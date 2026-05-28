Excampeón con Sporting Cristal aseguró que Felipe Vizeu “está falto de confianza” y elogió a Hernán Barcos: “Sería absurdo no ficharlo”

El exfutbolista brasileño opinó del actual '9' del cuadro 'celeste' y de la posible llegada del 'Pirata'. (Video: Nada Que No Sepa)

El presente de Sporting Cristal ha encendido todas las alarmas en el fútbol peruano. El club, acostumbrado a pelear campeonatos, se ubica actualmente cerca de la zona de descenso, una situación que no padecía desde hace años. Las tribunas, cada vez más inquietas, han hecho sentir su malestar: la gestión de Innova Sports, dueña de la institución, es blanco de críticas que no son nuevas y que apuntan a errores en el armado del plantel y decisiones dirigenciales que no han dado resultados.

Marcus di Giuseppe, conocido en el fútbol como ‘Bica’, analizó este momento de crisis y se refirió tanto a la gestión empresarial como a las alternativas futbolísticas que maneja el club. “Yo no voy a entrar en detalles con el tema de Innova Sports y esas cosas. Obviamente el fútbol ha cambiado muchísimo. Hoy día las empresas, gente que está metido en todos los países está pasando eso”, dijo en el programa Nada Que No Sepa.

PUBLICIDAD

El exfutbolista explicó que, aunque comprende la dificultad de dirigir un club de gran arraigo, los resultados y los títulos deben ir de la mano de la gestión. “Si tú eres el dueño, imagina manejar todo: pasión, hinchas, la prensa, principalmente en nuestro país, es muy complicado. Tienen que ir de la mano los resultados y los títulos para que las cosas salgan bien. Y no está pasando eso en Cristal. Ya viene de mucho tiempo y eso cada vez más se va complicando”, remarcó.

Sporting Cristal se ubica en el puesto 11 con solo 6 puntos arriba del último lugar en el Torneo Apertura 2026.

‘Bica’ también advirtió sobre el impacto de la presión externa y la mentalidad del plantel de Sporting Cristal. “Hay una presión innecesaria desde fuera que acaba interfiriendo totalmente dentro de la cancha. Eso es nítido, que los jugadores no están sueltos. El entrenamiento es una cosa, en los partidos los resultados no llegan. El foco estaba metido totalmente en la Libertadores, eso era obvio para todos. Ahora también corre el riesgo de no pasar en Libertadores y se complica mucho”, expresó.

PUBLICIDAD

A pesar del panorama adverso, el campeón con los ‘celestes’ en 1995 descartó que el equipo tenga chances reales de descender. “Yo no creo que corre el riesgo de bajar, pero tiene que haber un cambio ahí. Para bajar en el fútbol peruano, un equipo grande... No puede ser. Ahí ya no creo que este riesgo pase en sus cabezas”, manifestó.

Bica sobre posible llegada de Hernán Barcos a Sporting Cristal

Ante los rumores sobre la incorporación de Hernán Barcos, ‘Bica’ ofreció una visión crítica sobre la dependencia de delanteros veteranos en el fútbol peruano. “Vamos a hablar de Hernán Barcos, vamos a hablar de Paolo Guerrero, vamos a hablar de los mejores ‘9’ que tiene el fútbol peruano con 42 años. Esa es una vergüenza para los clubes, para el fútbol de menores que no consigue formar jugadores capaces de un día entrar y pelear por un puesto”, afirmó.

El exjugador considera que la falta de recambio generacional obliga a los clubes a buscar soluciones en futbolistas veteranos. “Vemos jugadores jóvenes, pero no tienen la mínima fuerza ni la competencia para jugar partidos. Y ahí tenemos que ir a buscar jugadores con 35, 38, que tienen una historia en el fútbol. Ese es un problema en el fútbol de menores y en la formación”, detalló.

PUBLICIDAD

Julio Peña confirmó llegada del 'Pirata' al Rímac para el Torneo Clausura 2026. (Fútbol Satélite)

Sobre la posibilidad concreta de sumar al ‘Pirata’, fue tajante: “¿Privarse de fichar a Hernán Barcos? Es absurdo. Pero no podemos hablar que Hernán Barcos es Hernán Barcos. Entonces, si para resolver un tema hoy día lo ideal es Hernán Barcos, yo no lo pensaría dos veces, porque atrás, ¿qué viene?”.

Bica sobre Felipe Vizeu en Sporting Cristal

El bajo nivel de Felipe Vizeu en Sporting Cristal también fue abordado por ‘Bica’. “Yo creo que está falto de confianza. Se nota en ese gol que falló el miércoles (ante Junior). Es un gol que no se puede fallar nunca en su vida. Y él intentó bajar la pelota, ¿cómo vas a controlar una pelota casi dentro del área chica? Mala decisión. Pero ahí voy con la desconfianza. No está con la fuerza, no está con la mente totalmente puesta. Eso complica mucho”, explicó.

El delantero brasileño erró una clara ocasión para anotar a favor de los 'celestes' en Colombia. (Video: ESPN)

El exjugador brasileño analizó el presente de los actuales delanteros del club. “Lo que viene de atrás, estamos hablando de Mateo Rodríguez, Diego Otoya, jugadores que lamentablemente son jóvenes y no tienen la fuerza para disputar una Copa. Irven Ávila tampoco su estilo de juego es fuerte, con la edad que tiene también, pero son jugadores que en ese momento tienen que jugar”, señaló.

PUBLICIDAD

Para ‘Bica’, el problema del cuadro ‘cervecero’ no solo reside en el bajo nivel individual de algunos futbolistas, sino en la conformación general del plantel. “Tienen que buscar un ‘9’, que para mí no es solo eso el problema de Cristal, es de conformación del plantel”, concluyó.