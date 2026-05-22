Perú

Proponen urgente retiro de AFP de hasta S/22.000 para anticipar impacto del Niño Global

El noveno acceso a los fondos de pensiones ahora tiene una nueva justificación. La ‘fórmula’ sería como siempre, pero con un enfoque ‘urgente’ dado el menor tiempo de espera para el depósito

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Fachada de Prima AFP con cola de afiliados que piden su retiro AFP
Retiro de AFP podría hacerse en solo dos meses: la nueva propuesta del Congreso. - Crédito Andina/Norman Córdova

Un nuevo proyecto de retiro de AFP ha sido presentado en el Congreso. Es la novena propuesta para un noveno acceso. Pero esta vez las intenciones, al menos las que se señalan textualmente, son diferentes.

Sí, es el mismo pedido de liberar nuevamente los fondos privados de pensiones y permitir que los afiliados que tengan el monto disponible saquen hasta 4 UIT, equivalentes a S/22.000.

Pero esta vez se justifica en no solo mitigar efectos de la ya pasada recesión y la inestabilidad política, sino que busca que este dinero se de también para prepararse para el impacto del anunciado Niño Global. Esto va en línea con el cronograma de depósitos que propone que pondría un plazo de solo dos meses para dar todo el montod e S/22.000.

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El último retiro AFP se aprobó en 2025 y estuvo vigente hasta enero de 2026. - Crédito TV Perú

¿Por qué es una iniciativa ‘urgente’?

La nueva iniciativa legislativa del retiro AFP fue presentado por Jose Bernardo Pazo Nunura de Somos Perú, quien ya anteriormente publicó en proyecto de ley que estuvo entre los que formaron el dictamen para el octavo retiro de AFP, vigente hasta el pasado lunes 19 de enero de este año.

Si bien Pazo Nunura no califica a su propuesta de urgente, este carácter es sugerido en base a la justificación que tiene el proyecto esta vez y el menor tiempo que propone para acceder a los fondos.

“Tiene como finalidad mitigar y aliviar los efectos de la crisis económica familiar, por causas de la recesión económica producidas por la convulsión social, inestabilidad política y los efectos del Fenómeno del Niño Costero y la anunciada llegada del Niño Global”, acota el proyecto en su quinto artículo.

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Comisión de Economía del Congreso de la República
No hay retiro de AFP a la vista. La Comisión de Economía del Congreso luce desierta. La mayoría de los parlamentarios está en virtual y solo discutieron dos proyectos de ley. - Crédito Congreso

Así, a diferencia del séptimo y octavo acceso más recientes, el proyecto propone que luego de solicitar las 4 UIT, el monto se entregue al afiliado en solo dos meses: 2 UIT luego de 30 días, y otros dos en un mes más.

“Los afiliados presentan su solicitud de forma remota, virtual o presencial, y por única vez, dentro de los 90 días calendario posteriores a la vigencia del reglamento de la presente ley. Se abonará hasta 2 unidades impositivas tributarias a los 30 días calendario de presentada la solicitud ante la administradora privada de fondos de pensiones a la que pertenezca el afiliado, realizándose el segundo desembolso a los 30 días calendario del primer desembolso”, aclara.

persona revisando sus fondos de AFP
¿Quieres retirar tus fondos de AFP? Aún no hay retiro nuevo, pero ya se acumulan los proyectos en el Congreso. - Crédito Infobae/Edwin Montesinos

Hay nueve proyectos de retiro de AFP

  • Primer proyecto: Propone el noveno retiro de AFP, con acceso de hasta 4 UIT (S/22.000) y busca la devolución total de fondos para herederos de afiliados fallecidos. Fue presentado por Américo Gonza Castillo de Perú Libre el 12 de febrero
  • Segundo proyecto: Propone el noveno retiro de AFP, con hasta 4 UIT (S/22.000) de acceso. Fue presentado por Darwin Espinoza Vargas de Podemos Perú el 18 de febrero
  • Tercer proyecto: Propone el noveno retiro de AFP, con hasta 4 UIT (S/22.000) de acceso. Fue presentado por Alfredo Pariona Sinche de Bancada Socialista el 23 de febrero
  • Cuarto proyecto: Propone el noveno retiro de AFP, con hasta 4 UIT (S/22.000) de acceso. Fue presentado por Miguel Ángel Ciccia Vásquez de Renovación Popular, el 20 de marzo
  • Quinto proyecto: Propone el noveno retiro de AFP, con hasta 4 UIT (S/22.000) de acceso. Fue presentado por Segundo Montalvo Cubas de Perú Libre, el 7 de abril
  • Sexto proyecto: Propone el noveno retiro de AFP, con hasta 4 UIT (S/22.000) de acceso en tres armadas. Fue presentado por Guido Bellido Ugarte de Podemos Perú, el 30 de abril
  • Séptimo proyecto: Propone acceso de hasta 4 UIT en tres armadas. Fue presentado por Paul Silvio Gutiérrez Ticona de Somos Perú, el 6 de mayo
  • Octavo proyecto: Propone acceso de hasta 4 UIT en tres armadas. Fue presentado por Margot Palacios Huamán (no agrupada), el 7 de mayo
  • Noveno proyecto: Propone acceso de hasta 4 UIT en dos armadas. Fue presentado por Jose Bernardo Pazo (Somos Perú), el 21 de mayo.

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