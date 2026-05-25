Perú

Rosangella Barbarán en debate: “José Domingo Pérez fue capaz de mandar a matar a los animales del expresidente PPK”

La legisladora acusó al exfiscal anticorrupción de ordenar la muerte de los animales del exjefe de Estado, hecho que también denunció la exprimera dama Nancy Lange durante una entrevista televisiva

Guardar
Google icon
En alusión a la salud mental, Rosángella Barbarán (FP) afirma que el aliado de Roberto Sánchez, José Domingo Pérez mandó matar a los animales de PPK. JNE

La legisladora fujimorista Rosangella Barbarán, integrante del equipo técnico de Fuerza Popular que se enfrentó este domingo en el bloque de Juventud y Deporte con el secretario general de Juntos Por el Perú, Ernesto Zunini, aludió al exfiscal anticorrupción José Domingo Pérez durante un tramo del debate en el que debía abordar la salud mental.

Durante su intervención, la parlamentaria señaló que se trata de un tema “importantísimo” y dirigió una pregunta a los jóvenes: “¿Sabían que el nuevo jale [de JPP], José Domingo Pérez, fue capaz de mandar a matar a los animales del expresidente PPK?”.

Seguidamente, planteó la creación de los Centros de Oportunidades y Orientación Local (COOL), con el objetivo de facilitar el acceso de los jóvenes a acompañamiento psicológico permanente.

PUBLICIDAD

“Es momento que la política nacional de juventud sea tratada con respeto y no como lo hizo el señor Pedro Castillo, entregándole la SENAJU (Secretaría Nacional de la Juventud) a sus amigos de Chota y no a jóvenes que realmente podrían liderar esta propuesta”, avanzó.

PPK
La acusación remite a declaraciones recientes de Nancy Lange, esposa de PPK, quien relató que durante el allanamiento, el fiscal Pérez dispuso actuar contra los animales domésticos de la familia

Semanas atrás, la exprimera dama Nancy Lange declaró en una entrevista televisiva que, durante un allanamiento, Pérez dispuso “matar” a todos los animales que vivían en su casa.

“Nuestro guardián, que era el cuidador principal de los animales, se sorprendió tanto que me llamó y le dije: ‘Mira, tenemos buenos vecinos, tal vez ellos pueden ayudarnos’. Ese mismo día, los vecinos llegaron y se hicieron cargo de los animales. Tengo que agradecer a estas familias que salvaron las vidas de los animales”, expresó Lange en el programa conducido por la periodista Milagros Leiva.

PUBLICIDAD

El exfiscal, quien investigó y acusó a la candidata presidencial Keiko Fujimori por la presunta financiación irregular de sus anteriores campañas electorales, es el actual abogado de Castillo, condenado a más de 11 años 5 meses de cárcel por un intento de golpe de Estado en diciembre de 2022.

Roberto Sánchez, quien enfrentará a la candidata en el balotaje del 7 de junio, lo presentó días atrás como integrante de su círculo más cercano y consideró la posibilidad de darle el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

El pasado fin de semana, PPK se reunió con Fujimori y anunció que la respaldaría en segunda vuelta, a pesar de haber sido rivales y de haber otorgado el indulto en 2017 a su padre, el exdictador Alberto Fujimori (1990-2000).

Pedro Pablo Kuczynski, de 86 años, estaría pronto a ser juzgado por presuntamente haber blanqueado millones de dólares de Odebrecht. Foto: Andina
El pasado fin de semana, Pedro Pablo Kuczynski se reunió con Keiko Fujimori y anunció públicamente su apoyo para la segunda vuelta

Agregó que en su encuentro conversaron “del pasado, pero sobre todo del presente y del futuro”, porque Perú “pide a gritos paz y reconciliación”.

“Esto no implica desconocer las diferencias que tuvimos en el pasado, sino sanar y avanzar a pesar de ellas”, acotó antes de asegurar que “el bienestar del Perú hoy está en juego y debe estar sobre cualquier persona. Sobre cualquier disputa. Y sobre cualquier interés partidario”.

El Poder Judicial ha ordenado archivar la investigación por lavado de dinero y asociación ilícita para delinquir que se mantenía abierta contra el exmandatario (2016-2018) por presuntos aportes de Odebrecht para financiar su campaña electoral de 2011, un proceso que formaba parte de las causas vinculadas a este caso en el país.

Kuczynski, de 87 años, aún enfrenta dos acusaciones fiscales con penas de prisión por supuestamente recibir fondos de manera encubierta y favorecer a la empresa brasileña en la adjudicación de un tramo de la Carretera Interoceánica Norte.

Temas Relacionados

Rosangella BarbaránJosé Domingo Pérezperu-politica

Más Noticias

Debate presidencial 2026 EN VIVO: Equipos técnicos de Juntos por el Perú y Fuerza Popular intercambian ideas en la sede del JNE

Los equipos de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez exponen sus propuestas por los bloques temáticos: Reforma del Estado, Juventud y Deporte, Agricultura y Medio Ambiente, Infraestructura, Economía y Generación de Empleo, y Salud

Debate presidencial 2026 EN VIVO: Equipos técnicos de Juntos por el Perú y Fuerza Popular intercambian ideas en la sede del JNE

Debate técnico 2026: Rosangella Barbarán y Ernesto Zunini chocan por las propuestas para juventud y deporte en la segunda vuelta

Los representantes de Fuerza Popular y Juntos por el Perú confrontaron sus planes sobre empleo, salud mental, becas y acceso a oportunidades para más de 1,6 millones de peruanos que no estudian ni trabajan

Debate técnico 2026: Rosangella Barbarán y Ernesto Zunini chocan por las propuestas para juventud y deporte en la segunda vuelta

El presente de Deportes Tolima antes de enfrentar a Universitario por partido clave del Grupo B de la Copa Libertadores 2026

El conjunto de Ibagué no atraviesa su mejor momento y rendirá en Lima una prueba decisiva para definir su clasificación a los octavos de final en el torneo más relevante del continente

El presente de Deportes Tolima antes de enfrentar a Universitario por partido clave del Grupo B de la Copa Libertadores 2026

Jairo Vélez aclara tras consagrarse en el Torneo Apertura 2026 con Alianza Lima: “Primero fue con Universitario”

El hábil mediocampista ecuatoriano celebró el campeonato con los íntimos y generó reacción al aludir a su ex club en pleno festejo

Jairo Vélez aclara tras consagrarse en el Torneo Apertura 2026 con Alianza Lima: “Primero fue con Universitario”

“No queremos convertirnos en Venezuela” y “solo combaten su pobreza”: el tenso cruce entre Ernesto Zunini y Rosangella Barbarán en debate del JNE

El bloque dedicado a juventudes evidenció diferencias sobre trabajo, becas, atención psicológica y participación política de jóvenes en regiones

“No queremos convertirnos en Venezuela” y “solo combaten su pobreza”: el tenso cruce entre Ernesto Zunini y Rosangella Barbarán en debate del JNE
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rosangella Barbarán en debate: “José Domingo Pérez fue capaz de mandar a matar a los animales del expresidente PKK”

Rosangella Barbarán en debate: “José Domingo Pérez fue capaz de mandar a matar a los animales del expresidente PKK”

Debate técnico 2026: Rosangella Barbarán y Ernesto Zunini chocan por las propuestas para juventud y deporte en la segunda vuelta

“No queremos convertirnos en Venezuela” y “solo combaten su pobreza”: el tenso cruce entre Ernesto Zunini y Rosangella Barbarán en debate del JNE

Debate técnico: postura de Vladimiro Huaroc (Fuerza Popular) y Sinesio López (Juntos por el Perú) sobre reforma del Estado

Debate técnico 2026: Presidente del JNE admite que “la credibilidad del sistema electoral está venida a menos” y anuncia medidas

ENTRETENIMIENTO

Un arete, un chat en portugués y años de silencio: Así expuso Suhaila Jad la infidelidad y separación de André Carrillo

Un arete, un chat en portugués y años de silencio: Así expuso Suhaila Jad la infidelidad y separación de André Carrillo

Suhaila Jad se separa de André Carrillo con explosivo mensaje en Instagram: “Se creyó con el derecho de humillarme, mentirme y destruirme”

Santos Bravos en Lima: Integrantes aprenden jergas peruanas con ayuda de Alejandro Aramburú

Dónde y a qué hora ver en Perú el histórico show de Shakira, BTS y Madonna en la final del Mundial 2026

Santos Bravos en Perú: Video de Kenneth cantando “niña ya dime que me quieres...” y Alejandro bailando se vuelve viral

DEPORTES

El presente de Deportes Tolima antes de enfrentar a Universitario por partido clave del Grupo B de la Copa Libertadores 2026

El presente de Deportes Tolima antes de enfrentar a Universitario por partido clave del Grupo B de la Copa Libertadores 2026

Jairo Vélez aclara tras consagrarse en el Torneo Apertura 2026 con Alianza Lima: “Primero fue con Universitario”

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 16 del Torneo Apertura

Gianella Chanca se muestra convencida de ver a Perú en la final del Sudamericano Sub 19: “¿Por qué no ganarle a Argentina y Brasil?”

Partidos de hoy, domingo 24 de mayo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo