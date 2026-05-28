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Korina Rivadeneira responde ante confesión de Paloma Fiuza sobre su atracción a Mario Hart: “Lo que diga está bien”

La modelo venezolana tomó con humor las palabras de su amiga y dejó en claro la confianza que tiene en ella, pese a las declaraciones sobre el padre de sus hijos

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Korina Rivadeneira sonríe al aire libre, con cabello claro y collar. Paloma Fiuza con auriculares y micrófono, labios fucsia y expresión de perplejidad
Korina Rivadeneira responde a la confesión de Paloma Fiuza sobre su atracción por Mario Hart en esta imagen que capta sus expresiones.

La reciente confesión de Paloma Fiuza sobre la atracción que siente hacia Mario Hart generó una inesperada reacción de Korina Rivadeneira. Durante la presentación del programa “Me caigo de risa”, la modelo venezolana fue consultada acerca de los comentarios de su amiga, quien en televisión elogió al piloto peruano, su esposo. Rivadeneira optó por restar importancia a la situación y destacó la confianza que mantiene en el vínculo con ambas partes.

“Amo a Paloma Fiuza, lo que diga, está bien. Todo lo que diga está bien y que se caiga de risa”, expresó la actriz en declaraciones captadas por Trome. En medio de rumores sobre una posible crisis matrimonial, la modelo remarcó que los halagos de la bailarina brasileña no alteran su relación. Para ella, las expresiones de Fiuza no representan una amenaza, ni afectan la dinámica familiar que mantiene con Hart.

Según detalló Trome, Rivadeneira explicó que la amistad con Fiuza se basa en la confianza y que su sentido del humor es parte de su personalidad.

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Korina Rivadeneira y Mario Hart publican tierno momento familiar y despejan rumores de crisis. IG
Korina Rivadeneira y Mario Hart publican tierno momento familiar y despejan rumores de crisis. IG
“Ella (Paloma) es divertidísima, sobre todo para contar chistes. Paloma Fiuza es mi amiga, o sea, sea lo que sea que diga está bien. Si viene de ella siempre va a ser con la mejor de las intenciones”, puntualizó la venezolana.

La modelo también se refirió a las declaraciones de Diana Sánchez, quien había calificado de “atractivo” a Mario Hart. Rivadeneira contó que, tras encontrarse con Sánchez, bromeó sobre el tema y ambas terminaron riendo. “En estos días me la encontré y le dije: ‘Con que estás enamorada’ y ella se mató de risa, hemos jugado acerca de eso, así que tranquilo por ahí”, relató la actriz al medio peruano.

Diana Sánchez admite que sí le gustó Mario Hart y revela curiosa reacción de Korina Rivadeneira. Captura: YouTube.
Diana Sánchez admite que sí le gustó Mario Hart y revela curiosa reacción de Korina Rivadeneira. Captura: YouTube.

¿Qué dijo Paloma Fiuza sobre Mario Hart?

Paloma Fiuza se convirtió en tema de conversación luego de compartir su opinión sobre Mario Hart durante su participación en el streaming ‘Sin +Q Decir’, conducido por María Pía Copello. En la emisión del 21 de mayo, la modelo brasileña fue consultada de manera directa acerca de la supuesta atracción que sentiría hacia el exparticipante de realities.

Durante la entrevista, Fiuza admitió entre sonrisas que considera a Mario una persona encantadora. “Creo que Mario es lindo. Mario es lindo, es educado, nos trata superbien… Me encanta Mario”, manifestó la bailarina. El fragmento se viralizó rápidamente en redes sociales, alimentando las versiones sobre la cercanía entre ambos.

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Sin embargo, la propia Fiuza aclaró que sus palabras no debían interpretarse como una declaración romántica. “Pero no en ese sentido”, afirmó, intentando cortar cualquier especulación sobre una posible relación más allá de la amistad.

Paloma Fiuza habló en el streaming ‘Sin +Q Decir’ sobre los rumores que la vinculan con Mario Hart. Lo describió como “lindo” y “atractivo”, pero evitó alimentar especulaciones por la situación del piloto con Korina Rivadeneira.

La modelo explicó que la confianza que existe entre los dos surgió durante su participación en el programa “Combate”. “Creo que tenemos como una confianza de la época de Combate”, señaló, en referencia a los años en que compartían el set televisivo y formaron parte del mismo equipo.

A pesar de sus aclaraciones, Fiuza terminó admitiendo que le resulta atractivo el esposo de su amiga. “A mí me parece atractivo”, reconoció, aunque inmediatamente advirtió que no tiene intención de ir más allá. “Si yo respondo, queda una situación complicada… creo que él está pasando por un proceso”, indicó la brasileña durante la transmisión, evitando profundizar en el contexto personal de Hart.

Las declaraciones de Paloma Fiuza y la reacción de Korina Rivadeneira quedaron registradas en diversos medios, que dieron seguimiento al intercambio de comentarios en un contexto marcado por rumores sobre la situación sentimental de la pareja. La actriz venezolana optó por reafirmar públicamente la confianza en sus amistades y en la relación con el padre de sus hijos, desdramatizando cualquier posible malentendido.

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