Rosangella Barbarán en debate: “José Domingo Pérez fue capaz de mandar a matar a los animales del expresidente PPK”

En alusión a la salud mental, Rosángella Barbarán (FP) afirma que el aliado de Roberto Sánchez, José Domingo Pérez mandó matar a los animales de PPK. JNE

La legisladora fujimorista Rosangella Barbarán, integrante del equipo técnico de Fuerza Popular que se enfrentó este domingo en el bloque de Juventud y Deporte con el secretario general de Juntos Por el Perú, Ernesto Zunini, aludió al exfiscal anticorrupción José Domingo Pérez durante un tramo del debate en el que debía abordar la salud mental.

Durante su intervención, la parlamentaria señaló que se trata de un tema “importantísimo” y dirigió una pregunta a los jóvenes: “¿Sabían que el nuevo jale [de JPP], José Domingo Pérez, fue capaz de mandar a matar a los animales del expresidente PPK?”.

Seguidamente, planteó la creación de los Centros de Oportunidades y Orientación Local (COOL), con el objetivo de facilitar el acceso de los jóvenes a acompañamiento psicológico permanente.

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“Es momento que la política nacional de juventud sea tratada con respeto y no como lo hizo el señor Pedro Castillo, entregándole la SENAJU (Secretaría Nacional de la Juventud) a sus amigos de Chota y no a jóvenes que realmente podrían liderar esta propuesta”, avanzó.

La acusación remite a declaraciones recientes de Nancy Lange, esposa de PPK, quien relató que durante el allanamiento, el fiscal Pérez dispuso actuar contra los animales domésticos de la familia

Semanas atrás, la exprimera dama Nancy Lange declaró en una entrevista televisiva que, durante un allanamiento, Pérez dispuso “matar” a todos los animales que vivían en su casa.

“Nuestro guardián, que era el cuidador principal de los animales, se sorprendió tanto que me llamó y le dije: ‘Mira, tenemos buenos vecinos, tal vez ellos pueden ayudarnos’. Ese mismo día, los vecinos llegaron y se hicieron cargo de los animales. Tengo que agradecer a estas familias que salvaron las vidas de los animales”, expresó Lange en el programa conducido por la periodista Milagros Leiva.

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El exfiscal, quien investigó y acusó a la candidata presidencial Keiko Fujimori por la presunta financiación irregular de sus anteriores campañas electorales, es el actual abogado de Castillo, condenado a más de 11 años 5 meses de cárcel por un intento de golpe de Estado en diciembre de 2022.

Roberto Sánchez, quien enfrentará a la candidata en el balotaje del 7 de junio, lo presentó días atrás como integrante de su círculo más cercano y consideró la posibilidad de darle el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

El pasado fin de semana, PPK se reunió con Fujimori y anunció que la respaldaría en segunda vuelta, a pesar de haber sido rivales y de haber otorgado el indulto en 2017 a su padre, el exdictador Alberto Fujimori (1990-2000).

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El pasado fin de semana, Pedro Pablo Kuczynski se reunió con Keiko Fujimori y anunció públicamente su apoyo para la segunda vuelta

Agregó que en su encuentro conversaron “del pasado, pero sobre todo del presente y del futuro”, porque Perú “pide a gritos paz y reconciliación”.

“Esto no implica desconocer las diferencias que tuvimos en el pasado, sino sanar y avanzar a pesar de ellas”, acotó antes de asegurar que “el bienestar del Perú hoy está en juego y debe estar sobre cualquier persona. Sobre cualquier disputa. Y sobre cualquier interés partidario”.

El Poder Judicial ha ordenado archivar la investigación por lavado de dinero y asociación ilícita para delinquir que se mantenía abierta contra el exmandatario (2016-2018) por presuntos aportes de Odebrecht para financiar su campaña electoral de 2011, un proceso que formaba parte de las causas vinculadas a este caso en el país.

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Kuczynski, de 87 años, aún enfrenta dos acusaciones fiscales con penas de prisión por supuestamente recibir fondos de manera encubierta y favorecer a la empresa brasileña en la adjudicación de un tramo de la Carretera Interoceánica Norte.