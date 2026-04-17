Youna estalla tras la confesión de Samahara Lobatón a Renato Rossini Jr : “Estoy molesto y fastidiado con ella”

Youna reacciona molesto a las declaraciones de Samahara Lobatón sobre Renato Rossini en 'La Granja VIP'. El barbero considera sus palabras una 'falta de respeto' y le da libertad para que lo conozca 'en esta vida'.

El barbero rompió su silencio a través de audios y videos enviados al portal Instarándula, donde dejó clara su postura y anunció que ya no hablará de boda ni mantendrá gestos románticos hacia Samahara luego del episodio que consideró como una falta de respeto.

La polémica se desató cuando, en una conversación dentro del reality, Samahara le confesó a Renato Rossini Jr.: “En otra vida me hubiera gustado coincidir contigo”. El comentario, sumado a escenas donde se les vio abrazados y a los celos manifestados hacia Renato por su cercanía con Gabriela Herrera, provocó la incomodidad inmediata de Youna.

Youna: “No voy a hablar más de matrimonio ni de estar con ella”

En sus mensajes, Youna fue enfático en expresar su malestar: “Vi unos clips donde Samahara sale diciendo que en otra vida le hubiera gustado estar con Renato, la vi muy abrazada con él y lo celó con Gabriela. Esas son cosas que yo no voy a permitir, para mí son faltas de respeto”, declaró.

El barbero, quien hasta entonces había mostrado respaldo público hacia Samahara durante su participación en el reality, tomó distancia y fue tajante:

“Yo ya no voy a hablar más del tema de una boda o de que estoy con ella. Son cosas que para mí son faltas de respeto y yo respeto que ustedes lo vean diferente, pero a mí son cosas que no me gustan y no voy a aceptarlas por parte de nadie”.

Youna reaccionó con molestia tras la confesión de Samahara Lobatón a Renato Rossini Jr. en La Granja VIP Perú.

“Por mi parte, no tiene que esperar otra vida porque en esta puede ser”

La molestia de Youna fue más allá del disgusto momentáneo. En sus declaraciones, dejó entrever que, desde su perspectiva, existe un interés real de Samahara hacia Renato Rossini Jr., lo que influyó en su decisión de cortar cualquier plan sentimental futuro.

“Yo siento que Samahara tiene un tipo de acercamiento o un tipo de intención de tener algo más con Renato. Por mi parte no tiene que esperar otra vida porque en esta puede ser. Son cosas que no me gustan, de verdad estoy bien molesto y fastidiado”, sentenció.

El mensaje fue replicado en las redes de Instarándula y rápidamente generó debate entre los seguidores de la pareja, quienes especulan sobre el futuro de la relación y la veracidad de los sentimientos mostrados en pantalla.

Youna fue claro: “Son faltas de respeto que no voy a aceptar por parte de nadie”.

Fin del respaldo público y adiós a los gestos románticos

Youna, quien en semanas anteriores había enviado detalles como avionetas con mensajes y flores para Samahara durante el reality, anunció que esos gestos han terminado.

“Ya no voy a apoyar más con avionetas ni nada por el estilo. Si quieren ustedes hacerlo, son libres, pero por mi parte no”, aclaró, marcando un quiebre definitivo en la dinámica que había mantenido hasta ahora con la influencer.

El barbero también fue claro en señalar que, si bien continuará apoyando a Samahara en el programa desde el respeto, ya no reforzará el vínculo afectivo ni hablará de matrimonio de forma pública.

La confesión de Samahara y el impacto en redes sociales

La escena en la que Samahara Lobatón expresó a Renato Rossini Jr. su deseo de haber coincidido en “otra vida” no pasó desapercibida para el público ni para el entorno cercano de la pareja. Usuarios en redes sociales interpretaron el comentario como una señal de interés romántico, mientras otros consideraron que se trató de un gesto espontáneo sin mayor trascendencia.

Sin embargo, para Youna, la suma de gestos y palabras dentro del reality cruzó los límites de lo aceptable: “Son cosas que yo no voy a permitir. Para mí son faltas de respeto”, reiteró en sus mensajes.

Samahara Lobatón le dedica unas emotivas palabras a Renato Rossini Jr. antes de su eliminación, confesando que en otra vida su historia podría haber sido diferente. Un momento cargado de sentimiento que terminó en un abrazo. Panamericana TV: