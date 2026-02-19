Perú

Fenómeno El Niño es inminente en Perú: Todo sobre su inicio, duración, magnitud y zonas en riesgo

Este evento meteorológico amenaza con alterar el clima en Perú desde marzo, provocando lluvias intensas, temperaturas más altas y poniendo en riesgo a millones de personas en zonas vulnerables

Guardar
El fenómeno de El Niño
El fenómeno de El Niño ha tenido fuertes impactos en el Perú a lo largo de siglos. (Foto: Difusión)

El Fenómeno El Niño, cuya ocurrencia en la costa peruana ya fue declarada “casi inminente” por la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen), llevará a Perú a enfrentar meses de lluvias intensas, calor inusual y amenazas para millones de personas en diversas regiones. 

El Enfen confirmó el inicio del evento desde marzo, con una duración prevista hasta noviembre, y la posibilidad de que alcance una magnitud moderada en julio, según reportó la Agencia Andina.

De vigilancia a alerta

El cambio de estado de “vigilancia” a “alerta” decretado por el Enfen marca el inicio de una fase crítica. “La alerta es como si ya estuviéramos en rojo; es casi inminente la presencia de un Niño”, declaró Luis Vásquez, portavoz de la comisión, en diálogo con dicho medio.

El monitoreo de las condiciones marinas y atmosféricas mostró un calentamiento acelerado del mar frente al litoral peruano, situación reforzada por la llegada de ondas Kelvin cálidas, que intensifican el aumento de temperatura y modifican los patrones de lluvias y temperatura en gran parte del país.

El pronóstico del Enfen señala que El Niño Costero se presentará con condiciones cálidas de magnitud débil en la mayor parte del año, aunque podría intensificarse a moderada en julio.

Las lluvias, sobre todo en la costa norte, se esperan entre normal y superior a lo normal, especialmente durante marzo y abril, con eventos de precipitaciones de moderada a fuerte intensidad. Las regiones más expuestas al incremento de las lluvias serían Tumbes, Piura y Lambayeque.

En el resto del país, el impacto varía: la región andina prevé acumulados de lluvias entre normales y superiores, con mayor probabilidad de excesos en la sierra central y sur. La selva, en tanto, mantendría precipitaciones dentro de los rangos habituales, con escenarios entre normales y superiores en la zona norte.

Temperaturas, riesgos y zonas vulnerables

El Fenómeno El Niño no solo afecta las lluvias. Las temperaturas máximas y mínimas mostrarán valores entre normales y superiores, especialmente en la costa norte, la sierra sur oriental y la selva.

El especialista Luis Vásquez anticipó que este evento podría resultar en “un invierno un poco más cálido de lo que estamos acostumbrados”, debido a la interacción entre el océano y la atmósfera.

El pronóstico hidrológico elaborado por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) y la Autoridad Nacional del Agua (ANA) advierte sobre caudales superiores a lo normal en ríos de la vertiente del Pacífico, lo que incrementa la probabilidad de crecidas y desbordes.

El Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) identificó 2.177 zonas críticas asociadas a movimientos en masa, como deslizamientos, derrumbes y huaicos, en áreas donde la infraestructura urbana y rural se asienta sobre suelos inestables. Lima, Cajamarca, Arequipa, Áncash y San Martín figuran entre los departamentos con mayor número de zonas críticas.

Las amenazas no terminan ahí. Existen 1.628 puntos críticos en ríos y quebradas que concentran riesgo de inundaciones, erosión y huaicos, con Lima, Puno, Huánuco, Cusco e Ica a la cabeza en cuanto a población expuesta.

Según Cenepred, más de 30.000 centros poblados presentan riesgo muy alto, afectando a 1,6 millones de personas, 791.000 viviendas, 1.785 establecimientos de salud y cerca de 3 millones de hectáreas agrícolas.

En el ámbito agroclimático, las temperaturas previstas podrían adelantar y favorecer cultivos como el mango, la vid y el palto en la costa, aunque aumentaría la demanda hídrica y la incidencia de plagas, especialmente en el norte.

En la sierra, la campaña agrícola 2025-2026 se mantendría, aunque con riesgos localizados por granizadas y otros eventos extremos, mientras que en la selva continuaría la producción agrícola, pero no se descartan impactos por exceso de humedad y problemas fitosanitarios.

Las consecuencias también tocarán al sector pesquero, donde el Instituto del Mar del Perú (Imarpe) prevé cambios en la maduración y desove de la anchoveta, así como la persistencia de especies como el bonito y el perico frente a la costa, aunque la variabilidad en la temperatura podría alterar su disponibilidad.

Temas Relacionados

Fenómeno El NiñoClima en PerúLluvias en Perúperu-noticias

Más Noticias

Magaly Medina responde con ironía a las burlas de Tilsa Lozano y Phillip Butters por su rating: “A mí no me den por muerta”

Las recientes burlas de Lozano y Butters en el programa 'Mesa Caliente' reavivaron la rivalidad mediática, pero la conductora dejó claro que sigue firme y no piensa dejarse opacar fácilmente

Magaly Medina responde con ironía

FC Cajamarca con su primera baja sensible en la Liga 1 2026: Jonathan Medina presenta lesión que lo mantendrá al margen por varios meses

El club ha comunicado que el arquero titular pasó por una intervención quirúrgica luego de una fractura en la mano derecha. El tiempo estimado de recuperación no es exacto

FC Cajamarca con su primera

Crisis política del país suspende reunión clave para resolver conflictos y ordenar la gestión turística en Machu Picchu

Además, el Gobierno Regional de Cusco anunció que impulsará un nuevo proceso de licitación para la ruta ferroviaria al Santuario Histórico, en medio de cuestionamientos a la actual concesión y demandas de mayor transparencia

Crisis política del país suspende

José María Balcázar EN VIVO en su primer día como presidente del Perú: actividades del mandatario elegido por el Congreso

La noche del miércoles, el congresista de Perú Libre ganó las elecciones internas en el Parlamento en un resultado inesperado y juramentó ante un auditorio con rala asistencia. Hay expectativa por sus primeras acciones

José María Balcázar EN VIVO

Alianza para el Progreso, la bancada detrás del triunfo de José María Balcázar como presidente del Perú

La agrupación de César Acuña tuvo en sus manos la definición del sucesor de José Jerí, quien fue censurado con 75 votos a favor

Alianza para el Progreso, la
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José María Balcázar EN VIVO

José María Balcázar EN VIVO en su primer día como presidente del Perú: actividades del mandatario elegido por el Congreso

Alianza para el Progreso, la bancada detrás del triunfo de José María Balcázar como presidente del Perú

Dina Boluarte deberá reembolsar los gastos asumidos por el Estado si al término de los procesos se determina su responsabilidad

José María Balcázar y la vez que reconoció haber entregado el CV de su nuera a Jaime Villanueva

José María Balcázar fue abogado de un condenado a cadena perpetua por violación a menor de edad

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina responde con ironía

Magaly Medina responde con ironía a las burlas de Tilsa Lozano y Phillip Butters por su rating: “A mí no me den por muerta”

Macarena Vélez responde a Janet Barboza en vivo por comentarios sobre pensión de Juan Ichazo: “No hables sin saber”

Melcochita asegura que no ha conversado con Monserrat Seminario desde que le pidió perdón: “Tengo que pensar todo”

Los Mirlos se encontraron con Juanes en Premio Lo Nuestro 2026: “Es un honor, maestro”

Imitador de Gustavo Cerati de ‘Yo Soy’ sorprende con su impecable parecido: “Era imitarlo, no resucitarlo”

DEPORTES

Alianza Lima vs San Martín

Alianza Lima vs San Martín EN VIVO HOY: punto a punto del partidazo por fecha 2 del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

FC Cajamarca con su primera baja sensible en la Liga 1 2026: Jonathan Medina presenta lesión que lo mantendrá al margen por varios meses

Técnico de FC Cajamarca negó conflicto de intereses por el doble rol ejercido de Hernán Barcos: “Fue importante para traer buenos jugadores”

Programación de la fecha 2 del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 HOY: partidos, horarios y canal del debut de Alianza Lima, San Martín y Regatas Lima

Gustavo Álvarez asoma como opción en Alianza Lima para reemplazar a Pablo Guede: “Es alta posibilidad, pero no lo maneja el área deportiva”