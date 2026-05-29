Youna encara a Renato Rossini Jr. en vivo y anuncia que su relación con Samahara Lobatón entra en pausa

Youna confronta en vivo a Renato Rossini Jr. desde Estados Unidos por su cercanía con Samahara Lobatón en 'La Granja VIP'.

Conectado desde Estados Unidos, el barbero Youna —cuyo nombre real es Jonathan Horna— confrontó en vivo a Renato Rossini Jr. durante el pódcast ‘Q’Bochinche!’ y le exigió que explicara sus intenciones tras la cercanía que tuvo con Samahara Lobatón dentro del reality ‘La Granja VIP’.

El intercambio, tenso pero sin insultos, derivó en una negociación de disculpas entre ambos y en nuevas revelaciones sobre el estado de la relación entre el barbero y la hija de Melissa Klug: Youna confirmó que decidió poner en pausa el vínculo sentimental con Samahara y que espera su salida del programa para conversar. También descartó arrepentirse de haberle pedido matrimonio.

El enfrentamiento en vivo y las preguntas sin respuesta directa

El detonante del cruce fue una declaración de Samahara Lobatón dentro del reality, en la que la influencer insinuó que la historia entre ella y Rossini Jr. pudo haber sido distinta si no hubiera aceptado la propuesta de matrimonio de Youna. Esas palabras encendieron la polémica y llevaron al barbero a buscar una conversación directa con el exparticipante de ‘Gran Hermano’.

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Youna fue al grano desde el inicio. “Quiero saber con qué intención lo hiciste. Si quieres algo más adelante con Samahara, yo siempre voy a estar en la vida de ella porque es la mamá de mi hija”, le dijo al influencer durante la conexión en vivo. La pregunta central era si Rossini Jr. buscaba algo más que amistad con la influencer o si sus actitudes dentro del programa tenían algún trasfondo.

¡Tenso momento! Youna se enlazó en vivo para encarar a Renato Rossini, a quien acusa de faltarle el respeto a su pareja. Rossini no se quedó callado y le propuso un encuentro presencial para aclarar la situación. Video: TikTok @riclatorrez

Renato Rossini Jr. optó por una postura conciliadora. Reconoció que algunos de sus comentarios pudieron incomodar al barbero y le ofreció disculpas, pero negó haber tenido intenciones ocultas. “A mí Samahara me parece una chica linda, interesante, pero siempre trazamos una línea de la amistad. Siempre hubo actitudes que nada que ver, pero no nos pasamos de la raya. Yo no quiero una relación con nadie, así estoy tranquilo”, declaró.

Ante la insistencia de Youna, añadió: “Nada quería lograr. Entré para revalidar mi imagen, estar vigente. No tengo por qué colgarme de nadie para tener un nombre. Ya es suficiente con ser hijo de Renato Rossini”.

Youna aceptó las disculpas pero dejó en claro que el episodio le generó consecuencias reales. “Si quería lograr una incomodidad conmigo, lo logró. Si quería que termine una relación, lo logró”, señaló el barbero. También reconoció que algunos de sus propios comentarios en transmisiones anteriores pudieron incomodar a Rossini Jr. y le ofreció disculpas a su vez.

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El influencer, por su parte, propuso ir más allá de la videollamada y planteó un encuentro presencial cuando viaje a Estados Unidos durante el Mundial. “Sería mejor algo presencial, ir a tomar un café o un desayuno y hablar las cosas como tienen que ser”, dijo.

El influencer Youna anuncia públicamente que ha decidido poner un 'stop' a su relación con Samahara Lobatón, a raíz del comportamiento de ella en el reality 'La Granja VIP'. Video: TikTok @riclatorrez

La pausa en la relación, el matrimonio y los rumores de otro compromiso

Al margen del enfrentamiento con Rossini Jr., Youna confirmó que ha decidido suspender su vínculo sentimental con Samahara Lobatón mientras ella permanece en el reality. “En este momento, yo he decidido pausar toda relación con Samahara o se me vincule con ella”, declaró en ‘Q’Bochinche!’.

El barbero aclaró que la decisión no implica retirarle el apoyo dentro del programa: “El apoyo a ella ha estado intacto desde el día uno que ingresó a ‘La Granja’ y no tiene nada que ver que esté con Renato, Pepito... es la mamá de mi hija y la voy a apoyar”.

Youna también fue consultado sobre los rumores de un supuesto matrimonio previo en Estados Unidos, versión difundida por su expareja Melody Cortez, quien habría insinuado que el barbero tendría que divorciarse antes de poder casarse con Samahara. Ante la pregunta directa, Youna evitó confirmar o desmentir el dato de manera explícita, pero remarcó que Samahara conoce todos los aspectos de su vida personal.

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“Samahara sabe muy bien mis cosas, sabe más de mí, ella ya sabe absolutamente todo y si ella se va a casar conmigo es porque sabe toda mi vida”, respondió. Añadió que si existiera otro compromiso vigente, Samahara no habría aceptado su propuesta.

Melissa Klug responde a los celos de Youna sobre Samahara Lobatón y Renato Rossini Jr. en ‘La Granja VIP’, pidiéndole que no vea el programa.

La madre de Samahara, Melissa Klug, fue consultada sobre los celos de Youna y respondió con distancia: “Si no entiende lo que es un reality, entonces que no vea el programa”, declaró. El barbero, por su parte, dejó abierta la puerta a una reconciliación una vez que Samahara salga del programa.

“Estoy seguro que cuando salga vamos a conversar durante horas porque tiene mucho que decirme y quiero que me explique muchas cosas”, afirmó, y reiteró que, de resolverse las diferencias, no descarta llegar al matrimonio: “Cuando salga y conversemos y se mejoren las cosas entre ambos, me casaría con ella”.