Terror en Ventanilla: Clientes huyen despavoridos por balacera en estacionamiento de centro comercial

Intensa balacera desatada en el estacionamiento de un centro comercial en Ventanilla culminó con la captura de dos presuntos delincuentes. El fuego cruzado generó pánico entre clientes y trabajadores que buscaban refugio.| América Noticias

La tarde de ayer 27 de mayo, una balacera en el estacionamiento de un centro comercial de Ventanilla generó escenas de caos cuando clientes y trabajadores huyeron despavoridos ante el cruce de disparos. El incidente ocurrió en el sótano del supermercado Plaza Vea, ubicado en la avenida Néstor Gambeta, a pocos metros de la comisaría de la zona. De acuerdo con los testimonios recogidos en el lugar, la situación desembocó en gritos, peticiones de cierre de puertas y pedidos de apoyo policial mientras la policía intervenía para controlar la situación.

Durante los minutos de tensión, empleados del supermercado debatían si cerrar las puertas para proteger a quienes se encontraban adentro. “¿Cerramos? ¿Cerramos? ¿Cerramos?”, preguntaban los trabajadores. Algunos testigos intentaban tranquilizar a los presentes mientras se escuchaban disparos y ladridos de perros, lo que aumentó el nerviosismo general.

El fuego cruzado se inició cuando la Policía Nacional del Perú (PNP) intentó capturar a dos presuntos delincuentes que se encontraban en el estacionamiento. Según informaron medios locales, la respuesta de los agentes fue inmediata, y la escena se tornó caótica, con clientes refugiándose entre automóviles y exigiendo ayuda.

PUBLICIDAD

El cruce de disparos en el sótano de un supermercado desata momentos de terror entre compradores, con la policía logrando capturar a presuntos asaltantes implicados en otros delitos recientes| América Noticias

Captura de los sospechosos y vínculos con otros delitos

La operación culminó con la detención de Miguel Taxi Rodríguez y Leandro Taxi Rodríguez. Este último es pareja de la suboficial Diana Samayoa Durán, integrante de la Policía Nacional del Perú, quien había sido arrestada horas antes en el Cercado de Lima. Según el coronel Roger Cano, jefe de la División de Investigación de Robos de la Dirincri, Samayoa Durán fue interceptada conduciendo un vehículo de alta gama reportado como robado.

“Es una efectiva de la Policía Nacional del Perú. Estaba conduciendo el vehículo, la misma que estaría detenida por el delito de receptación, lo que indica de que el carro es de su pareja y que estaba yendo a su domicilio, que no tenía ni conocimiento que el vehículo era robado”.

Las investigaciones señalan que el vehículo manejado por Samayoa Durán habría sido utilizado el 14 de mayo en el Callao durante un intento de asalto a dos camionetas. El coronel Cano detalló que los delincuentes “se van de retroceso y salen de la zona a rauda velocidad después de que los agraviados responden o logran contener el atentado criminal contra ellos”.

PUBLICIDAD

Dos detenidos tras tiroteo en supermercado de Ventanilla, clientes y empleados buscan refugio| América Noticias

Operativos conexos y nuevas líneas de investigación

Además de los dos detenidos en Ventanilla, las autoridades incautaron dos vehículos adicionales —uno gris y otro plata— en un operativo realizado en Villa El Salvador. En esa intervención se detuvo a Omar Saria Miranda, Gian Franco Sucasaire Cruz, Mateo Carrión Rojo y Alejandra Bustamante Díaz. Según la PNP, estos individuos estarían involucrados en otros asaltos similares ocurridos en San Martín de Porres y San Juan de Miraflores.

Las autoridades investigan la posible relación de estos sospechosos con el robo de lingotes de oro perpetrado en la Costa Verde el 22 de marzo. La policía mantiene abiertas varias líneas de indagación y no descarta nuevas detenciones, mientras continúa desplegando operativos para combatir el crimen organizado en la capital peruana.