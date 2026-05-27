Suheyn Cipriani en la preliminar del MGI All Stars: deslumbró en vestido de gala y recibió puntuación casi perfecta

La representante peruana sigue perfilándose como una de las favortias luego de su primera pasarela oficial en el escenario del MGI All Stars | YouTube / Grand TV

La representante peruana Suheyn Cipriani logró un destacado desempeño en la primera parte de la preliminar del Miss Grand International All Stars 2026, realizada el 27 de mayo en Bangkok, Tailandia. En esta primera competencia oficial, donde exreinas de diversos concursos internacionales y países buscan la corona, Cipriani se posicionó como una de las grandes favoritas al obtener una calificación casi perfecta en la pasarela de gala.

La jornada inició a las 19:00 horas, tiempo local, con la preparación de las candidatas para la fase preliminar, que reunió a figuras reconocidas del mundo del certamen. Cada participante desfiló con un vestido de noche, prenda clave para impresionar al jurado y al público global.

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Después de poco más de una hora, la atención se centró en Suheyn Cipriani, quien representó a Perú con un vestido rojo adornado con pedrería, encajes, escote y mangas sueltas, una elección que acaparó miradas en el escenario.

Suheyn Cipriani brilló con un impactante vestido de gala rojo y transparente en la preliminar del MGI All Stars, donde recibió una puntuación casi perfecta. (Grand TV)

La presencia de Cipriani destacó por su seguridad y elegancia. El desfile estuvo acompañado por un discurso grabado en el que la candidata relató momentos personales y objetivos sociales.

“Soy una mujer que transformó el dolor en poder y la presión en presencia. Estoy comprometida a generar un impacto a través del trabajo social, especialmente para los niños, y he apoyado iniciativas junto a instituciones en Perú. Quiero inspirar a otros, demostrar que todo es posible y dejar un legado significativo como reina”, decía su presentación.

De acuerdo con los resultados difundidos por los organizadores del Miss Grand International, la participación de Suheyn recibió la calificación más alta por parte de Osmel Sousa, conocido como el Zar de la Belleza, quien le otorgó 10 puntos.

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Suheyn Cipriani, representante de Perú, cautiva con un deslumbrante vestido de gala rojo y una puntuación casi perfecta durante la preliminar del MGI All Stars. (Grand TV)

El resto de integrantes del jurado situaron sus evaluaciones entre 9, 9.4, 9.5 y hasta 9.9 puntos. El promedio final de Suheyn Cipriani fue de 9.4 puntos sobre diez, cifra que la coloca en una posición privilegiada para avanzar al Top 18 de la competencia, cuya final se realizará el 30 de mayo en Bangkok.

La expectativa se mantiene sobre el avance de la peruana en la siguiente etapa, especialmente porque el certamen incorpora una segunda ronda preliminar en la que las candidatas deberán desfilar sin maquillaje, una prueba adicional valorada tanto por el jurado como por la audiencia.

Suheyn Cipriani deslumbró con un espectacular vestido de gala rojo y brillante en la preliminar del MGI All Stars, donde recibió una puntuación casi perfecta. (Grand TV)

Así puedes votar por Suheyn Cipriani y llevarla al Top 18 del MGI All Stars 2026

La continuidad de Suheyn Cipriani en el Miss Grand International All Stars 2026 depende en gran parte del respaldo popular. Según la organización, existen dos sistemas de votación digital que pueden asegurarle un lugar entre las 18 finalistas.

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El primero corresponde al Premio World’s Choice (Fast Track to Top 18), que garantiza el pase directo a la siguiente fase para la candidata que obtenga la mayor cantidad de votos del público. Este mecanismo excluye la intervención del jurado y depende exclusivamente de la interacción online.

El segundo sistema es la votación preliminar combinada, donde los votos del público se suman a las calificaciones del jurado. Las 15 candidatas con los mejores resultados en este sistema avanzan también al Top 18, siempre que no hayan clasificado por el voto World’s Choice.

Suheyn Cipriani, representante de Perú, aparece en un anuncio de MGI All Stars invitando a los espectadores a votar por ella para clasificar al Top 18.

Para apoyar a Suheyn Cipriani, el público debe ingresar al sitio oficial de Miss Grand International, seleccionar su nombre o el país Perú, y registrarse en la plataforma. El siguiente paso es elegir la cantidad de votos y realizar el pago, opción habilitada para tarjetas de crédito, débito o criptomonedas.

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El costo del voto estándar es de 35 baht tailandeses (aproximadamente un dólar estadounidense).

Las votaciones abrieron el 16 de mayo y permanecerán activas hasta el 30 de mayo a las 18:00 horas, horario de Bangkok, para la modalidad preliminar. El sistema World’s Choice acepta votos hasta el inicio del show final, lo que ofrece una ventana adicional para aumentar las posibilidades de Suheyn Cipriani en la competencia.