objetivo, indicó, es reforzar la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, además de asegurar que los recursos hidrobiológicos sean aprovechados de manera responsable para preservar la actividad pesquera en el largo plazo.