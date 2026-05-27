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⁠¿Quién es Julio Velarde? El titular del BCR mencionado en cada elección presidencial como símbolo de estabilidad para Perú

La continuidad de Velarde al frente del BCRP ha sido considerada por analistas y mercados como una señal de estabilidad monetaria en periodos de crisis e incertidumbre electoral

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Julio Velarde y el BCRP: por qué su continuidad vuelve a marcar el debate político en elecciones. (Foto: Agencia Andina)
Julio Velarde y el BCRP: por qué su continuidad vuelve a marcar el debate político en elecciones. (Foto: Agencia Andina)

A poco de la segunda vuelta presidencial del 7 de junio de 2026, el nombre de Julio Velarde vuelve a instalarse en el centro del debate político y económico. El presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), en el cargo desde hace casi dos décadas, reaparece una vez más como referencia obligada cuando los candidatos hablan de estabilidad, inversión y manejo económico. Aunque distintos sectores de izquierda han cuestionado su continuidad durante campañas electorales, varios de esos discursos terminaron moderándose conforme avanzaban los procesos electorales y aumentaba la preocupación por la reacción de los mercados.

La discusión no es nueva. En anteriores elecciones presidenciales, candidatos con propuestas de cambio al modelo económico criticaron públicamente la permanencia de Velarde al frente del BCRP; sin embargo, posteriormente buscaron transmitir señales de tranquilidad respecto a la autonomía del ente emisor y a la continuidad del manejo técnico de la economía peruana. Ese patrón vuelve a repetirse en la campaña de 2026, donde el titular del banco central ha sido mencionado como una figura clave para garantizar previsibilidad en un escenario político polarizado.

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Julio Velarde Flores es economista egresado de la Universidad del Pacífico. Posteriormente realizó estudios de posgrado y doctorado en la Universidad Brown, en Estados Unidos, además de especializaciones en el Instituto de Economía Mundial de Kiel, en Alemania. Antes de asumir la presidencia del BCRP en octubre de 2006, desarrolló una amplia trayectoria académica y técnica en entidades públicas, privadas y organismos económicos nacionales e internacionales. Según el perfil institucional del BCRP, también ejerció labores de investigación y docencia en la Universidad del Pacífico y participó en distintos espacios vinculados a política monetaria y finanzas públicas.

Foto de archivo. Julio Velarde, presidente del Banco Central del Perú, habla durante una entrevista con Reuters en la sede del Banco Central en Lima, Perú, el 30 de abril de 2018. REUTERS/Mariana Bazo
Foto de archivo. Julio Velarde, presidente del Banco Central del Perú, habla durante una entrevista con Reuters en la sede del Banco Central en Lima, Perú, el 30 de abril de 2018. REUTERS/Mariana Bazo

El hombre que se convirtió en símbolo de estabilidad

La permanencia de Julio Velarde en el BCRP atravesó gobiernos de distintas tendencias políticas, desde Alan García y Ollanta Humala hasta Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Francisco Sagasti, Pedro Castillo y Dina Boluarte. Esa continuidad terminó consolidando su imagen como uno de los funcionarios más influyentes y estables del aparato estatal peruano.

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Durante su gestión, el Perú mantuvo por varios años uno de los índices de inflación más bajos de América Latina y acumuló reservas internacionales consideradas históricas para el país. El propio BCRP sostiene que su principal objetivo es preservar la estabilidad monetaria y mantener la inflación dentro de un rango meta de entre 1% y 3%, política que ha permitido reducir episodios de volatilidad económica y fortalecer la confianza en la moneda peruana.

Julio Velarde - BCR
Julio Velarde - BCR

A ello se suma el crecimiento sostenido de las reservas internacionales netas. En abril de 2026, estas superaron por primera vez los 100 mil millones de dólares, según estadísticas oficiales difundidas por el BCRP y reportadas por Andina. Analistas económicos consideran que ese nivel de reservas funciona como un “colchón financiero” frente a crisis internacionales o turbulencias políticas internas.

La figura de Velarde también ganó reconocimiento fuera del país. Diversas publicaciones internacionales especializadas lo distinguieron en más de una ocasión como uno de los mejores banqueros centrales de la región. Entre esos reconocimientos destacan los otorgados por The Banker y Global Finance, que valoraron el manejo monetario peruano en periodos de incertidumbre económica global.

Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú. (Foto: Paula Elizalde)
El BCRP lanza una edición especial por los 200 años de relaciones entre Perú y EE. UU.

Campañas electorales y cambio de discurso en la izquierda

La presencia de Velarde en el debate electoral se hizo especialmente visible en 2021, durante la campaña presidencial de Pedro Castillo. En ese entonces, sectores empresariales y financieros expresaron preocupación por las propuestas económicas planteadas desde la izquierda. Reuters informó que la continuidad de Velarde al frente del BCRP ayudó a calmar la incertidumbre de los mercados tras la elección de Castillo, debido a que era visto como una garantía de estabilidad monetaria.

En aquella campaña, integrantes del entorno político de Castillo cuestionaron inicialmente la continuidad del presidente del BCRP; sin embargo, posteriormente el discurso cambió y el entonces candidato terminó ratificando públicamente que Julio Velarde permanecería en el cargo. La decisión fue interpretada como una señal dirigida a inversionistas y agentes económicos.

Julio Velarde obtuvo el doctorado honoris causa en la UCSP, algo que solo han logrado seis personas.
Julio Velarde obtuvo el doctorado honoris causa en la UCSP, algo que solo han logrado seis personas. Foto: cortesía UCSP

Ese mismo fenómeno vuelve a observarse en la campaña de 2026. Aunque algunos candidatos de izquierda plantearon inicialmente críticas al modelo económico y a determinadas instituciones técnicas, conforme avanzó la contienda comenzaron a moderar posiciones y a resaltar la importancia de mantener la estabilidad macroeconómica. El nombre de Velarde reapareció entonces como un punto de equilibrio dentro del debate político.

Especialistas consideran que el presidente del BCRP se convirtió en una figura asociada no solo al manejo técnico de la economía, sino también a la continuidad institucional del país. Su permanencia durante casi 20 años, atravesando gobiernos ideológicamente distintos, fortaleció la percepción de independencia del banco central frente a los cambios políticos.

Captura del CCL con Julio Velarde hablando
El presidente del Banco Central de Reserva del Perú, Julio Velarde, compartió reflexiones a poco de cumplir 20 años frente a la entidad pública más respetada del país. - Crédito Captura del CCL

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