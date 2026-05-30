Novedades en el calendario de Ignacio Buse en la gira sobre césped rumbo a Wimbledon: no disputará el ATP 250 de ‘s-Hertogenbosch

Cambios en el calendario sobre césped de Ignacio Buse. Crédito: Tenis al Máximo.

Luego de completar una intensa gira sobre arcilla que incluyó su participación en Roland Garros, Ignacio Buse ya tiene definido gran parte de su calendario para la temporada de césped, superficie que servirá de preparación para Wimbledon, el tercer Grand Slam del año.

Según informó el periodista Jorge Valencia a través de sus redes sociales, el tenista peruano no disputará el ATP 250 de ‘s-Hertogenbosch, torneo neerlandés que abre tradicionalmente la temporada sobre hierba para muchos jugadores del circuito. La decisión responde a una planificación enfocada en administrar las cargas físicas y llegar en las mejores condiciones posibles a los compromisos más importantes de las próximas semanas.

El panorama inmediato del peruano dependerá ahora de los movimientos que se produzcan en las listas de entrada de los torneos ATP. Si decide competir durante la semana del 8 al 14 de junio, su destino sería el ATP 250 de Stuttgart. Sin embargo, hasta el momento necesita varias bajas para acceder directamente al cuadro principal, por lo que su presencia en Alemania todavía no está garantizada.

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Ignacio Buse no corre contra el tiempo y toma con cautela la elección de los torneos sobre césped que disputará rumbo a su participación en Wimbledon 2026. Crédito: X Jorge Valencia.

En caso de no conseguir un lugar en Stuttgart, Buse aprovechará esos días para continuar trabajando en el aspecto físico y en la adaptación técnica que exige el cambio de superficie, un factor determinante para afrontar con éxito la temporada de césped.

La agenda continúa abierta para la semana del 15 al 21 de junio. Actualmente, el peruano se encuentra relativamente cerca de ingresar a los cuadros principales de los ATP 500 de Queen’s y Halle, dos de los torneos más prestigiosos de la gira previa a Wimbledon. Si finalmente no logra acceder directamente a ninguno de ellos, disputará la fase clasificatoria de Queen’s con la intención de asegurar presencia en un certamen de alto nivel competitivo.

Posteriormente, entre el 22 y el 28 de junio, Buse tiene previsto competir en el ATP 250 de Mallorca. En territorio español, además, tendría buenas posibilidades de partir como cabeza de serie, una condición que podría ofrecerle un cuadro más favorable y la oportunidad de sumar puntos importantes antes de trasladarse a Londres para disputar Wimbledon.

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Ignacio Buse jugará el cuadro principal de Wimbledon 2026. Crédito: ATP.

¿Qué implica cambiar de superficie en el tenis?

La transición de la arcilla al césped representa uno de los mayores desafíos técnicos del calendario tenístico. Aunque Ignacio Buse ha demostrado sentirse cómodo sobre pista dura y especialmente sobre polvo de ladrillo, la hierba exige ajustes importantes en prácticamente todos los aspectos del juego.

La principal diferencia radica en la velocidad de la superficie. En césped, la pelota viaja más rápido, el bote suele ser más bajo e irregular y los intercambios tienden a ser considerablemente más cortos. Esto obliga a los jugadores a reaccionar con mayor rapidez, tomar decisiones en menos tiempo y asumir una postura más agresiva desde el inicio de cada punto.

Para Buse, uno de los aspectos fundamentales será adaptar sus desplazamientos. Los movimientos sobre hierba son distintos a los de la arcilla, donde los deslizamientos forman parte natural del juego. En césped, la estabilidad y el equilibrio cobran una importancia mayor para evitar resbalones y llegar con precisión a cada golpe.

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Ignacio Buse cayó en la 'qualy' de Wimbledon 2025 contra Arthur Cazaux. Crédito: Instagram

Asimismo, el servicio y la devolución adquieren un peso aún más determinante. Los jugadores que logran imponer su saque suelen obtener ventajas significativas, por lo que el peruano deberá potenciar esa faceta para competir con éxito en esta parte de la temporada.

Crecimiento exponencial

La presencia garantizada de Ignacio Buse en el cuadro principal de los torneos más selectos del mundo no es producto del azar, sino el reflejo de una evolución técnica que ha asombrado a los especialistas en la presente temporada. El año 2026 se ha convertido en el trampolín definitivo para el afianzamiento del joven tenista nacional en la verdadera élite del deporte blanco, quemando etapas a una velocidad alarmante y ganándose el respeto unánime de las principales raquetas del circuito internacional.

El peruano actualmente se ubica en el puesto 31 del mundo en el escalafón de la ATP, un sitial de privilegio que hace apenas doce meses parecía un objetivo a largo plazo. Su meteórico ascenso comercial e internacional quedó refrendado de forma categórica con la obtención de su primer título ATP en el prestigioso torneo de Hamburgo, una corona que terminó por cambiar el estatus de su carrera y que hoy le permite mirar con optimismo los exigentes desafíos que se avecinan en el césped londinense.

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