Perú

Peruanos usarán su feriado del 7 de junio para votar y ser miembros de mesa en segunda vuelta electoral

En menos de dos semanas llega el siguiente feriado. Sin embargo, esta vez estará atravesado por la ‘fiesta electoral’, dado que el mismo día libre será la votación del nuevo presidente del Perú

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Millones de peruanos votarán en esta segunda vuelta electoral. Será en pleno día feriado del 7 de junio. - Crédito REUTERS/Angela Ponce
Millones de peruanos votarán en esta segunda vuelta electoral. Será en pleno día feriado del 7 de junio. - Crédito REUTERS/Angela Ponce

Atención, ciudadanos peruanos. La segunda vuelta de estas Elecciones 2026 ya está a casi 10 días de llegar, pero lo que muy pocos se han percatado es que esta ‘fiesta electoral’ tendrá lugar en el siguiente feriado de todos los trabajadores a nivel nacional.

Este domingo 7 de junio no solo es el día en que los peruanos regresarán a las urnas a votar (y esperan que hayan menos irregularidades esta vez) en estas Elecciones 2026, sino que también cae en feriado.

Así, si bien el feriado que cae en domingo casi no se pierde, dado que es una fecha en que no se suele trabajar (según la necesidad de cada entidad), esta vez los peruanos que salieron sorteados como miembros de mesa, y que normalmente descansarían por feriado, tendrán que ejercer el rol para estas elecciones. Y, a diferencia del pago triple a quienes realizan labores en el sector privado, por la labor del miembro de mesa estos ciudadanos recibirán el mismo monto que la primera vuelta, 3 % de una UIT (S/165).

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Un votante deposita su papeleta en una urna en una mesa de sufragio en Perú, mientras tres miembros de mesa observan sentados en escritorios
Ciudadanos peruanos depositan sus votos en una mesa de sufragio, supervisados por miembros de la mesa, durante las elecciones generales en Perú. (Foto: ONPE)

Elecciones en feriado

Las segunda vuelta electoral durante este domingo 7 de junio será algo diferente para los ciudadanos peruanos. Como se sabe, uno de estos cambios es que los buses del transporte públicos informal cobrarán un recargo del 50% extra en el precio de pasajes, como suele hacerse en días feriados (una práctica que sí es legal)

Pero, además, los trabajadores privados cuyas labores y horario laboral caiga ese día domingo, deberán excusarse de estas para ser miembros de mesa, y ya no recibir el pago triple que habrían obtenido por trabajar en feriado.

Sin embargo, según confirmó la ONPE (Oficina Nacional de Procesos Electorales), sí habrá un nuevo pago para los miembros de mesa (ya se hizo uno en la primera vuelta). En esta segunda vuelta, el monto es el mismo que en la primera y no es afectado por la legislación que otorga pago triple en feriados. Será de S/165.

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Este video es una cobertura de noticias sobre las próximas elecciones en Perú en 2026. Presenta a presentadoras en un estudio con gráficos de "2026" y el Palacio de Gobierno. Incluye reportajes en vivo con un periodista cubriendo una gira política de Roberto Sánchez en Ventanilla. Se observa a Sánchez dando declaraciones y la detención de un hombre armado durante un mitin. La secuencia muestra el formato de un programa noticioso.

Como se sabe también, la multa por no cumplir la labor de ser miembro de mesa para los que salieron sorteados equivale a S/275, igual que en la primera vuelta. Estas sanciones aplican tanto a titulares como a suplentes, y son independientes de la obligación de votar en las Elecciones Generales 2026.

Lista de feriados nacionales restantes

El siguiente feriado llega en casi tan solo 10 días. Luego de eso, también habrá otro feriado en junio y posteriormente vendrá el único día no laborable aprobado para este año, el lunes 27 de julio.

Feriados de abril 2026 en Perú: conoce los días oficiales de descanso. (Foto: Agencia Andina)
Feriados de abril 2026 en Perú: conoce los días oficiales de descanso. (Foto: Agencia Andina)

Revisa la lista de feriados restantes del año:

  1. Domingo 7 de junio: Batalla de Arica y Día de la Bandera. Mismo días de la segunda vuelta electoral
  2. Lunes 29 de junio: Día de San Pedro y San Pablo
  3. Jueves 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú
  4. Martes 28 de julio: Fiestas Patrias
  5. Miércoles 29 de julio: Fiestas Patrias
  6. Jueves 6 de agosto: Batalla de Junín
  7. Domingo 30 de agosto: Santa Rosa de Lima
  8. Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos
  9. Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos
  10. Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción
  11. Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho
  12. Viernes 25 de diciembre: Navidad.

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