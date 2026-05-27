Paro de transportistas en Lima y Callao: a qué hora inicia el 2 de junio y qué dice el gremio sobre el bloqueo de vías

El paro nacional del transporte inicia el 2 de junio en Lima, Callao y regiones, en protesta por el alza del combustible y el incumplimiento de acuerdos. (Andina)

Un paro nacional indefinido anunciado por los gremios de transporte urbano, interprovincial y de carga pesada comenzará este martes 2 de junio en Lima, Callao y el resto del país, en protesta por el incumplimiento de acuerdos con el Ejecutivo y el impacto del alza del combustible.

Los principales gremios de transporte urbano de Lima y Callao, junto al sector interprovincial y de carga pesada, anunciaron que el paro nacional indefinido empezará a las 00:00 horas.

Martín Ojeda, vocero de Transportes Unidos, afirmó en conferencia de prensa que la medida responde a la falta de respuesta del Gobierno central ante los compromisos asumidos en abril.

Ojeda explicó que, durante las reuniones realizadas el 14 y 15 de abril, los gremios llegaron a acuerdos con representantes de cinco ministerios, entre ellos el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), el Ministerio de Energía y Minas (Minem), la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) y Osinergmin.

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Los gremios de transporte urbano, interprovincial y de carga pesada exigen al Ejecutivo la emisión de los decretos de urgencia prometidos en abril. (Andina)

Además, Ojeda reiteró que “realizaremos un paro indefinido a partir de las 00 horas del 2 de junio. Básicamente, por no respetar los acuerdos del 14 y 15 de abril”. Enfatizó que no se han emitido los decretos de urgencia prometidos y que hasta el cierre de mayo no han recibido respuesta oficial.

Alza del combustible

Uno de los puntos centrales del reclamo es el incremento del precio del diésel, que afecta de manera directa a las operaciones de las empresas de transporte.

Giovanni Diez, representante de los transportistas de carga pesada, indicó a Andina que aproximadamente el 90% de las 245 000 empresas del sector utiliza este combustible. Diez detalló que el costo operativo se ha incrementado en un 70%, lo que ha generado un sobrecosto difícil de asumir.

El incremento del precio del diésel ha elevado los costos operativos de las empresas de transporte en un 70%, afectando al 90% del sector de carga pesada.

El vocero subrayó que los gremios solicitaron al Estado un subsidio temporal de cuatro soles por galón durante dos meses consecutivos, acuerdo que quedó registrado en un acta firmada en abril. “A pesar de haberse firmado el acta, hasta finales de mayo no tenemos ninguna respuesta”, denunció Diez.

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En el mismo sentido, se reportó que el proyecto de Decreto de Urgencia para atender las necesidades económicas del sector fue incluido en la agenda oficial de la PCM, aunque hasta ahora no se ha concretado.

El documento contempla “medidas extraordinarias en materia económica y financiera para transportistas del servicio público de transporte terrestre regular de personas y del servicio de transporte público terrestre de mercancías en el territorio nacional”.

Crisis de inseguridad

El presidente de empresas de transporte urbano de Lima y Callao, Héctor Vargas, remarcó que el problema del sector no se limita al precio del combustible.

Las empresas de transporte urbano de Lima y Callao operan al 30% o 40% debido al aumento de la inseguridad y a la reducción de conductores.

Para Vargas, el sector enfrenta una crisis estructural agravada por la inseguridad y la violencia, con casos de extorsión y sicariato que han dejado víctimas mortales entre los conductores.

Desde 2024 las empresas han experimentado una fuerte reducción de choferes debido a amenazas y hechos de violencia. “Muchos conductores se están saliendo del mercado por miedo. Hoy las empresas operan apenas al 30% o 40% de su capacidad”, expresó. El dirigente enfatizó que la inseguridad ha motivado a varios conductores a abandonar el país en busca de mejores condiciones laborales.

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Participación de regiones

El paro indefinido convocado para el 2 de junio incluye la participación de transportistas urbanos de Lima y Callao, empresas interprovinciales y servicios de carga pesada a nivel nacional.

Martín Ojeda ya confirmó que se sumarán buses de transporte interprovincial de regiones como Cusco, Ica, Arequipa y Piura, en reclamo por el alza del combustible y la inseguridad en el sector.

El paro indefinido contará con la participación de transportistas de Cusco, Ica, Arequipa y Piura, en rechazo al alza de combustibles y la violencia.

Ojeda precisó que, pese a la magnitud de la protesta, los gremios no bloquearán vías ni carreteras. Indicó que la medida consistirá en un “apagado de motores”, sin salida de unidades, como forma de expresar el malestar ante las autoridades.

De acuerdo con Andina, los transportistas buscan que la paralización sirva como mensaje claro al Ejecutivo sobre la urgencia de soluciones efectivas.

Reacción del Ejecutivo

En respuesta al anuncio del paro, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) incluyó en su agenda la revisión de un decreto de urgencia para atender las demandas del sector. El proyecto contempla medidas extraordinarias para aliviar la carga económica de los transportistas, en línea con los acuerdos firmados en abril.

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Hasta el momento, no se ha emitido una comunicación oficial del Gobierno respecto al avance de estas medidas. Los representantes de los gremios reiteraron que mantendrán la paralización hasta obtener una respuesta concreta a sus reclamos.