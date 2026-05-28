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Día de la Hamburguesa en Perú 2026: por qué se celebra hoy 28 de mayo y dónde comer en Lima

Es una festividad que ha ganado popularidad en los últimos años y que permite a las personas disfrutar de este delicioso platillo y aprovechar las promociones especiales que se ofrecen en todo el país.

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Día de la Hamburguesa en Perú
No es sorprendente que la hamburguesa sea la comida favorita de muchas personas debido a su versatilidad y variedad de opciones.

La hamburguesa es un plato que nos sumerge en un mundo de placer culinario. Cada bocado despierta nuestros sentidos y nos transporta a un estado de deleite. A propósito de esta comida rápida, hoy 28 de mayo se celebra su día y ya varios se alistan para disfrutarla.

El crujiente de la lechuga fresca, la jugosidad del tomate maduro, las rodajas de cebolla crujiente y los pepinillos en vinagre se unen para crear una explosión de frescura y equilibrio de sabores.

Día de la Hamburguesa en Perú
El Día de la Hamburguesa se celebra en Perú cada 28 de mayo, ofreciendo promociones especiales y descuentos en restaurantes y establecimientos de comida rápida en todo el país.

No es sorprendente que la hamburguesa sea la comida favorita de muchas personas. Su versatilidad nos permite elegir entre una amplia variedad de opciones: desde las tradicionales hamburguesas de carne de res hasta las alternativas vegetarianas y veganas que han ganado popularidad en los últimos años. Cada uno puede encontrar su versión preferida y satisfacer sus antojos.

¿Por qué se celebra el Día de la Hamburguesa en Perú?

Cada 28 de mayo se celebra el Día Internacional de la Hamburguesa, una festividad que ha ganado popularidad en los últimos años y que permite a las personas disfrutar de este delicioso platillo y aprovechar las promociones especiales que se ofrecen en esta conmemoración.

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Aunque el origen de esta celebración puede resultar confuso, se cree que la hamburguesa tuvo sus inicios en Estados Unidos a principios del siglo XX, gracias a la creatividad de un migrante alemán llamado Louis Lassen. A medida que el tiempo pasó, esta comida se fue perfeccionando y se convirtió en un ícono de la cultura estadounidense y mundial.

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Pese a que existen teorías adicionales sobre la fecha exacta de su creación, se especula que el 28 de mayo también está relacionado con la invención del pan utilizado para las hamburguesas en panaderías de Hamburgo, Alemania. Sin embargo, algunos cuestionan estos orígenes y sugieren que la celebración podría haber sido impulsada por grandes compañías de comida rápida para aumentar sus ventas.

¿Cuándo se celebra el Día de la Hamburguesa en Perú?

En Perú, el Día de la Hamburguesa se conmemora anualmente el 28 de mayo. Esta fecha es ideal para honrar y disfrutar de las deliciosas piezas ofrecidas en restaurantes y establecimientos de comida rápida en todo el país.

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Durante esta celebración, muchas personas se aprovechan de las ofertas especiales y descuentos en los restaurantes especializado. Además, es común que se organicen encuentros con amigos y familiares para saborear una casera o visitar los populares ‘food trucks’ que ofrecen una amplia variedad de opciones creativas. Algunos establecimientos incluso lanzan ediciones limitadas y promociones exclusivas para conmemorar esta ocasión.

Día de la Hamburguesa en Perú
La hamburguesa es un plato que nos sumerge en un mundo de placer culinario.

¿Dónde comer hamburguesas en Lima?

De acuerdo al portal Tripadvisor, estos son los mejores lugares para probar una deliciosa hamburguesa, no solo la tradicional, sino también las conocidas de ‘autor’ o aquellas que son curiosas por sus ingredientes y presentación.

Aprovecha esta fecha para disfrutar de un momento especial con amigos o familiares. Asimismo, revisa las últimas noticias sobre los eventos que se realizarán en diferentes distritos del país.

  • Nuevo Mundo Bar Lima

Dirección: Calle Manuel Bonilla 103, a media cuadra del óvalo de Miraflores, Lima. Rango de precios entre S/15 y S/35.

  • La Lucha Sangucheria Criolla

Dirección: Pasaje Marcelino Champagnat 139, Lima.

  • La Vikinga

Dirección: Calle Manuel Bonilla 105, a pocos metros del Parque Kennedy, Lima. Rango de precios entre S/29 y S/52.

  • Cosme

Dirección: Tudela y Varela 162, a media cuadra de Miguel Dasso, Lima.

  • Osso

Dirección: Av. Santo Toribio 173 y Av. Central 172 Torre Real 6, Local 4, Lima.

  • DonDoh

Dirección: Av. Conquistadores 999 San Isidro, Lima. Rango de precios entre S/130 y S/180.

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