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Perú vs Honduras: día, hora y canal TV del duelo por la fecha 2 de la Copa Panamericana de vóley Sub 17 2026

Tras triunfo frente Canadá, la selección nacional se alista para enfrentar a las hondureñas en busca de su clasificación directa a las semifinales. Conoce los detalles del decisivo encuentro

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Perú debutó con Canadá por la Copa Panamericana de vóley Sub 17 2026. (FPV)
Perú debutó con Canadá por la Copa Panamericana de vóley Sub 17 2026. (FPV)

La selección peruana de vóley arrancó con el pie derecho la Copa Panamericana Sub 17 2026 tras obtener un gran triunfo por 3-1 frente Canadá en su debut en el torneo internacional. Y ahora se alista para asumir su próximo reto frente Honduras por el Grupo B, donde buscará asegurar su clasificación directa a las semifinales del campeonato continental.

Perú vs Honduras: día y hora del duelo por la Copa Panamericana de vóley Sub 17 2026

El cierre de la fase de grupos enfrenta a la selección peruana de vóley con Honduras en el Gimnasio Jorge Galeano de Tegucigalpa, hoy, jueves 28 de mayo, a las 20:00 horas de Perú. El partido definirá el destino de ambos equipos dentro del certamen continental.

Para el equipo anfitrión, la situación es crítica: Honduras llega tras sufrir una derrota por 3-0 ante Canadá, con parciales de 25-18, 25-21 y 25-10. Ahora, el conjunto centroamericano afronta este duelo como su última oportunidad para buscar un lugar en la siguiente etapa del torneo.

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Perú, por su parte, se prepara para enfrentar a un rival que jugará motivado por la necesidad de sumar y mantenerse con vida en la competencia. El resultado de este encuentro será determinante para las aspiraciones de ambos seleccionados en la fase de grupos.

La 'bicolor' evitó el quinto set y cerró el partido en Honduras. Créditos: El Poli.pe / Youtube.

Canal TV para ver Perú vs Honduras por la Copa Panamericana de vóley Sub 17 2026

La transmisión del enfrentamiento entre Perú y Honduras estará disponible en vivo a través del canal oficial de YouTube de CONDEPOR HONDURAS. Esta alternativa digital permite que los aficionados puedan seguir el partido desde cualquier lugar, sin restricciones geográficas ni de acceso tradicional a la televisión.

La cobertura no se limita a la señal en directo. Infobae Perú ofrecerá un seguimiento especial del segundo compromiso de la selección nacional, con actualizaciones constantes, análisis de las jugadas y todos los detalles relevantes de la campaña peruana en Tegucigalpa.

Cronograma de la ronda preliminar de la Copa Panamericana Sub 17 2026.
Cronograma de la ronda preliminar de la Copa Panamericana Sub 17 2026.

¿Qué necesita Perú para clasificar a las semifinales de la Copa Panamericana de vóley Sub 17 2026?

El sistema de competencia en la Copa Panamericana Sub 17 de Vóley 2026 establece que los nueve equipos participantes se dividen en tres grupos de tres selecciones. Cada conjunto juega dos partidos en la fase de grupos, enfrentando tanto al anfitrión como al otro integrante de su zona bajo el formato de todos contra todos.

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Al término de esta etapa, los dos líderes de grupo con mejor desempeño avanzan de manera directa a las semifinales. El tercer primer puesto, junto con los tres segundos de grupo, debe disputar los cuartos de final para determinar los dos semifinalistas restantes.

Luego del triunfo de Perú sobre Canadá, la selección nacional sumó su primera victoria en el Grupo B y se prepara para enfrentar en su último partido a Honduras. Para acceder de forma directa a las semifinales, el equipo peruano no solo necesita imponerse sobre el conjunto local, sino también obtener un mejor puntaje que los otros ganadores de grupo, considerando criterios como la diferencia de sets, los puntos y el número de victorias.

Perú vs Canadá 3-1: mejores jugadas del triunfo de la 'bicolor' en su debut en la Copa Panamericana Sub 17 2026.
Perú vs Canadá 3-1: mejores jugadas del triunfo de la 'bicolor' en su debut en la Copa Panamericana Sub 17 2026.

La convocadas de Perú para la Copa Panamericana de vóley Sub 17 2026

El entrenador Marcelo Bencardino presentó la convocatoria final de la selección peruana para la Copa Panamericana Sub 17 de Vóley 2026, conformada por 14 jugadoras. La nómina integra a deportistas en todos los roles fundamentales del plantel: dos líberos, armadoras, atacantes por las bandas, centrales y opuestas, permitiendo al cuerpo técnico contar con alternativas en cada posición durante la competencia.

  • Mireya Maldonado (S)
  • Marcela Manrique (S)
  • Fernanda Pinto (OH)
  • Valentina Valera (OH)
  • Sofía Olavarría (OH)
  • Nahir Cueva (OH)
  • Tamara Galdós (OP)
  • Cielo Quispe (OP)
  • Avril Moran (MB)
  • Kiara Lazo (MB)
  • Zoe Koechlin (MB)
  • Marita Delgado (MB)
  • Vannia Adrianzen (L)
  • Sofía Matheus (L)
Canal TV para ver los partidos de la selección peruana de vóley sub 17 en Copa Panamericana 2026.
Canal TV para ver los partidos de la selección peruana de vóley sub 17 en Copa Panamericana 2026.

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