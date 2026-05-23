Suheyn Cipriani en el MGI All Star: Missólogo internacional coloca a la peruana en la cima de su top 10 en el séptimo día del certamen

Ramiro Barrio resaltó la actuación de la peruana por su presencia y vestuario, posicionándola por encima de candidatas de países como Vietnam, Filipinas y Venezuela.

La representante peruana Suheyn Cipriani se ha consolidado como la favorita en el Miss Grand International All Star, ubicándose en el primer lugar del ranking elaborado por el reconocido missólogo y creador de contenido Ramiro Barrio. En el análisis correspondiente al día siete del certamen, Barrio destacó el desempeño de varias candidatas, pero reservó los elogios más entusiastas para la peruana, cuyo impacto en la competencia ha elevado la expectativa sobre su posible desempeño en la gran final que se celebrará en Tailandia.

Ramiro Barrio revisó una a una las presentaciones más sobresalientes del concurso, comenzando por la décima posición, que otorgó a la representante de República Checa, Jana Marvanová. “Mis aplausos a esta niña porque me dio tendencia, me dio color, se vio fabulosa y glamorosa y me encantó”, señaló, enfatizando la capacidad de la candidata dominicana para captar la atención con su estilo y presencia. En el noveno puesto ubicó a Samantha Quenedit de Ecuador, describiendo su versatilidad en el escenario: “Cuando te vi de esta manera, dije: ‘Sí, mi reina, lo entendiste todo’. Pero después me apareciste de esta otra forma y madre mía, devoraste a más no poder”.

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Para el octavo lugar, Barrio eligió a Colombia, representada por Priscilla Londoño, destacando su elección de color y su porte: “El color me dio cuerpa de la buena. Encima también nos dio esta segunda aparición que estaba lista para una noche final”. En el séptimo puesto situó a la candidata del Reino Unido, Harriotte Lane, a quien comparó con una princesa de cuento de hadas debido a su imagen y desenvolvimiento en la pasarela.

El especialista en certámenes resaltó que la salida de la peruana fue la más destacada del día, generando expectativas de un resultado histórico para Perú en el concurso. Tiktok Ramiro Barrio

La sorpresa de la noche fue Japón, cuya representante de Yuka Oyama, quien, según Barrio, “calló bocas”. La candidata japonesa fue descrita como “fabulosa, espectacular a más no poder”, resaltando tanto su estilo como la energía que transmitía en el escenario: “El cabello, encima la energía que irradiaba, todos mis aplausos”.

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Al ingresar al top cinco, el missólogo colocó a Gabriela De la Cruz, de Venezuela, en la quinta posición. Destacó su fuerza, poder y actitud feroz: “Esta niña me dio fuerza, me dio poder. Fierce a más no poder. Esa cuerpa, podrán jamás y la que soporte”. En el cuarto lugar, Gazini Ganados, de Filipinas, fue reconocida por su porte, estampa y elección de vestuario: “Hace falta explicar el porqué. Miren ese porte y estampa, el vestido, la estructura, el color, es que fue un total yes”.

La tercera posición fue para Vanessa Pulgarín, de Colombia, quien volvió a confirmar su condición de favorita: “Nuevamente deja en claro por qué es una de las máximas a vencer. Y es que no se deja. Me pueden explicar este lookazo superglam, sensual. Y encima en su segunda salida, nuevamente dándola toda”.

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En el segundo lugar, Huong Giang, Miss Vietnam, fue reconocida por su capacidad para sobresalir con propuestas arriesgadas: “Ya es que podés odiar o amar su cabello, el outfit y demás, pero es que esto es destacar, esto es darnos salidas all stars. Lo está entendiendo todo esta reinona”.

Reconocimiento total a Suheyn Cipriani

Finalmente, Ramiro Barrio reservó su mayor reconocimiento para Miss Perú, Suheyn Cipriani, a quien consideró la mejor del día siete del certamen internacional. “La mejor en el día siete, en mi opinión, ha sido Miss Perú con este vestidazo. Cuando la vi me generó un impacto impresionante. Se veía fabulosa. Su mejor salida, en mi opinión, y es que está devorando a más no poder”, afirmó el especialista. Barrio resaltó el efecto que provocó la presentación de Cipriani, asegurando que marcó una diferencia notoria en el concurso y que, con su actuación, ha elevado las expectativas de seguidores y expertos.

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Suheyn Cipriani impresiona en Tailandia y encabeza la lista de favoritas según Ramiro Barrio

El desempeño de Suheyn Cipriani ha despertado entusiasmo entre los seguidores peruanos y de la competencia en general. Su inclusión en el primer lugar del ranking de Ramiro Barrio, conocido por su rigurosidad y análisis en el mundo de los certámenes, posiciona a la representante nacional como una de las rivales más fuertes en la recta final del Miss Grand International All Star. La reacción positiva del público y la crítica especializada refuerzan la posibilidad de que la peruana logre un resultado histórico para el país.

El propio Barrio invitó a sus seguidores a opinar sobre el ranking, preguntando si coincidían con su elección de Cipriani como la favorita del día. Las redes sociales se llenaron de comentarios que respaldaban la apreciación del missólogo y celebraban el desempeño de la peruana en el certamen.

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A medida que avanza la competencia en Tailandia, la representante peruana continúa sumando elogios y consolidando su posición como una de las favoritas para alzarse con el título. El evento se realizará el próximo 30 de mayo en Bangkok, Tailandia, a las 7:00 p. m.

Suheyn Cipriani roba miradas en el Miss Grand International All Stars