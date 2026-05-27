Alza de alimentos y nuevos hábitos de consumo en los hogares

El costo de los alimentos redefine el acto de comer: preferencia y presupuesto se vuelven inseparables en los hogares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El alza de los alimentos vuelve a poner en agenda una tensión central para los hogares: comer ya no es solo una decisión de preferencia, sino también de presupuesto. A nivel global, la FAO reportó que en abril de 2026 los precios de los aceites vegetales subieron 5,9% frente al mes anterior, alcanzando su nivel más alto desde junio de 2022; además, los cereales aumentaron 0,8%, presionados por el trigo y otros granos clave. Detrás de estos movimientos hay factores climáticos, costos logísticos, energía, fertilizantes y tensiones geopolíticas que terminan llegando, tarde o temprano, al precio final de los alimentos.

La paradoja es que el consumidor quiere comer mejor, pero necesita gastar con más cuidado. Busca salud, practicidad, calidad y bienestar en alimentos nutracéuticos y “plant based”, pero el precio vuelve a ser un filtro decisivo. Ya no basta con ofrecer productos “buenos”; las marcas deben demostrar rendimiento, conveniencia y valor real en cada compra.

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Las empresas de alimentos enfrentan el desafío de adaptar formatos y presentaciones ante el crecimiento de hogares pequeños. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El reto para las empresas de alimentos no es limitarse a subir precios; el verdadero desafío es entender cómo está cambiando la unidad de consumo: las familias son más pequeñas, crecen los hogares unipersonales y muchas personas compran para una o dos personas. En el Perú, el INEI reportó que los hogares unipersonales superaron los 2 millones en 2024 y representaron el 15,1% del total de hogares del país.

Ese cambio obliga a repensar el portafolio. Presentaciones grandes, empaques familiares y promociones por volumen ya no siempre responden a la nueva realidad. Para una persona que vive sola, comprar demasiado puede significar desperdicio, mayor gasto inicial, pérdida de frescura o falta de espacio de almacenamiento. Por eso, ganan relevancia los formatos pequeños, porciones individuales, empaques resellables, productos listos para cocinar y presentaciones que permitan controlar mejor el gasto diario.

El avance de las marcas propias responde a consumidores que buscan alternativas funcionales, accesibles y de buen valor (Imagen Ilustrativa Infobae)

El verdadero problema es que muchas marcas siguen apostando a que el consumidor compra alimentos solo por marca, cuando en varias categorías empieza a operar una lógica de “commodity”: arroz es arroz, azúcar es azúcar, aceite es aceite. En productos básicos, si el consumidor percibe poca diferencia funcional, la marca pierde poder y el precio, la disponibilidad y el rendimiento ganan protagonismo. Este fenómeno explica el avance de las marcas blancas o marcas propias. NielsenIQ reportó en 2025 que el 53% de los consumidores globales está comprando más productos de marca blanca o propia; además, el 68% los considera buenas alternativas frente a marcas tradicionales y el 69% percibe que ofrecen buen valor.

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Esto no significa que la marca haya muerto. Significa que debe justificar su diferencia. Si una marca no construye confianza, origen, calidad verificable, nutrición, conveniencia o experiencia, será comparada solo por precio; y cuando eso ocurre, entra a competir en el terreno más difícil: el de la indiferenciación.

El avance de las marcas blancas es impulsado por consumidores que perciben menor diferencia funcional entre productos básicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cambio clave es pasar de vender alimentos a gestionar ocasiones de consumo. No compra igual una familia con hijos que una pareja joven, un adulto mayor solo o un profesional que vive en un departamento pequeño. La segmentación ya no debe mirar solo edad o ingreso; debe mirar tamaño del hogar, frecuencia de compra, capacidad de almacenamiento, desperdicio, sensibilidad al precio y disposición a cambiar de marca.

La reflexión final es clara: cuando suben los alimentos, no solo se encarece la canasta, también se redefine el consumidor. Y cuando los hogares se hacen más pequeños y las marcas se perciben cada vez más sustituibles, la estrategia ya no puede ser vender más de lo mismo, sino diseñar mejor valor para una nueva forma de vivir, comprar y comer.

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