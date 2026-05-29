Vecinos cierran vía de Pasamayito por reiterados accidentes en los últimos días

A modo de protesta, vecinos de Collique cerraron la vía de Pasamayito por reiterados accidentes en los últimos días. Latina

Vecinos de la zona de Collique, en Comas, bloquearon este viernes el tránsito en la vía conocida como Pasamayito, que conecta con San Juan de Lurigancho, para exigir medidas de seguridad vial tras una seguidilla de accidentes. El principal pedido fue la construcción de un muro de contención en la berma central, ante el temor de que un vehículo sin control termine impactando contra viviendas o peatones.

La protesta se concentró en el tramo donde la vía desciende hacia la avenida Revolución, un sector que los residentes consideran crítico por la velocidad con la que circula el transporte pesado, según informó Latina.

“Un muro que nos hagan de contención ahí. ¿Por qué salimos? Porque los accidentes ocurren mayormente en hora punta cuando nuestros hijos salen al colegio. Y todos nuestros hijos, como se ve, salen justamente por esa esquina”, reclamó un vecino, al advertir que los escolares cruzan por la zona en los horarios de mayor riesgo.

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Un vecino advirtió que los accidentes se registran con mayor frecuencia en hora punta, cuando escolares salen rumbo al colegio y cruzan por esa esquina - Créditos: Captura de pantalla de Latina.

De acuerdo con el reporte televisivo desde el lugar, mototaxis y residentes se ubicaron sobre la calzada para impedir el paso de los vehículos y visibilizar el reclamo. En imágenes se observó la berma que divide el tránsito en ambos sentidos, de Comas hacia San Juan de Lurigancho y viceversa. Los vecinos sostuvieron que los elementos instalados hasta ahora no contienen el desplazamiento de unidades que se despistan, por lo que los choques terminan cerca de casas ubicadas en los márgenes de la vía.

El mismo vecino sostuvo que la comunidad teme una tragedia. “Yo sé que al poner un muro acá, al menos va a contrarrestar el accidente. Vamos a querer que un día nuestros hijos, de repente, sean la desgracia y uno de nuestros vecinos o nuestros hijos amanezcan ahí muertos, señor”, afirmó. También cuestionó la eficacia de los rompemuelles colocados en el tramo y la ubicación de las señales. Según su versión, la advertencia de prevención quedó sobre el propio reductor, cuando debía aparecer antes para alertar a los conductores con anticipación.

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La exigencia vecinal se amplió a un pedido de revisión técnica del diseño vial. Un conductor que circula con exceso de velocidad, señalaron, puede perder el control y seguir de largo en una curva, con salida hacia zonas aledañas. Para los residentes, los reductores actuales no cumplen su objetivo y el riesgo se mantiene para quienes caminan por la vereda o esperan transporte en puntos cercanos.

La protesta se concentró en el tramo de bajada hacia la avenida Revolución, identificado por residentes como un punto crítico por la velocidad del transporte pesado - Créditos: Captura de pantalla de Latina.

El reclamo se intensificó tras el accidente más reciente en la vía. La mañana del jueves 28 de mayo un tráiler perdió el control en la pendiente, descendió a gran velocidad y terminó impactando contra una combi de movilidad escolar en la séptima zona de Collique. En ese hecho, la combi no trasladó estudiantes y el choque dejó dos heridos, el conductor del tráiler y el chofer del vehículo escolar, quienes recibieron atención médica en el Hospital Sergio Bernales de Collique.

En el mismo reporte se indicó que el remolque derribó árboles y perdió una camioneta que transportaba como carga, la cual terminó volcada en la vía pública. Vecinos señalaron que el registro de cámaras de seguridad mostró la secuencia del siniestro y escenas de peatones que buscaron refugio ante el paso del vehículo sin control.

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Los manifestantes insistieron en que la solución debe incluir barreras de seguridad, señalización clara y control de velocidad, además del muro de contención en la curva. El bloqueo se mantuvo mientras esperaban una respuesta de las autoridades competentes para evaluar intervenciones inmediatas en el tramo más conflictivo.