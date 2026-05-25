José Domingo Pérez querella a fujimorista Rosangella Barbarán por acusarlo de ordenar la muerte de mascotas de PPK

El ex fiscal José Domingo Pérez anuncia que interpondrá una querella contra la congresista Rosángela Barbarán por difamación, acusándola de mellar el honor y la dignidad durante un debate técnico que debía centrarse en juventud y deportes. | Epicentro TV

El exfiscal anticorrupción José Domingo Pérez, integrante del equipo de Juntos por el Perú y abogado del expresidente Pedro Castillo, comunicó este lunes su intención de presentar una querella contra la congresista de Fuerza Popular, Rosangella Barbarán, quien lo responsabilizó de ordenar la muerte de los animales del exmandatario Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) .

La legisladora realizó esta afirmación durante un debate en el bloque de Juventud y Deporte, donde intervino junto al secretario general de Juntos por el Perú, Ernesto Zunini.

En el segmento, enfocado en salud mental, Barbarán formuló la siguiente interrogante: “¿Sabían que el nuevo jale [de JPP], José Domingo Pérez, fue capaz de mandar a matar a los animales del expresidente PPK?”. Posteriormente, propuso la creación de los Centros de Oportunidades y Orientación Local (COOL), orientados a facilitar el acceso de jóvenes a apoyo psicológico permanente.

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En una conferencia de prensa, el exfiscal indicó que “se va a interponer la querella correspondiente contra la interviniente de este grupo fujimorista, toda vez que el tema que era materia de la exposición en el debate técnico era juventud y deportes”.

En alusión a la salud mental, Rosángella Barbarán (FP) afirma que el aliado de Roberto Sánchez, José Domingo Pérez mandó matar a los animales de PPK. JNE

“Estamos acostumbrados, lamentablemente en el Perú, que el insulto, el ataque, la estigmatización venga del grupo fujimorista y, por lo tanto, tenemos o tengo que interponer la querella correspondiente”, agregó.

Pérez confió en que su recurso tendrá éxito, como ocurrió con el de la exfiscal de la Nación Delia Espinoza, quien logró que el también fujimorista y presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, reciba una condena de nueve meses de prisión suspendida por difamación agravada, tras llamarla “aliada del terrorismo y de las economías ilegales”.

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Semanas atrás, la exprimera dama Nancy Lange declaró en una entrevista televisiva que, durante un allanamiento, el exfiscal dispuso “matar” a todos los animales que vivían en su casa.

“Nuestro guardián, que era el cuidador principal de los animales, se sorprendió tanto que me llamó y le dije: ‘Mira, tenemos buenos vecinos, tal vez ellos pueden ayudarnos’. Ese mismo día, los vecinos llegaron y se hicieron cargo de los animales. Tengo que agradecer a estas familias que salvaron las vidas de los animales”, expresó Lange en el programa conducido por la periodista Milagros Leiva.

Pérez, quien investigó y acusó a la candidata presidencial Keiko Fujimori por la presunta financiación irregular de sus anteriores campañas electorales, es el actual abogado de Castillo, condenado a más de 11 años 5 meses de cárcel por un intento de golpe de Estado en diciembre de 2022.

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Roberto Sánchez, quien enfrentará a la candidata en el balotaje del 7 de junio, lo presentó días atrás como integrante de su círculo más cercano y consideró la posibilidad de darle el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Barbarán realizó la acusación en el contexto de un debate sobre salud mental y Juventud, donde propuso la creación de los Centros de Oportunidades y Orientación Local (COOL) para brindar apoyo psicológico a jóvenes

El pasado fin de semana, PPK se reunió con Fujimori y anunció que la respaldaría en segunda vuelta, a pesar de haber sido rivales y de haber otorgado el indulto en 2017 a su padre, el exdictador Alberto Fujimori (1990-2000).

Agregó que en su encuentro conversaron “del pasado, pero sobre todo del presente y del futuro”, porque Perú “pide a gritos paz y reconciliación”.

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“Esto no implica desconocer las diferencias que tuvimos en el pasado, sino sanar y avanzar a pesar de ellas”, acotó antes de asegurar que “el bienestar del Perú hoy está en juego y debe estar sobre cualquier persona. Sobre cualquier disputa. Y sobre cualquier interés partidario”.

El Poder Judicial ha ordenado archivar la investigación por lavado de dinero y asociación ilícita para delinquir que se mantenía abierta contra el exmandatario por presuntos aportes de Odebrecht para financiar su campaña electoral de 2011, un proceso que formaba parte de las causas vinculadas a este caso en el país.

Kuczynski, de 87 años, aún enfrenta dos acusaciones fiscales con penas de prisión por supuestamente recibir fondos de manera encubierta y favorecer a la empresa brasileña en la adjudicación de un tramo de la Carretera Interoceánica Norte.

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