Perú

Perú logra una reducción del 18% en emisiones de CO₂ gracias al gas natural de Camisea

La disminución de emisiones gracias a Camisea equivale a la capacidad de absorción de carbono de 200.000 hectáreas de bosques de selva baja

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Explotación de hidrocarburos en el Perú
El gas natural diversificó la matriz energética nacional y consolidó su papel estratégico en la transición energética peruana.

El uso del gas natural de Camisea permitió que Perú alcanzara una reducción del 18% en sus emisiones de dióxido de carbono (CO₂) al cierre de 2025, según un informe presentado por la consultora ambiental Libélula.

El documento, titulado “Aporte del gas natural a la mejora de la calidad del aire, la salud pública y la mitigación del cambio climático”, fue difundido durante el Perú Carbon Forum 2026, evento que reúne a actores clave de los mercados de carbono y la acción climática empresarial a nivel nacional.

De acuerdo con el estudio elaborado por Libélula, el gas natural se consolidó como un recurso estratégico para la transición energética del país y el cumplimiento de los compromisos climáticos asumidos.

Desde su incorporación en 2004, este recurso diversificó la matriz energética nacional y facilitó la disminución de gases de efecto invernadero.

Impacto ambiental equiparable a la selva baja

La consultora ambiental Libélula cuantificó el alcance de la reducción de CO₂. El informe establece que el descenso equivale a la capacidad de absorción de carbono de más de 200.000 hectáreas de bosques de selva baja, lo que dimensiona el aporte del gas natural en la mitigación del cambio climático.

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El documento presentado indica que este resultado se logró tras la sostenida operación del Consorcio Camisea bajo un modelo de gestión ambiental responsable, tanto en la Amazonía cusqueña como en la costa de Pisco.

Esferas de almacenamiento de gas natural en Camisea
El informe destaca que Camisea implementa logística sin carreteras en la selva del Cusco para preservar el entorno natural del Bajo Urubamba.

El uso del gas natural no solo tuvo consecuencias ambientales. Desde la entrada en operación del recurso hace 22 años, se registró una disminución en la incidencia de enfermedades respiratorias asociadas a la contaminación.

Este avance generó ahorros superiores a S/ 1.400 millones en productividad y gastos hospitalarios, al mejorar la calidad del aire en zonas urbanas y rurales.

La consultora ambiental detalló que la mejora en la calidad del aire repercutió positivamente en la salud de la población, lo que permitió reducir costos asociados a ausencias laborales y atención médica.

Estrategias de operación sostenible en la Amazonía y la costa

Desde 2004, el Consorcio Camisea implementa un modelo conocido como Offshore Inland que evita la apertura de carreteras en la selva del Cusco, utilizando logística aérea y fluvial para preservar el entorno natural del Bajo Urubamba, en el distrito de Megantoni.

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El programa Ductos Verdes promueve la revegetación de las áreas intervenidas por el sistema de transporte de gas natural, buscando restituir ecosistemas afectados por la infraestructura energética.

camisea
El Programa Ductos Verdes de Camisea impulsa la revegetación y recuperación de ecosistemas afectados por el transporte de gas natural.

Tres programas de monitoreo ambiental de largo plazo respaldan el desempeño del Consorcio Camisea. El Programa de Monitoreo Ambiental Comunitario (PMAC) fomenta la participación de comunidades nativas en la vigilancia de los compromisos ambientales y sociales.

El Programa de Monitoreo Marino Costero (PMC) supervisa la calidad ambiental en la zona costera de Pisco. Por su parte, el Programa de Monitoreo de la Biodiversidad (PMB) permite registrar el estado de los ecosistemas con el apoyo de investigadores locales y coinvestigadores machiguengas.

La aplicación sostenida de estos estándares posicionó a Camisea como referente en gestión ambiental responsable dentro de la industria energética nacional, así como un actor clave en la transición de Perú hacia fuentes de energía más limpias.

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