Perú

Aumentos y bonos de la negociación colectiva en riesgo: Hoy marchan al MEF por espacio fiscal

Este 19 de mayo los gremios que participan de la negociación colectiva se movilizarán para que el Ministerio de Economía no siga retrasando la presentación de este documento, vital para continuar el proceso para el acuerdo del convenio colectivo

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PCM - MEF
Rodolfo Acuña Namihas es el actual titular del Ministerio de Economía y Finanzas, sobre quien cae la responsabilidad final de que se asegure el espacio fiscal para la negociación colectiva. - Crédito Difusión

Luego del retraso del Ministerio de Economía y Finanzas en presentar el espacio fiscal en la negociación colectiva, las centrales sindicales acordaron realizar una movilización justo hoy 19 de mayo, en la cual se dirigirán hacia la misma sede del MEF y a la Presidencia del Consejo de Ministros.

Si el MEF no presenta el espacio fiscal, las centrales sindicales estarán tomando como medida suspender la negociación con la posibilidad de irnos a una conciliación y a un posterior arbitraje, según resaltaron desde la Confederacion de Trabajadores Estales del Perú (CTE) a Infobae Perú.

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“Exigimos el aumento de sueldo a todos los trabajadores, la solución a las demandas de todos los sectores que hoy día nos encontramos en la mesa de negociación colectiva y al Congreso de la República de cumplimiento a los acuerdos que se han tomado a favor de los gobiernos regionales y también a los CAS. Exigimos también al premier que se siente con la clase trabajadora, como lo han hecho todos los premiers que han pasado durante estos últimos, estos últimos cinco años”, resaltan representantes de la CTE en un video difundido sobre la convocatoria de la marcha.

Hace poco, el MEF ha tenido un cambio de ministro.
El año pasado el MEF tenía un menor espacio fiscal de lo que piden los sindicatos. Este año aún no lo presenta. - Crédito Revista Minería y Energía

Convocan a movilización

La movilización que se realizará tiene como objetivo presionar al MEF para entregar el espacio fiscal, el documento que muestra los recursos disponibles del Estado para esta negociación colectiva; es decir, el margen de lo que podría gastar para los pedidos en materia económica que se proponen desde los gremios.

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Sin este espacio fiscal, no se puede definir los incrementos de sueldos, bonos y aumento de pensiones que buscan los gremios en la negociación colectiva. Por eso, se convoca a todos los trabajadores con la siguiente información sobre la marcha

  • Día de la movilización: Martes 19 de mayo
  • Lugar concentración: Plaza San Martón
  • Hora de concentración: 10:00 a. m.
⁠Aumento de sueldo en el sector público (Créditos: America Noticias)

Retraso en negociación colectiva

Como se recuerda, el CTE Perú había informado a Infobae Perú que el Ministerio de Economía y Finanzas no daba fecha para la presentación del espacio fiscal para el Convenio Colectivo Centralizado 2026-2027.

El documento que se espera es el cual determina el espacio fiscal y su distribución para la asignación de recursos en el Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2027, con el objetivo de garantizar la viabilidad presupuestal en la atención de los compromisos económicos durante los procesos de negociación colectiva centralizada y descentralizada, sin comprometer la sostenibilidad fiscal del Sector Público.

Así, este documento debe tener todo el presupuesto que puede destinar el Ejecutivo para los aumentos, bonos y otros beneficios laborales que piden los gremios en la negociación colectiva de este año.

Trabajadores públicos en Perú
Se buscan aprobar nuevos bonos y aumentos desde los gremios. - Crédito Andina

Ya Infobae Perú también había informado en exclusiva los pedido de los gremios para esta negociación colectiva 2026-2027. Esto incluye diversos aumentos y bonos, como el incremento de todos los salarios públicos en S/700. Son más de 26 cláusulas, pero que no se pueden discutir hasta que no se sepa cuánto tiene el Gobierno para destinar.

Vale recordar que para el 2026 el MEF estimó que el espacio fiscal era de alrededor de S/350 millones para financiar la Ley de Negociación Colectiva en el Sector Estatal. Dentro de esto fue que los gremios ajustaron sus pedidos para los beneficios que ya se cumplen este año. Ahora, la negociación es para los que se entren en vigencia desde el 1 de enero de 2027.

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