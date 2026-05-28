La colombiana Nacional de Seguros aterriza en Perú con foco en fianzas y cauciones: ¿cuánto representa este mercado?

El segmento de comercio exterior demanda pólizas de caución, con al menos 937 empresas reguladas por la Ley General de Aduanas como potenciales usuarios.

El mercado peruano de fianzas y cauciones ha mostrado un dinamismo notable en los últimos años, al registrar primas totales por S/ 615 millones durante 2025, un crecimiento anual de 17%.

El sector de obras públicas y el comercio exterior aparecen como los motores principales de esta demanda: entre 2023 y 2025, los gobiernos locales licitaron más de 15 mil proyectos, con un promedio de USD 1,1 millones por contrato, y el total de obras en ejecución asciende a USD 96.655 millones, mientras que los proyectos pendientes de inicio suman USD 26.938 millones adicionales.

Ante este contexto de oportunidades, la compañía Nacional de Seguros S.A. anunció el inicio de sus operaciones en el Perú, tras obtener autorización de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) en mayo de este año.

El ingreso al país marca el inicio de su plan de expansión regional y busca aportar una mayor especialización y competitividad al segmento de fianzas y cauciones, según indicó la propia empresa.

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La operación en Perú se respalda en reaseguradores internacionales como Munich RE y una calificación de riesgo local B – Estable para Nacional de Seguros Perú.

El mercado peruano de fianzas y cauciones acelera su crecimiento

Nacional de Seguros, fundada en Colombia en 2013, ocupa actualmente el tercer lugar en participación de mercado en el ramo de fianzas en su país de origen.

Según datos reportados por la compañía, al cierre de 2025, sus primas contratadas en Colombia totalizaron USD 62 millones, con activos por USD 276 millones, patrimonio de USD 31 millones y 24.878 pólizas emitidas para 7.008 clientes vigentes.

La aseguradora inicia operaciones en el Perú con una estructura financiera respaldada por un panel de reaseguradores internacionales calificados entre A- y AA, tales como Munich RE, MS Amlin y Hamilton. Nacional de Seguros Perú cuenta también con una calificación de riesgo local B – Estable.

Nacional de Seguros Perú orientará su oferta hacia garantías para contratos de obras públicas y privadas, además de cauciones para cumplir obligaciones legales y aduaneras.

Obras públicas y comercio exterior impulsan la demanda de garantías

El portafolio para el mercado nacional se enfoca en cartas fianza —para contratos de obras y servicios tanto públicos como privados— y en pólizas de caución orientadas al cumplimiento de obligaciones legales y aduaneras, especialmente relevantes para los agentes de carga y agentes de aduanas (un universo de al menos 937 empresas, según la Ley General de Aduanas).

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La distribución de los productos será a través de promotores directos y corredores de seguros, dirigida tanto a empresas como a personas naturales con negocio activo de al menos dos años en el país.

“Nacional de Seguros llega al Perú no solo para participar en el mercado, sino para dinamizarlo y elevar su nivel de especialización”, afirmó Hugo Cavassa, gerente general de Nacional de Seguros Perú, citado en el comunicado de lanzamiento.

Aduanas. Las cartas fianza y pólizas de caución se posicionan como instrumentos clave para asegurar contratos en los sectores público y privado en Perú.

¿Qué son las fianzas y cauciones?

Las fianzas y cauciones son garantías utilizadas en operaciones comerciales, financieras o legales para asegurar el cumplimiento de obligaciones por parte de una persona o empresa frente a un tercero.

Fianzas: Son contratos mediante los cuales una compañía aseguradora (fiador) se compromete ante un beneficiario a responder por el cumplimiento de las obligaciones de un tercero (afianzado). Si el afianzado no cumple con lo acordado, la aseguradora paga al beneficiario hasta el monto pactado en la fianza.

Cauciones: Son garantías que buscan asegurar el resarcimiento de posibles daños o el cumplimiento de obligaciones legales, contractuales o judiciales. La caución puede ser exigida por jueces, entidades públicas o privadas, y se materializa frecuentemente mediante pólizas emitidas por aseguradoras.

Ambas figuras buscan otorgar confianza y respaldo en diferentes tipos de contratos y procedimientos, facilitando transacciones y proyectos al asegurar que las partes cumplirán con sus compromisos.