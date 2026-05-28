Perú

Sutrán sacó de circulación a 31 unidades que brindaban servicio informal de transporte en Lima

Los operativos se ejecutaron junto con la Policía Nacional del Perú (PNP) para identificar conductores y operadores informales

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La entidad indicó que las acciones no se limitan a Lima y que los operativos se replican a nivel nacional mediante 22 unidades desconcentradas - Créditos: Sutrán.
La entidad indicó que las acciones no se limitan a Lima y que los operativos se replican a nivel nacional mediante 22 unidades desconcentradas - Créditos: Sutrán.

La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutrán) sacó de circulación a 31 vehículos que ofrecían servicio de traslado sin la autorización correspondiente tras una serie de acciones de control realizadas durante la última semana en distintos puntos de Lima. La institución, adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), informó que el objetivo fue frenar la informalidad y reducir los riesgos para los usuarios.

Según precisó la entidad, las intervenciones se ejecutaron de forma articulada con la Policía Nacional del Perú (PNP). En ese trabajo conjunto, los inspectores identificaron a conductores y operadores que prestaban transporte informal y levantaron actas de control con código F.1, una infracción cuya sanción equivale a una unidad impositiva tributaria (UIT).

Las acciones se concentraron en tramos considerados estratégicos de la Red Vial Nacional, con énfasis en la Panamericana Sur y la Panamericana Norte. Sutran detalló que el despliegue incluyó sectores de San Bartolo, San Juan de Miraflores, Puente Piedra y Comas, además de puntos de alta circulación en las avenidas 28 de Julio y Nicolás Ayllón.

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Como parte de las medidas preventivas, el personal de fiscalización retiró placas de rodaje a las unidades intervenidas. La institución también reportó la retención de alrededor de 22 licencias de conducir, en el marco de las facultades aplicadas durante los operativos para inmovilizar vehículos y evitar que continúen prestando servicio fuera de la normativa.

La institución advirtió que el transporte sin autorización expone a los pasajeros a condiciones sin control y afecta el orden del sistema de movilidad - Créditos: Sutrán.
La institución advirtió que el transporte sin autorización expone a los pasajeros a condiciones sin control y afecta el orden del sistema de movilidad - Créditos: Sutrán.

Controles en coordinación con la Policía Nacional

La entidad sostuvo que este tipo de controles se ejecuta a diario en coordinación con la PNP con el propósito de reforzar la vigilancia en las vías y promover viajes más seguros. El organismo agregó que las acciones no se limitan a la capital, ya que también se replican a nivel nacional mediante las 22 unidades desconcentradas con las que cuenta la institución.

Desde el MTC, a través de Sutrán, se reafirmó que el despliegue de operativos continuará con el fin de detectar y sancionar a quienes ponen en riesgo la seguridad de los usuarios mediante servicios informales. La entidad remarcó que el transporte sin autorización expone a los pasajeros a condiciones sin control y afecta el orden del sistema de movilidad.

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La institución recordó que la ciudadanía puede reportar incidencias o situaciones de riesgo en carreteras y rutas mediante el Fiscafono, a través de la línea de WhatsApp 999 382 606. Con ese canal, el organismo busca recibir alertas y orientar la respuesta de fiscalización para atender hechos vinculados a la seguridad vial y al transporte no autorizado.

Este tipo de controles se ejecuta a diario en coordinación con la PNP para reforzar la vigilancia en las vías y promover viajes más seguros - Créditos: Sutrán.
Este tipo de controles se ejecuta a diario en coordinación con la PNP para reforzar la vigilancia en las vías y promover viajes más seguros - Créditos: Sutrán.

Funciones de Sutrán

  • Fiscaliza el transporte terrestre de personas, carga y mercancías en carreteras y vías nacionales.
  • Verifica que buses, camiones y otros vehículos cuenten con autorizaciones, habilitaciones y documentación vigente.
  • Controla el cumplimiento de normas de seguridad vial y condiciones técnicas durante la operación del servicio.
  • Impone medidas preventivas y sanciones por infracciones, como actas de control, retención de licencias y retiro de placas.
  • Coordina operativos con la Policía Nacional del Perú y otras autoridades para combatir la informalidad.
  • Supervisa puntos estratégicos de la Red Vial Nacional, terminales y rutas de alta circulación.
  • Recibe reportes ciudadanos mediante canales como el Fiscafono (WhatsApp) para atender incidencias en las vías.
  • Despliega acciones a nivel nacional a través de sus Unidades Desconcentradas.

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