Universitario pretende a Adrián Balboa, con pasado en Alianza Lima, para luchar por el Torneo Clausura 2026: “El diálogo ha existido”

La dirigencia de la 'U' evalúa la contratación del delantero uruguayo, actualmente en Rusia y con pasado en el cuadro 'blanquiazul'. (Video: Denganche / Desmarcados)

Luego de un primer semestre desfavorable para Universitario de Deportes, el club ha iniciado un proceso de análisis profundo respecto a su plantel. Las eliminaciones tempranas en el Torneo Apertura y la fase de grupos de la Copa Libertadores han dejado a la directiva con la necesidad de buscar refuerzos que permitan competir con mayores garantías en el Torneo Clausura.

La urgencia por revertir la imagen del equipo ha impulsado la revisión de alternativas en el mercado internacional. En este contexto, el periodista Mauricio Loret de Mola reveló en el programa de YouTube, Desmarcados, que existe un interés concreto de la ‘U’ en Adrián Balboa, con pasado en Alianza Lima y actualmente en Pari Nizhniy Novgorod de Rusia.

La información marca un punto de inflexión en la planificación deportiva ‘merengue’. Según Loret de Mola, “me voy a mandar con lo que me han dicho ahora. Yo entiendo que de la ‘U’ han contactado hace algunas horas con un futbolista del extranjero que jugó en Alianza Lima, que hace algún tiempo estuvo en Racing y que hoy está en el fútbol ruso. El jugador al que contactaron desde Universitario para preguntar condiciones es Adrián Balboa”.

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El comunicador explicó que el contacto no fue directamente con el jugador, sino con su entorno: “A ‘Rocky’ Balboa alguien de la ‘U’ lo ha llamado, no necesariamente a él, sino entiendo a quien lo maneja, para preguntar condiciones y saber si tiene opciones de, por qué no, regresar al Perú, más allá de que jugó en Alianza Lima”.

Universitario pretende a Adrián Balboa, con pasado en Alianza Lima, para luchar por el Torneo Clausura 2026.

De la misma manera, el periodista aclaró que el mercado de pases recién comienza y que Universitario probablemente maneje varias alternativas, pero dejó en claro: “el diálogo ha existido y las preguntas por su presente y por la opción que tiene de venir, es real”.

En cuanto a su situación contractual en Rusia, ‘Rocky’ cuenta con una cláusula que le permite evaluar su futuro más allá del año de contrato que todavía lo vincula al Pari Nizhniy Novgorod.

El interés del club ‘merengue’ en Balboa surge luego de que el club ya hubiera mostrado interés en otros delanteros extranjeros, como Francisco Fydriszewski, aunque la llegada de este último ha estado condicionada por factores económicos y deportivos. La búsqueda de un ‘9’ que potencie el ataque ‘crema’ evidencia el objetivo de darle una nueva dinámica al frente de ataque para el Torneo Clausura.

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Mauro Cantoro sobre interés de Universitario en Adrián Balboa

La posibilidad de que Adrián Balboa desembarque en Universitario ha generado reacciones en el entorno del club y entre exjugadores. Mauro Cantoro se refirió a las posibles consecuencias de sumar al uruguayo, quien ya fue tentado para regresar a Alianza Lima a finales del año pasado.

“¿Esto cerraría la puerta a otro delantero, entre ellos, Ruidíaz? ¿Podría sumarse Ruidíaz u otro más? Yo prefiero a Ruidíaz por lejos”, indicó en el mismo espacio digital.

Según el ‘Toro’ la acumulación de delanteros de peso podría complicar la gestión interna: “Tener a Valera, a Balboa y a Ruidíaz, te metes en un problema complejo para la ‘U’. ¿Mejor que el de ahora? Sí, pero tampoco es tener un problema de no tener a un problema de tener y gestionar un tema que después se torne complejo”.

Adrián Balboa anotó cinco goles en 26 partidos que jugó en Alianza Lima en 2019 y 2020. - créditos: Andina

¿Sekou Gassama se quedará en Universitario?

La posible llegada de un nuevo delantero extranjero pone en duda la continuidad de Sekou Gassama en Universitario. A pesar de que el entrenador Héctor Cúper lo ha colocado por delante de José Rivera en la consideración, el bajo rendimiento de Gassama lo deja en una posición vulnerable.

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De concretarse el arribo de Adrián Balboa u otro atacante foráneo, la salida de Gassama sería prácticamente un hecho, para liberar cupo de extranjero y renovar la ofensiva. Esta situación se ha visto potenciada por la falta de goles y el escaso aporte del delantero hispano-senegalés en la primera mitad del año, lo que ha llevado a la directiva a buscar alternativas para fortalecer el ataque.