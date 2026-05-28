Perú vs Canadá 3-1: mejores jugadas del triunfo de la ‘bicolor’ en su debut en la Copa Panamericana de vóley Sub 17 2026

La 'bicolor' evitó el quinto set y cerró el partido en Honduras. Créditos: El Poli.pe / Youtube.

La selección peruana de vóley inició su participación en la Copa Panamericana Sub 17 2026 el miércoles 27 de mayo. El equipo nacional logró una victoria por 3-1 en su debut ante Canadá, en el certamen que tiene lugar en Honduras.

El partido presentó dificultades en el inicio para el equipo dirigido por Marcelo Bencardino, que perdió el primer set por 25-19. Las canadienses mostraron un rendimiento sólido, en línea con su actuación previa ante Honduras.

Perú reaccionó en el segundo set y logró igualar el marcador con un 25-20 en el Gimnasio Jorge Galeano de Tegucigalpa. La armadora Marcela Manrique resultó determinante, distribuyendo el juego de manera efectiva para sortear el bloqueo rival.

La 'bicolor' venció 25-20 a las norteamericanas e igualó el compromiso momentáneamente. Créditos: El Poli.pe / Youtube.

En el tercer set, la selección peruana mantuvo el nivel y se impuso 25-19, quedando a un set de asegurar la victoria. El equipo nacional cerró el encuentro con un contundente 25-12 en el cuarto parcial, lo que generó una celebración entre las jugadoras y el cuerpo técnico.

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La 'bicolor' se impuso 25-19 y remontó el partido. Créditos: El Poli.pe / Youtube.

La variedad en el juego de la ‘bicolor’ fue decisiva, al igual que la efectividad en el servicio. El equipo sumó varios aces a lo largo del encuentro, gracias a saques bien ubicados y de tipo flotante, sin recurrir a la potencia, pero con precisión en la dirección.

Perú vs Canadá 3-1: mejores jugadas del triunfo de la 'bicolor' en su debut en la Copa Panamericana Sub 17 2026.

Próximo partido de Perú en la Copa Panamericana 2026

La selección peruana de vóley enfrentará a Honduras en su último partido de la fase de grupos. El encuentro está previsto para el jueves 28 de mayo a las 20:00 horas de Perú en el Gimnasio Jorge Galeano de Tegucigalpa.

El equipo centroamericano llega a este encuentro tras una derrota por 3-0 frente a Canadá (25-18, 25-21 y 25-10). El conjunto anfitrión afronta este partido como su última oportunidad para avanzar a la siguiente fase del torneo continental.

El duelo entre Perú y Honduras será transmitido en vivo a través del canal oficial de YouTube de CONDEPOR HONDURAS, lo que permitirá a los seguidores seguir el partido desde cualquier ubicación.

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Infobae Perú realizará una cobertura especial del segundo compromiso de la selección nacional, con actualizaciones, análisis y todos los detalles de la campaña en Tegucigalpa.

La celebración de Perú tras vencer a Canadá en su debut.