Precio de la gasolina se disparó hasta en 78% en pocos meses, revela viceministro

La gasolina se ha encarecido y ha llevado a una crisis de precios del transporte en Perú. - Crédito El Peruano

Perú aún depende del petróleo internacional para mantener su mercado, el sistema de transporte y otros sectores. Casi más de la mitad de lo que se consume es exportado, tal como lo reveló el viceministro de Hidrocarburos Marco Agama en sesión de la Comisión de Defensa del consumidor y organismos reguladores de los servicios públicos en el Congreso.

“Nosotros en el Perú tenemos un consumo promedio en barriles equivalentes de 240 mil barriles, de los cuales de petróleo, en cifras redondas, son 170 mil barriles que consumimos. Y la producción de Perú está más o menos entre 30 mil y 40 mil. Es decir, tenemos más de 100 mil barriles de petróleo que importamos a diario”, apuntó el funcionario.

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Es por eso que el problema del Estrecho de Ormuz impactó tanto al Perú, y “no se pudo controlar” el alza de precios, según apunta Agama. Asimismo, revela que desde el 23 de febrero hasta el 19 de mayo se han acumulado encarecimientos de hasta 78 % en el costo de combustible (la cifra perteneces al precio del gasóleo).

El viceministro de Hidrocarburos, Marco Agama, expuso ante la Comisión de Defensa del Consumidor la situación del alza de precios de los combustibles, explicando la dependencia del mercado internacional y la baja producción nacional. Anunció que el Gobierno emitirá un decreto supremo para declarar el sector en emergencia. - Canal N

Así subió el precio del combustible

Marco Agama ha dado detalles de cómo han subido los precios de los combustibles, sobre los que justamente quieren impactar con un nuevo decreto supremo que se publicaría en los próximos días.

En los precios del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), el cual regula sus precios y son de referencia. Para el 23 de febrero, el costo de galón de petróleo era d S/8,32, pero para el 19 de mayo, este ya había subido a S/14,18.

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Tenemos un incremento del diésel del 70 %

Se incremento el precio del gasóleo en 78 %

En GLP, que también importamos, se incrementó en 43 %.

El precio de los combustibles en Perú se ha elevado tanto que el Gobierno va a poner en emergencia el mercado. Ha afectado a todo el Perú. - Crédito Difusión

Pero el viceministro es optimista aún. “Si nosotros vemos al día de hoy, a través de las páginas de Bolsa, el precio del combustible sigue variando, pero con una tendencia a la baja. El día de ayer estaba en US$ 104 y el día de hoy está en US$ 97 el barril. Esperamos y confíamos que esa tendencia continúe y muchos de los problemas van a ir resolviéndose a través de esta bajada de precios”, opinó.

Perú pasó de productor a importador de petróleo

Pero el viceministro reconoce que Perú depende de “una externalidad”, señala en referencia al conflicto en Medio Oriente. Lo cual no afectaría de no ser porque Perú ha dejado más atrás la producción para solo comprar petróleo del extranjero. “Nosotros no fijamos esto. Nuestra gran dependencia del petróleo importado, que a través de los años, por diferentes razones que ya no van a ser materia de análisis el día de hoy, hemos ido cediendo nuestra posición de productores a una posición de importadores.”

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Adiós a la luca. Ya no cuesta más S/1 el pasaje mínimo en el transporte público. - Crédito Infobae

Eso es lo que ha impactado también en los precios de combustible. Algunos de los datos en precios que da el viceministro son los siguientes:

Diésel de S/8,50 a S/14,18

Gasóleo ha pasado de S/7,07 a S/12,5

El GLP pasó de S/1,75 a S/2,44

Gasolina premium también ha sufrido un incremento de precios de un porcentaje similar.