Solo una entidad de Educación tendría día libre este 29 de mayo y no tendrá que recuperarlo

Este 29 de mayo es el Día del Servidor Público. Cuenta con día no laborable para el sector Educación y día libre no compensable solo para un entidad. - Crédito Andina

¿Sabías que el sector Educación cuenta con día no laborable por el Día del Servidor Público este viernes 29 de mayo? Según confirmaron fuentes de gremios estatales a Infobae Perú esto solo se cumple así por acuerdo de negociación colectiva, y otros sectores de trabajadores no cuentan con este beneficio.

Sin embargo, este día no laborable es recuperable. Las horas que no se trabajen deberán pagarse con trabajo en otras fechas posteriores. Eso cumple para todas las entidades de Educación excepto una.

El Sindicato de Trabajadores Administrativos de la jurisdicción de la UGEL 03 de Lima (Fertase Ugel 03) ha informado que los trabajadores de esta entidad cuentan con un día libre no compensable. Es decir, que el viernes 29 de mayo no trabajarán y tampoco tendrán que recuperar las horas. Sería como un día feriado.

No todos los trabajadores públicos podrán cobrar un día libre este viernes 29 de mayo. - Crédito Difusión

Día no laborable no compensable

Para diferenciarlos: todo el sector de Educación puede contar con un día no laborable compensable por el 29 de mayo, pero que tendrán que recuperar; solo los servidores de la UGEL 03 son los que cuentan con día libre no compensable por esta misma fecha. Es decir, estos últimos descansan y no tienen que recuperar las horas no trabajadas.

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Asimismo el sindicato Fertase UGEL 03 ha reiterado que este beneficio es “exclusivo para los servidores de la jurisdicción de la UGEL 03 y no es compensable” (a diferencia de las otras entidades de Educación).

“Se comunica a los servidores administrativos de las Instituciones Educativas de la jurisdicción de la UGEL 03, que el día viernes 29 de mayo de 2026 ha sido otorgado como día libre no compensable, conforme al Oficio Múltiple N.° 00068-2026-MINEDU/VMGI- DRELM-UGEL03/DIR, dirigido a los directores de las II.EE. de la jurisdicción de la UGEL 03. Asimismo, se precisa que existe otro Oficio Múltiple dirigido a los Directores de las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL), por lo que no debe generarse confusión entre ambos documentos", aclara el sindicato.

El día solo aplica a la UGEL 03 y a los trabajadores administrativos. - Crédito Minedu

Esto tiene origen en el Convenio Colectivo a Nivel Descentralizado suscrito entre este y otros sindicatos con el Minedu: La cláusula octava detalla que “las partes convienen en que la UGEL.03, se compromete a través del Área de Recursos Humanos, oficiar a las II.EE. sobre el cumplimiento de Otorgar un DIA LIBRE por el Día del Empleado Publico cada 29 de mayo, para que los trabajadores administrativos puedan concurrir a las conmemoraciones y de reconocimiento laboral que realiza la entidad y organizaciones sindicales”.

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“En ese sentido, se pone en conocimiento que su despacho otorgará un día libre a los servidores sujetos al régimen laboral del Decreto Legislativo N° 276, debiendo adoptar las acciones y medidas necesarias que permitan garantizar la continuidad del servicio educativo e institucional", aclara el Área de Recursos Humanos Unidad de Gestión Educativa Local N°03 a los directores de las instituciones educativas de esta entidad.

Estos bonos son diferentes a los ya pagados para todo el sector público. sí fueron los detalles del que se abonó a inicios del año. - Crédito America Noticias

¿Por qué se celebra el 29 de mayo?

El Día del Servidor Público en Perú, se remonta al año de 1978 gracias a la adopción de algunos convenios por parte de la Organización Internacional del Trabajo. “Esto quiere decir que el Día del Servidor Público tiene un carácter internacional; sin embargo, es celebrado en diferentes fechas", señala la página oficial del Estado peruano,.

En el Perú se celebra el 29 de mayo, porque fue precisamente un día como este pero del año 1950 cuando se promulgo el Decreto Ley 11377, referido al Estatuto y Escalafón del Servicio Civil; primer documento que se refiere especialmente a todo el personal que trabajaba en instituciones públicas. Además, mediante este decreto también se promulgó la celebración del Día del Empleado Público debiendo conmemorarse todos los años con ceremonias y actuaciones que realcen su significado.

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