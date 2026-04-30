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Youna desmiente a Melody Cortez sobre supuesta propuesta de matrimonio: "Jamás le dije que me quería casar con ella"

El barbero rompió el silencio y negó haberle pedido matrimonio formalmente a la popular ‘prima’, aunque admitió que hubo un momento romántico y hasta un anillo durante el famoso vuelo en helicóptero

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Youna, Melody Cortez y Samahara Lobatón
Youna desmiente haber hecho una propuesta de matrimonio formal a Melody Cortez tras viralizarse la polémica en redes sociales.

El barbero Jonathan Horna, conocido como Youna, salió al frente a través de sus redes sociales para desmentir las declaraciones de Melody Cortez, expareja y “prima de cariño” de Samahara Lobatón, quien afirmó haber recibido una propuesta de matrimonio desde un helicóptero en Miami.

Youna se pronuncia tras las revelaciones de la prima de Samahara Lobatón y desmiente categóricamente haberle propuesto matrimonio a su expareja. Entérate de su versión de los hechos. Video: Instagram Instarándula

Youna reconoció que existió un momento romántico con anillo incluido, pero fue tajante al aclarar que nunca le pidió matrimonio formalmente. "La propuesta de matrimonio supuestamente que yo hice primero a mi ex, no fue una propuesta de matrimonio porque ella claramente sabía que en esa situación y en ese momento no podíamos casarnos", aseguró.

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Añadió además que: “Hay un video muy bonito que yo le hice y obviamente fue un detalle porque era la persona con la que yo compartí y he pasado muchos momentos muy bonitos”, declaró Youna en un live en sus redes sociales.

El barbero confirmó que sí existió el vuelo en helicóptero y que le entregó un anillo, pero descartó que haya pronunciado las palabras de una pedida de mano formal. "Sí fue verdad eso del helicóptero y yo le di un anillo, pero no le pedí matrimonio, jamás le dije que me quería casar con ella. Hablamos mucho, le di un anillo, sí conversamos y todo, pero no le pedí matrimonio, eso es falso, mentira", sentenció.

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La versión de Melody Cortez

La polémica se desató cuando Melody Cortez visitó el estudio de ‘Q’Bochinche’ y reveló que Youna le había propuesto matrimonio desde un helicóptero privado en Miami, con anillo incluido.

En una revelación que dejó a todos en shock, Melody Cortez confesó que Youna le propuso matrimonio en Miami, con anillo y en un helicóptero, mucho antes de su relación con Samahara Lobatón. YouTube: Q'Bochinche

“A mí sí me pidió matrimonio desde un helicóptero en Miami, con anillo y todo, a él le gusta pedir matrimonio con las cosas voladoras. Tengo el anillo, lo tengo todavía, los anillos no se devuelven. Fue un bonito recuerdo, fue bien romántico”, afirmó la modelo.

Melody también explicó que decidió rechazar la propuesta porque la presencia de Samahara Lobatón en la vida de Youna le generaba conflictos que no estaba dispuesta a tolerar. “Son cosas que no se dieron porque yo ya estaba decidida. Yo le dije que aunque yo quiera volver con él, no puedo porque no puedo aguantar a Samahara, Samahara es una piedra en el zapato“, señaló.

Melody aclaró que no es prima de sangre de Samahara, sino “de cariño”, ya que es hija de una amiga cercana de Melissa Klug. Relató que su historia con Youna comenzó cuando tenía 15 años y que, tras retomar contacto tiempo después, vivieron una relación en Estados Unidos. “Yo tuve una relación, no me lo ‘levantaba’, en sus términos vulgares. Yo tenía una relación con él”, enfatizó.

Samahara defiende su versión desde la granja

Desde el interior de ‘La Granja VIP’, Samahara Lobatón ha negado reiteradamente haber intervenido en una relación ajena. La influencer sostiene que su vínculo con Youna comenzó años después de que él terminara su relación con Melody, y que el uso del término “prima” ha distorsionado la percepción pública de los hechos.

Tras criticar a la hija de Evelyn Vela por 'no tener códigos', Samahara Lobatón es expuesta por su propia prima, Melody Cortez. Ella revela que Samahara se metió con su entonces pareja, Youna, a pesar de la cercana relación que tenían. Video: ATV / Magaly TV La Firme

“Las personas no se roban. La única situación que yo he tenido es la de Youna. Que la hija de una amiga de mi mamá se lo levantaba dos o tres veces y yo, después de cuatro años, lo volví a ver y estuve con él cinco años y tuve una hija con él, no es lo mismo, para nada es lo mismo", afirmó la influencer en conversación con Pablo Heredia.

La controversia cobró nueva fuerza dentro del reality cuando una avioneta contratada por seguidores del ‘team reales’ sobrevoló la granja y arrojó folletos con información sobre el pasado sentimental de Samahara, lo que desencadenó un enfrentamiento directo con Gabriela Herrera. La bailarina, cansada de ser llamada “roba maridos” por Samahara, aprovechó la revelación para devolver la acusación y recordar el episodio con Youna.

El cruce de acusaciones generó uno de los momentos más tensos de la temporada, con intervenciones de otros participantes para evitar que la discusión escalara.

Melody Cortez, por su parte, insiste en que su relación con Youna fue seria y pública, y que la polémica se agravó por la forma en que Samahara llevó el tema al espacio televisivo.

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