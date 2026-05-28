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Se filtró que José Rivera no es considerado en Universitario por insólito motivo: “No está lesionado”

El ‘Tunche’ atraviesa un duro momento en el cuadro ‘crema’ y la razón de su ausencia no estaría relacionada a un problema físico

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El periodista Vladimir Vicentalo habló sobre la no presencia del 'Tunche' en los últimos partidos de la 'U'. (Video: Nada Que No Sepa)

La reciente eliminación de Universitario en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, tras empatar de local ante Deportes Tolima de Colombia, ha profundizado la crisis interna del club y desatado la frustración de la hinchada. Este escenario convulso ha puesto en el centro de la polémica a José Rivera, cuya ausencia en los últimos partidos generó versiones encontradas y especulaciones sobre su situación real dentro del plantel.

Mientras el club informó oficialmente que el ‘Tunche’ estaba fuera por una supuesta lesión, el periodista deportivo Vladimir Vicentelo reveló en el programa de YouTube, Nada Que No Sepa que el verdadero motivo de la marginación del atacante no tiene relación con cuestiones físicas. Según su versión, la decisión de apartar al futbolista fue una consecuencia directa de su comportamiento tras la derrota ante Atlético Grau, cuando arrojó y pateó la camiseta de la ‘U’, provocando el enojo de dirigentes, compañeros y aficionados.

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El comunicador detalló que, tras el incidente, Rivera tardó en pedir disculpas al grupo, lo que generó “roce con el plantel”. El periodista sostuvo: “Le dijeron al ‘Tunche’: ‘Soluciona rápido esto, sal y pide disculpas, habla con el grupo primero y sal a decir tu verdad’”. Sin embargo, la reacción del delantero no fue inmediata. “Pasaron dos días para la declaración del ‘Tunche’ y este tiempo en el que decidió quedarse callado, jodió por todos lados en Universitario”, remarcó.

Jhonny Baldovino – José Rivera – Tunche Rivera – Liga 1 – Perú – deportes – 18 mayo
José Rivera no juega en Universitario desde el partido ante Atlético Grau el 15 de mayo. - créditos: Difusión

La ausencia de José Rivera en los partidos ante CD Moquegua y Deportes Tolima no se debió a una lesión, aseguró Vicentelo, sino que fue una sanción interna ante la demora en disculparse con el grupo. El periodista fue tajante al responder sobre la situación física del jugador: “No hay ninguna lesión, no hay nada”.

Por lo pronto, Sekou Gassama le ha ganado la partida en las consideraciones para el técnico Héctor Cúper, quien incluso lo ha utilizado en dichos partidos, incluyendo contra Nacional en Uruguay.

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Asimismo, el administrador de Universitario, Franco Velazco, dejó en claro que la controversia con el nacido en Tarapoto quedó atrás, descartando así cualquier inconveniente.

La delicada situación de José Rivera en Universitario

La polémica alrededor de José Rivera alcanzó a su entorno familiar, según denunció su representante Narciso Algamis. El agente expresó en Fútbol Satélite su preocupación por el hostigamiento dirigido a la esposa del futbolista: “No la están pasando bien porque ahora están amenazando a la esposa por todos lados, que eso es detestable. ¿Qué tiene que ver ella con esta situación?”.

El periodista Gustavo Peralta informó sobre el complicado presente del 'Tunche' en el cuadro 'crema' bajo el mando de Héctor Cúper. (Video: Linkeados / Modo Fútbol)

El propio agente defendió el compromiso y la entrega del ‘Tunche’, subrayando que el delantero vive con intensidad la situación del club. “El tipo va saliendo de la cancha recaliente por la situación que están pasando, es un tipo que está muy metido y tiene la cabeza en el equipo, y cometió un error”, explicó.

En relación al rendimiento deportivo, Algamis sostuvo que la falta de minutos en cancha afecta el nivel de Rivera. “¿El bajo nivel de Rivera? Hoy, como no tiene continuidad, es bien difícil. Un jugador necesita tener continuidad, no es fácil. El tipo físicamente está muy bien, se mata entrenando, ¿qué más puede hacer? Tiene que entrar y tener continuidad”, argumentó.

La situación de Rivera ha puesto en evidencia la tensión interna que vive Universitario tras su eliminación de la Copa Libertadores. La versión periodística que apunta a una sanción encubierta, en lugar de una lesión, añade un matiz de conflicto institucional que trasciende lo deportivo y afecta la convivencia en el vestuario. Una salida del club parecería la solución de cara al Torneo Clausura, aunque no sería sencilla porque se trataría de un futbolista atractivo para cualquier equipo de la Liga 1.

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