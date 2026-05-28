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Debate presidencial 2026: todo lo que debes conocer y entender del último encuentro entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

El encuentro servirá a los electores para contrastar propuestas antes de las elecciones del 7 de junio y se plantea como un evento clave en el cierre de campaña

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El orden se definió en sorteo: Fujimori abrirá seguridad ciudadana y educación y salud; Sánchez iniciará Estado democrático y derechos humanos y economía, empleo y reducción de la pobreza; en el protocolo él hablará primero y en la pregunta sobre el voto ella responderá antes (Imagen Ilustrativa Infobae)
El orden se definió en sorteo: Fujimori abrirá seguridad ciudadana y educación y salud; Sánchez iniciará Estado democrático y derechos humanos y economía, empleo y reducción de la pobreza; en el protocolo él hablará primero y en la pregunta sobre el voto ella responderá antes (Imagen Ilustrativa Infobae)

La campaña de segunda vuelta entra en su tramo decisivo con el último debate presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, programado para el domingo 31 de mayo a las 20:00. El encuentro, organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), tendrá lugar en el Centro de Convenciones de Lima, en San Borja, y servirá como la última vitrina para contrastar propuestas antes de los comicios del 7 de junio.

El intercambio durará cerca de una hora y 40 minutos y se estructurará en una presentación inicial de un minuto por candidato, seguida de una pregunta de los moderadores sobre por qué cada postulante debe recibir el voto.

Después, el formato avanzará en cuatro bloques temáticos que concentrarán los principales retos del próximo gobierno a partir del 28 de julio de 2026: seguridad ciudadana; fortalecimiento del Estado democrático y derechos humanos; educación y salud; y economía, empleo y reducción de la pobreza.

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El orden de participación se definió mediante sorteo público. Según el esquema oficial, Fujimori iniciará los segmentos de seguridad ciudadana y educación y salud, mientras Sánchez abrirá los apartados de Estado democrático y derechos humanos y economía, empleo y reducción de la pobreza. En el inicio protocolar, el candidato de Juntos por el Perú tendrá la primera intervención. En la pregunta del moderador sobre las razones para ser elegido, la aspirante de Fuerza Popular contestará antes.

Keiko Fujimori y Roberto Sánchez presentan sus planes en el debate de la segunda vuelta
Keiko Fujimori y Roberto Sánchez presentan sus planes en el debate de la segunda vuelta - Créditos: Composición Infobae Perú.

Temas bajo presión: lo que el país pide respuestas

El debate llega en un contexto de tensión social y demandas urgentes. En la agenda pública aparecen la inseguridad, la situación del agro y los problemas en el transporte, incluido el impacto de la extorsión. En ese escenario, el evento se plantea como una prueba de diagnóstico y ejecución: qué hará cada candidatura, con qué prioridad y con qué herramientas institucionales, en vez de un intercambio de frases de campaña.

El JNE incorporará preguntas ciudadanas a través de la campaña “Participa y decide”, dentro de una dinámica que busca obligar a los postulantes a responder con precisión sobre casos y preocupaciones cotidianas. La moderación estará a cargo de Angélica Valdés, directora periodística de Canal N y conductora del noticiero Primero a las 8, y Carlos Villarreal, conductor de La Rotativa del Aire en RPP, con más de tres décadas de trayectoria.

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Dónde verlo y cómo seguirlo dentro y fuera del país

La transmisión oficial estará disponible en señal abierta por TV Perú (canal 7) y también en Radio Nacional, ambos del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP). El JNE emitirá la cobertura por sus canales institucionales en Facebook y YouTube, además de su portal web, lo que permitirá seguir el evento desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

El alcance incluirá a peruanos en el exterior, que podrán conectarse por las plataformas digitales del organismo electoral y por canales de YouTube de medios peruanos. La señal de TV Perú Internacional también difundirá el encuentro para la diáspora, según la guía oficial. En paralelo, cadenas privadas como América TV, Canal N y ATV anunciaron cobertura en vivo en televisión y entornos digitales.

Keiko Fujimori en saco blanco y Roberto Sánchez en camisa blanca con detalles verdes y étnicos, debaten en podios transparentes ante la bandera de Perú.
Keiko Fujimori y Roberto Sánchez participarán activamente en un debate presidencial para las elecciones de 2026 (Créditos: Imagen Ilustrativa Infobae)

Lo que dejaron los equipos técnicos y por qué importa para el cara a cara

Aunque el duelo del 31 de mayo será entre candidatos, el debate previo de equipos técnicos ya marcó diferencias de enfoque. Infobae reportó que, frente a la crisis agraria, Juntos por el Perú planteó crédito subsidiado y la derogación de normas que, según su postura, favorecen al agroexportador; Fuerza Popular defendió la inversión privada, la reactivación del Pronamach y obras de infraestructura hídrica.

Ese antecedente ayuda a leer el evento final como un examen de coherencia: si las propuestas de los comandos se sostienen en la voz de Fujimori y Sánchez, y si ambos pueden explicar costos, plazos y capacidad de ejecución. Con el reloj electoral en cuenta regresiva, el debate del domingo concentrará atención por una razón simple: no definirá solo quién habla mejor, sino quién logra convencer de que entiende los problemas y sabe cómo resolverlos.

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