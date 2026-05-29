Roberto Sánchez promete subir la RMV a S/1.500 e implementar mecanismo de reajuste cada año

Roberto Sánchez ha armado su equipo técnico económico y ha presentado estas diez propuestas. - Crédito Andina/Vidal Tarqui

Este viernes 29 de mayo, Juntos Por el Perú ha detallado sus propuestas económicas finales, a poco más de una semana de la segunda vuelta. Su visión se basa en “una economía popular de progreso para la gente”.

“La pobreza monetaria ha crecido entre 2019 y 2025, afectando a más de 2 millones 300 mil peruanos, aumentando en 5 puntos porcentuales. Esta crisis ha sido más fuerte en Lima y las ciudades, mientras persiste la discriminación hacia las zonas rurales y los pueblos indígenas. Estos meses, la situación se agrava, con una fuerte alza de la gasolina y los combustibles, y del nivel general de precios con una alta inflación”, resume el panorama el partido JP.

Por eso, la mirada del grupo que lleva Roberto Sánchez como candidato a la presidencia se basaría en “mitigar estos golpes a la economía popular, lograr un crecimiento económico acelerado que incremente los ingresos de las mayorías populares y reducir la pobreza a la mitad en 5 años”. Para esto, una de sus medidas que resaltan es subir el sueldo mínimo a S/1.500, pero su gobierno también se daría el trabajo de implementar el mecanismo pendiente que reajuste este monto cada año.

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Este video es una cobertura noticiosa que presenta la propuesta de Roberto Sánchez para aumentar el sueldo mínimo a 1500 soles. Se muestra a Sánchez en un evento al aire libre. También aparece Daniel Hermoza, presidente de MYPES Gamarra Perú, ofreciendo declaraciones. Una periodista reporta en vivo desde un lugar exterior. Las micro y pequeñas empresas (MYPES) se pronuncian sobre la medida. Una presentadora de noticias está en el estudio.

Sueldo mínimo a S/1.500, para empezar

Como ya ha señalado anteriormente Roberto Sánchez, ni bien entre en funciones, si es elegido presidente, es subir el sueldo mínimo a S/1.500, pero con miras a que durante su gobierno llegue a un monto que alcance la canasta básica familiar (para una familia peruana promedio, que es integrada por cuatro personas). Al 2025, este valor fue de S/1.848.

Pero eso no se queda ahí. Sino que además de elevar la Remuneración Mínima Vital a S/1.500, su posible gobierno se compromete a tomar un tema que quedó olvidado en el Consejo Nacional de Trabajo, que es el mecanismo para el reajuste anual de la RMV.

Un gobierno de Sánchez promete implementarlo, pero sería un mecanismo que considerará para cada año el aumento de los precios de la canasta básica (la inflación), pero también la productividad de los trabajadores. “Promoveremos el trabajo digno, con salud y seguridad en el trabajo y plenos derechos laborales en todos los sectores”, agregan.

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Hasta S/1.848 de sueldo mínimo busca subirlo Roberto Sánchez en un posible gobierno suyo. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

Las propuestas de JP

“Es urgente tomar medidas para mitigar estos impactos en la economía popular, fomentar un crecimiento económico acelerado que eleve los ingresos de las mayorías”, señala JP.

Para eso, han presentado sus 10 medidas económicas principales. Las primeras detallan la política de estabilidad del BCRP y impulso a la inversión privada:

Mantendremos una política de estabilidad macroeconómica favorable al crecimiento y al control de la inflación. Desarrollaremos una política fiscal responsable cumpliendo las metas fiscales. Aseguraremos la autonomía constitucional del BCR, y que haya continuidad en la política monetaria dentro de una conducción de alto nivel técnico, resguardando los avances logrados las últimas décadas Incentivaremos la inversión privada, en particular de las micro y pequeñas empresas de la ciudad y el campo, en forma descentralizada y promoviendo la innovación tecnológica para la diversificación productiva. Respetaremos la propiedad privada y los contratos dentro de una verdadera economía social de mercado, promoviendo la responsabilidad social empresarial y el cuidado del medioambiente Duplicaremos la inversión pública en las zonas rurales y agrarias más desfavorecidas, con un programa masivo de caminos y carreteras, pequeñas irrigaciones, semillas mejoradas y riego tecnificado e industrialización agraria descentralizada Apoyaremos decididamente a las micro y pequeñas empresas, reduciendo regulaciones excesivas, facilitando su formalización con esquemas tributarios más amigables y promoviendo su acceso a financiamiento a menor costo, inserción comercial internacional y acceso a nuevas tecnologías.

Roberto Sánchez firmó compromiso con los trabajadores CAS. Del lado de Keiko Fujimori no se tienen noticias sobre esto. - Crédito Andina

También otras medidas incluyen promesas en favor de la economía familiar y contra el alza de precios:

Elevaremos la Remuneración Mínima Vital a 1,500 soles mensuales, y se establecerá un mecanismo para su reajuste anual considerando el aumento de los precios y la productividad. Promoveremos el trabajo digno, con salud y seguridad en el trabajo y plenos derechos laborales en todos los sectores Reduciremos el precio de la gasolina, el diésel y el GLP, activando el Fondo de estabilización de precios de los combustibles, colaborando de esa manera en la lucha contra la inflación cuya responsabilidad constitucional recae en el BCR Lanzaremos con urgencia un programa masivo contra el hambre y la pobreza urbana. En nuestro primer año de gobierno ampliaremos la cobertura del programa Juntos, para un millón de madres en las ciudades y para el segundo año de gobierno llegaremos a todas las madres y niños pobres no atendidos hoy, que son 1,7 millones en las ciudades y 550 mil en zonas rurales. Aumentaremos el monto a 300 soles los años siguientes. En el primer año de gobierno haremos llegar la Pensión 65 a los 290 mil adultos mayores pobres extremos ya identificados que no la reciben, 175 mil en las ciudades y 115 mil en zonas rurales

También se enfocarán en mejorar los espacios y servicios públicos:

Iniciaremos las obras públicas priorizadas que han sido presentadas al país. Reordenaremos el sistema de inversión pública para reducir sustancialmente las obras paralizadas y que con buenos expedientes técnicos las APPs y grandes inversiones no signifiquen dispendio de recursos, corrupción y grandes atrasos en su ejecución Daremos prioridad a mejorar el transporte en Lima y las grandes ciudades, en especial hacia las zonas más pobres y alejadas. En forma descentralizada financiaremos obras, asfaltado y rehabilitación de las principales calles de los barrios, facilitando el transporte. Abarataremos los pasajes, controlando el precio de los combustibles y con un apoyo directo para reducir el costo hacia las zonas alejadas. Desarrollaremos con urgencia la semaforización inteligente de Lima y las 10 principales ciudades, y con corredores segregados y asegurando que los sistemas de contratos amplíen la flota de buses y metro de Lima con urgencia.

Asimismo, otra de estas medidas se aplicaría para el futuro, en caso de un posible Fenómeno del Niño fuerte: “Daremos prioridad a la preparación para hacer frente a un probable Fenómeno El Niño en los próximos meses", señala su documento con sus propuestas económicas.