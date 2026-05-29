Perú

Nadeska Widausky cumplirá prisión preventiva en el penal de maxima seguridad de Chorrillos, según el INPE

Decisión se tomó luego de que el Poder Judicial dictara 9 meses de prisión preventiva contra la exmodelo capturada por Interpol

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Nadeska Widausky escoltada por policías con chaleco. A la derecha, posa para una foto policial con logos de la Policía Peruana
Nadeska Widausky permanece en la carceleta del Poder Judicial tras dictarse su detención preliminar por nueve meses.

El Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) resolvió que la exmodelo Nadeska Widausky sea internada en un penal de máxima seguridad durante los próximos 9 meses, mientras dure el periodo de prisión preventiva dictado en su contra dictado por el Poder Judicial.

“Nadeska Widausky Gallo fue clasificada por la Junta Técnica de Clasificación al Establecimiento Penitenciario de Máxima Seguridad Anexo Mujeres Chorrillos, luego de que el Poder Judicial dictara 9 meses de prisión preventiva con fines de extradición a Bélgica por su presunta vinculación al delito de trata de personas con fines de explotación sexual”, indicó el Inpe en un comunicado difundido en sus redes sociales.

Luego de ser capturada por la Interpol el pasado martes 26 de mayo, el 33° Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima dictó prisión preventiva con fines de extradición contra la exmodelo e influencer Nadeska Widausky Gallo, sobre quien pesan acusaciones por parte de la justicia de Bélgica de presuntamente integrar una red criminal transnacional dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual y proxenetismo.

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INPE realiza requisa sorpresiva en el penal Anexo Mujeres de Chorrillos y esto es lo que encuentra - INPE
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¿Cuál es el rol de Nadeska Widausky que cumplía en la red criminal?

Un expediente judicial elaborado por las autoridades de Bélgica y al que accedió la Unidad de Investigación de El Comercio revela que Nadeska Widausky Gallo no era una figura periférica en la presunta red criminal que derivó en su captura: el documento la señala como parte del grupo operativo que captaba mujeres en el Perú y participaba directamente en actividades de explotación sexual en Bruselas.

La Notificación Roja emitida el 21 de mayo de 2026 por el juzgado de Brujas,Flandes Occidental, la buscaba bajo tres identidades distintas —Gallo Widausky, Nedaska y Bernar Galilea— y la sitúa en el centro de una investigación transnacional que apunta a víctimas originarias de la Amazonía peruana, principalmente de ciudades comoSan MartínyTarapoto.

Según la documentación judicial, la presunta organización criminal tenía una estructura definida. El supuesto cabecilla identificado en el expediente es Junior Polo García, a quien se le atribuye el control de las operaciones: captación de víctimas en Perú, manejo del flujo de dinero y administración de perfiles en plataformas digitales europeas.

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Montaje de Nadeska Widausky, una mujer rubia con mono negro y una foto circular de su detención por la Policía Peruana con fondo azul
Interpol emitió una Notificación Roja contra Nadeska Widausky, buscándola bajo tres identidades diferentes por delitos de trata de personas.

En ese esquema, Widausky y otra ciudadana peruana, Celeste Lozano Sullón, habrían cumplido funciones operativas directas, tanto en la captación como en las actividades de prostitución. El expediente describe el modus operandi con precisión. Las víctimas —mujeres jóvenes, en su mayoría de la región amazónica— eran reclutadas mediante falsas promesas de trabajo y mejores condiciones económicas en Europa.

Una vez en Bruselas, eran llevadas a la denominada zona roja de la ciudad, donde se las obligaba a ejercer la prostitución y a entregar parte de sus ingresos bajo amenazas. El mecanismo de control incluía la creación de perfiles falsos con fotografías de las víctimas en la plataforma internacional Redlights, herramienta que la red usaba tanto para captar clientes como para extorsionarlos.

Widausky negó formar parte de una organización criminal

Widausky rechazó los cargos desde el momento de su detención. Al salir de Medicina Legal, ante las cámaras de los medios, señaló a un empresario identificado como Jefferson Rubiños Olaya como el verdadero responsable de la denuncia.

El 33° Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima dictó nueve meses de detención con fines de extradición contra la ciudadana Nadeska Widausky Gallo. La medida fue solicitada por las autoridades judiciales de Bélgica. | Justicia TV

“Todo le echo la culpa a ese estafador de Jefferson Rubiños Olaya, que me ha hecho una denuncia falsa. Él ha provocado todo esto solo para que le den la estadía en Bélgica a su mujer. Niego todo. Voy a hacer una contrademanda“, declaró.

En la audiencia judicial del 27 de mayo, la modelo también cuestionó la lógica de la acusación apelando a un argumento propio: “Bélgica me deportó a Perú. Si hubiera habido alguna prueba o que yo estaba en una red grande solicitando personas de aquí, ¿por qué Bélgica no me retuvo?”. La fiscal Evelyn Taboada de la Cruz, de la Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de Personas de Lima Centro, refutó ese argumento al señalar que la alerta internacional fue emitida recientemente y no en la fecha del hecho narrado por la acusada.

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