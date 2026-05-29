Estas son las nuevas “Lima”, las regiones que atraen población y empiezan a cambiar el mapa migratorio del Perú

Si bien la capital mantiene el mayor saldo migratorio positivo del país, el nuevo panorama demográfico muestra el fortalecimiento de regiones que vienen atrayendo población de forma constante. Foto: Marca Perú

La migración interna en el Perú continúa transformando la distribución de la población, pero ya no gira exclusivamente alrededor de Lima. Los resultados de los Censos Nacionales 2025 muestran que varias regiones han fortalecido su capacidad para atraer habitantes, impulsadas por actividades económicas dinámicas, expansión urbana y mayores oportunidades laborales.

Aunque la capital sigue concentrando el mayor saldo migratorio positivo del país, el nuevo mapa demográfico evidencia la consolidación de polos regionales que comienzan a captar población de manera sostenida. Entre ellos destacan Ica, La Libertad y, en menor medida, Lambayeque, territorios que reflejan cambios en los patrones tradicionales de movilidad de los peruanos.

Lima mantiene el liderazgo, pero pierde exclusividad

Lima continúa siendo el principal destino de la migración interna. La capital registra un saldo migratorio positivo superior a los 2,4 millones de personas, una cifra que la mantiene como el mayor polo de atracción del país. Su concentración de empleo, servicios especializados, educación superior e infraestructura urbana sigue siendo un factor decisivo para miles de familias que buscan mejores condiciones de vida.

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Sin embargo, los resultados censales muestran que el protagonismo migratorio ya no se concentra únicamente en la metrópoli. El crecimiento económico de distintas regiones y la expansión de ciudades intermedias han generado alternativas que permiten a parte de la población encontrar oportunidades fuera de la capital, reduciendo gradualmente la dependencia histórica de Lima como único gran destino.

El crecimiento de las regiones y de las ciudades intermedias ha ampliado las oportunidades fuera de Lima, reduciendo su peso como principal destino migratorio. Foto: Imagen Ilustrativa Infobae

Ica consolida su capacidad de atraer población

Entre las regiones con mejor desempeño migratorio destaca Ica, que registra uno de los saldos positivos más importantes del país. Este resultado está estrechamente vinculado al desarrollo de la agroexportación, actividad que durante los últimos años ha impulsado la generación de empleo y la demanda de mano de obra en diversos valles de la región.

El dinamismo económico también ha favorecido el crecimiento de servicios asociados al comercio, transporte y actividades urbanas. Como consecuencia, Ica se ha consolidado como un territorio receptor de población proveniente de otras zonas del país, especialmente de departamentos que enfrentan menores oportunidades laborales.

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La Libertad emerge como un nuevo polo regional

Uno de los cambios más relevantes identificados por el censo es el paso de La Libertad hacia un saldo migratorio positivo. La región se incorpora al grupo de departamentos que atraen más población de la que expulsan, reflejando una mejora significativa respecto de periodos anteriores.

Este avance está relacionado con el dinamismo económico regional, el desarrollo de la agroindustria y la consolidación urbana de Trujillo. La capital liberteña se ha convertido en un centro de servicios, educación y negocios para el norte del país, fortaleciendo su capacidad para captar habitantes tanto de departamentos vecinos como de zonas más alejadas.

Uno de los hallazgos más significativos del censo es que La Libertad pasó a registrar un saldo migratorio positivo. Foto: difusión

Lambayeque muestra señales de recuperación

Lambayeque también presenta una mejora en su balance migratorio. Aunque aún se encuentra cerca del equilibrio, los resultados reflejan una situación más favorable que en etapas previas, lo que evidencia una recuperación gradual de su capacidad de retener y atraer población.

La región se beneficia de su ubicación estratégica en el norte peruano y de actividades vinculadas al comercio y los servicios. Si bien su saldo todavía es reducido en comparación con otros territorios receptores, la tendencia sugiere una mayor competitividad regional dentro del escenario migratorio nacional.

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Persisten los departamentos expulsores

A pesar del fortalecimiento de nuevos polos de atracción, una parte importante de la migración interna continúa originándose en departamentos que pierden población. Cajamarca, Puno, Huancavelica, Áncash y Piura figuran entre los territorios con los saldos migratorios negativos más elevados.

Las limitaciones económicas, la alta ruralidad y la menor disponibilidad de empleo formal siguen impulsando la salida de habitantes hacia regiones con mayores oportunidades. Esta dinámica mantiene vigente la transferencia de población desde zonas andinas hacia ciudades costeras y centros urbanos con mayor actividad económica.

Cajamarca, junto con Puno, Huancavelica, Áncash y Piura, sigue figurando entre las regiones con mayor pérdida de población por migración interna. Foto: Casa Andina

Los resultados del Censo 2025 muestran así un país en transformación. Lima conserva su liderazgo como principal destino migratorio, pero regiones como Ica y La Libertad comienzan a desempeñar un papel cada vez más relevante en la redistribución de la población, configurando un mapa migratorio más diverso y descentralizado.